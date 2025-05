News Brevi – 19.05.2025

WIZZ AIR CONTINUA I FESTEGGIAMENTI DI COMPLEANNO CON UNA NUOVA PROMOZIONE: FINO AL 21% DI SCONTO SU TUTTI I VOLI – Wizz Air informa: “Dopo la straordinaria risposta dei clienti alla prima promozione lanciata per il suo compleanno, Wizz Air estende i festeggiamenti con una nuova offerta valida dal 19 al 20 maggio: fino al 21% di sconto su tutti i voli, senza limiti di periodo di viaggio. Le tariffe scontate sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale WIZZ. La promozione si applica all’intera rete della compagnia – oltre 800 rotte, che collegano quasi 200 destinazioni in più di 50 Paesi – e conferma la missione di Wizz Air di offrire esperienze di viaggio accessibili e personalizzate ai propri passeggeri. Questa nuova offerta segue la promozione iniziale del periodo 16 – 18 maggio, che ha messo in vendita oltre 1 milione di posti a meno di 21€, e dimostra ulteriormente l’impegno della compagnia nei confronti dei suoi clienti. Dal suo primo volo nel 2004 da Katowice a Londra Luton, Wizz Air ha trasportato oltre 437,7 milioni di passeggeri e continua a crescere, con 33 basi operative, una flotta di 232 aeromobili e un’età media degli aerei di soli 4,66 anni – una delle più giovani del settore. La promozione riflette anche i valori dell’iniziativa Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni per costruire un futuro su misura per le esigenze in continua evoluzione dei passeggeri, offrendo tariffe basse, un’esperienza di viaggio fluida e un servizio dedicato in ogni fase del viaggio”. “La risposta incredibile alla prima offerta della settimana di promozioni esclusive per il compleanno della compagnia ci ha dimostrato quante persone hanno voglia di viaggiare, esplorare e riconnettersi con il mondo”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo entusiasmo è ciò che ci guida ogni giorno ed è per questo che abbiamo deciso di prolungare i festeggiamenti, offrendo ancora più occasioni per prenotare nuovi viaggi a prezzi vantaggiosi. Questo compleanno è la celebrazione di tutto ciò che abbiamo costruito insieme ai nostri clienti e non vediamo l’ora di continuare questo percorso fianco a fianco. Che sia il primo volo o il cinquantesimo con noi, siamo qui per rendere ogni esperienza indimenticabile”. “Con oltre 200 rotte da e per l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza nel Bel Paese. Solo nel 2024, la compagnia ha operato più di 91 mila voli da e per la nazione italiana e ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri dall’inizio delle sue operazioni. Attualmente Wizz Air gestisce 5 basi operative in Italia, tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli e Catania. Il programma estivo 2025 include un’ampia gamma di destinazioni e frequenze, grazie all’ampliamento del network con nuove rotte verso le mete più richieste della stagione, come i collegamenti Venezia-Budapest, Pisa-Katowice e Genova-Cracovia, rendendo più facile che mai per i passeggeri italiani esplorare l’Europa e oltre, a tariffe contenute”, conclude Wizz Air.

ENAC ACCOGLIE OLTRE 80 DELEGAZIONI INTERNAZIONALI ARRIVATE A ROMA FIUMICINO PER L’INIZIO DEL PONTIFICATO DI PAPA LEONE XIV – Enac informa: “In occasione dell’inizio del Pontificato di Sua Santità Papa Leone XIV, l’aeroporto di Roma Fiumicino si è trasformato in uno snodo diplomatico globale. Tra il 16 e il 19 maggio, il Cerimoniale di Stato Enac ha accolto e assistito oltre 80 delegazioni in arrivo e altrettante in partenza, provenienti da 66 Nazioni. Un impegno straordinario, che ha visto transitare più di 560 tra Capi di Stato, Primi Ministri, Ministri degli Esteri, rappresentanti delle istituzioni europee, autorità religiose e membri di Famiglie Reali. Un’operazione resa possibile grazie al lavoro sinergico con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Enti di Stato aeroportuali e Aeroporti di Roma S.p.A.. Il personale Enac, guidato dal Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai, ha collaborato a stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, la Prefettura di Roma, l’Ufficio Voli di Stato, ENAV e Aeronautica Militare, garantendo sicurezza e fluidità in un momento delicato, senza incidere sul regolare traffico commerciale”. “Anche in un’occasione storica come questa, l’Italia ha saputo mostrare il volto migliore della propria capacità organizzativa. Grazie a chi ha lavorato con professionalità e spirito di squadra, facendo sì che tutto si svolgesse con efficienza e senza disagi”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Una pagina che dà lustro al nostro sistema aeroportuale e al lavoro silenzioso di chi, ogni giorno, assicura operatività, accoglienza e sicurezza nel cuore del Paese”, conclude l’Enac.

ITALBASKET 2025: PRESENTATE OGGI AL MACRON CAMPUS LE NUOVE DIVISE, RINNOVO TRIENNALE TRA FIP E ITA AIRWAYS – La FIP in un comunicato informa: “Due Campionati Europei, l’inizio della corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e il consolidamento dei rapporti tra la Maglia Azzurra e i partner che la impreziosiscono. C’è questo e molto altro dietro la presentazione ufficiale delle divise di Italbasket 2025 andata in scena questa mattina presso il Macron Campus di Valsamoggia, l’innovativa sede di una delle aziende più prestigiose nel panorama sportivo mondiale”. “Per l’anno 2025, la Federazione ha scelto di vestire le Nazionali Senior, Giovanili maschili e femminili 5 contro 5 e 3×3 con ben due kit di divise, disegnate dal Centro Stile Macron. Le tradizionali maglie del Game Set Home & Away, rivisitate rispetto allo scorso anno in vista degli Europei femminili e maschili per mettere ancora più in evidenza i colori della bandiera italiana, sono infatti affiancate da una proposta audace ed elegante in doppia colorazione Navy-Oro e Bianco-Oro, che Azzurri e Azzurre indosseranno in occasione delle gare amichevoli in preparazione alle rispettive manifestazioni continentali”, prosegue il comunicato. “La Maglia, dunque, non solo come iconico indumento delle rappresentative di basket ma anche e soprattutto un terreno fertile e di dialogo per aziende che fanno della propria “italianità” un vanto da esportare nel mondo attraverso lo sport. A partire dal Main Sponsor ITA Airways, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, che ha partecipato al disegno della nuova Maglia fin dal primo momento e rinnova il suo impegno al fianco della FIP per i prossimi tre anni. Un rinnovo, quello annunciato oggi, che non solo conferma la bontà del percorso intrapreso fino ad oggi ma getta le basi per compiere insieme “voli” sempre più ambiziosi con l’obiettivo di aiutare tutte le Nazionali Azzurre di basket nel raggiungimento dei propri successi, supportando i loro spostamenti nel mondo”, continua il comunicato. Andrea Benassi, Chief Production Management & Marketing Officer ITA Airways: “Siamo davvero felici e orgogliosi di proseguire per altri tre anni il viaggio con FIP, che ha creduto in noi fin dalla nostra nascita. Sentiamo molto forte il nostro senso di appartenenza allo sport italiano e la nostra presenza sulla maglia della Nazionale è un’associazione naturale, siamo accomunati dai valori quali passione, determinazione e spirito di squadra e dal colore Azzurro che abbiamo scelto per le nostre livree, tre delle quali portano il nome di tre leggende della pallacanestro italiana come Dino Meneghin, Gigi Datome e Gianmarco Pozzecco”.

IL MINISTERO DELLA DIFESA DANESE E LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® DIMOSTRANO L’INTEROPERABILITA’ DELL’F-35 IN VOLO – Lockheed Martin Skunk Works e il Danish Ministry of Defence (MOD) hanno completato con successo una live F-35 interoperability demonstration. “Si tratta di un ulteriore successo in una serie di Multi-Domain Operations (MDO) demonstrations che dimostrano la capacità dell’F-35 di fungere da potente moltiplicatore di forza, consentendo alle forze alleate di implementare rapidamente capacità pronte all’uso per connettere i sistemi in tutto il campo di battaglia. Gli F-35 danesi in volo da Fort Worth, Texas, hanno condiviso dati classificati tramite DAGGR-2, un Open Systems Gateway (OSG) di Skunk Works sviluppato in collaborazione con la Missile Defense Agency (MDA), attraverso commercial satellite communications, visualizzati presso la Skrydstrup Air Base in Danimarca”, afferma Lockheed Martin. “Questo ha segnato una pietra miliare significativa verso il potenziamento delle capacità della Danimarca, poiché ha permesso al nostro MDO staff di verificare in tempo reale il potenziale dell’F-35 nella raccolta, analisi e condivisione di dati avanzati attraverso reti geograficamente disperse”, ha dichiarato il Danish Air Chief, Maj. Gen. Jan Dam. “La nostra stretta collaborazione con Skunk Works è stata determinante nell’accelerare il rapido dispiegamento di tali capacità e siamo molto soddisfatti dei risultati”. “Questa collaborazione con il Danish MOD ci ha permesso di fare ciò che sappiamo fare meglio in Skunk Works: implementare rapidamente capacità pronte all’uso a un ritmo senza precedenti nel settore e dimostrarlo attraverso voli reali”, ha dichiarato OJ Sanchez, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Questa dimostrazione si basa sulla nostra comprovata esperienza di collaborazione con partner internazionali e definisce ciò che ci distingue davvero: il nostro impegno per l’Open Systems Architecture, che consente un’integrazione perfetta su qualsiasi piattaforma, sensore o dispositivo di tiro, indipendentemente dal produttore”. “Lockheed Martin si impegna a fornire open architecture solutions che migliorino le multi-domain integration capabilities tra le forze alleate”, conclude Lockheed Martin.

FAA: SESSIONE DI DISCUSSIONE SULLA RAMP WORKER SAFETY – La FAA informa: “Un gruppo eterogeneo di stakeholder del settore aeronautico si è riunito giovedì presso la sede centrale della Federal Aviation Administration (FAA) a Washington, D.C. per discutere della sicurezza dei ramp workers. La sessione di ascolto faceva parte dell’appello all’azione in corso della FAA per la sicurezza dei ramp workers, che includono cargo handlers, fuelers, loaders, caterers, marshallers, maintenance workers. L’obiettivo del forum era identificare i pericoli ed esplorare soluzioni innovative per la sicurezza, promuovendo la collaborazione e condividendo le migliori safety practices. Il 2024 FAA Reauthorization Act ha imposto una revisione dell’airport ramp worker safety e delle modalità per ridurre gli incidenti. Il forum ha visto presentazioni da parte dell’Occupational Safety and Health Administration, della National Air Transportation Association, del SAE Aeroengine Hazard Zone Committee, di Flight Safety International, di aeroporti, compagnie aeree e associazioni sindacali. Le intense conversazioni si sono concentrate su operational safety, training, change management, incidents, prospettive sui ramp worker hazards. Tra i partecipanti figuravano rappresentanti della National Air Carrier Association, di Airlines for America, Nashville International Airport, McGhee Tyson Airport, Hartsfield-Jackson International Airport, Aircraft Mechanics Fraternal Association, Transportation Workers of America, International Association of Machinists and Aerospace Workers, Communication Workers of America. Il feedback dei partecipanti in merito al miglioramento della ramp task scheduling, alla rivalutazione del fabbisogno di personale e a un training adeguato è stato prezioso. L’agenzia valuterà in che modo queste azioni supportino i requisiti della section 353 del FAA Reauthorization Act del 2024 per migliorare ulteriormente la futura ramp worker safety”.

RAYTHEON CONSEGNA IL 250° RAM LAUNCHER ALLA U.S. NAVY – Rayhteon informa: “Raytheon, un’azienda RTX e il partner industriale tedesco RAM-Systems GmbH, hanno consegnato il 250° RAM MK49 Guided-Missile Launching System (GMLS) ALLA U.S. Navy. Sarà installato sulla USS Pittsburgh, un new-construction San Antonio-class amphibious transport dock. Il RAM program, che celebrerà il suo 50° anniversario il prossimo anno, è una bilateral partnership tra Stati Uniti e Germania, con Raytheon in qualità di prime contractor. Oltre a Stati Uniti e Germania, tra i clienti di RAM figurano Egitto, Grecia, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Qatar, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. In qualità di premier ship self-defense effector al mondo, RAM protegge mezzi navali di dimensioni variabili, dalle corvette alle portaerei a propulsione nucleare, da anti-ship cruise missiles, aircraft, drones e altre minacce in arrivo”.

RAYTHEON CONSEGNA IL 13° RADAR AN/TPY-2 PER LA U.S. MISSILE DEFENSE AGENCY – Raytheon informa: “Raytheon, una società RTX, ha consegnato alla U.S. Missile Defense Agency il primo AN/TPY-2 radar con un complete Gallium Nitride, o GaN, populated array. L’AN/TPY-2 è un missile defense radar pronto a difendere il territorio rilevando, tracciando e discriminando i missili balistici in più fasi di volo. Il GaN offre una maggiore sensibilità per aumentare il range, espande la capacità di sorveglianza e supporta la hypersonic defense mission. Il radar è inoltre dotato del più recente CX6 high-performance computing software, che offre una discriminazione dei bersagli più precisa e electronic attack protection. L’AN/TPY-2 opera nella X-band dello spettro elettromagnetico. Questo gli consente di vedere i bersagli più chiaramente e di distinguere tra una minaccia e oggetti non pericolosi, come i detriti di separazione”.