Air France e KLM celebrano congiuntamente il loro anniversario a Milano

Air France-KLM informa: “Tutti i compleanni sono speciali e meritano di essere festeggiati. Ancora di più se sono doppi. Era il maggio del 1935 quando KLM Royal Dutch Airlines inizia a collegare la città di Milano con Amsterdam. Sempre a maggio, ma del 1950, è il turno di Air France che avvia la tratta tra Milano e Parigi.

Da quel momento, milioni di clienti sono saliti a bordo degli aerei Air France e KLM per svariate necessità: come raggiungere la scintillante Ville Lumiere, camminare tra i canali della Venezia del Nord o ammirare la cosmopolita Città della moda e del design.

Per celebrare questo speciale compleanno congiunto, 75 anni di collegamenti per Air France e 90 anni per KLM, nella giornata di oggi, i clienti in partenza con i voli AF1213 e KL1614 da Milano Linate hanno ricevuto una spilletta celebrativa e due fortunati possessori di tessera Flying Blue, il programma fedeltà di Air France e KLM, hanno ricevuto uno status upgrade, che gli darà vantaggi eslusivi per un anno.

In occasione di questa attività presente anche il management italiano di Air France-KLM e quello di SEA Milan Airports“.

“Siamo lieti di festeggiare questi due importanti traguardi. Milano si conferma una città storica e fondamentale per il network delle nostre compagnie dalla quale continuaimo ad offrire, grazie a 15 collegamenti giornalieri, un capillare accesso ai nostri hub di Amsterdam-Schiphol e Parigi-Charles De Gaulle. Un grazie speciale a tutti i clienti che hanno scelto Air France-KLM e che ci scelgono e, ovviamente, un grazie anche a SEA per la costante e proficua collaborazione”, afferma Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean Air France-KLM.

“SEA è lieta di partecipare a questo doppio importante anniversario, che testimonia il successo della presenza strategica di due grandi vettori come Air France e KLM sugli scali milanesi. Due ricorrenze che testimoniano la solidità e la continuità dei collegamenti tra Milano e tra due delle più apprezzate capitali europee quali Parigi e Amsterdam. Ringraziamo Air France e KLM per la solida partnership che contribuisce a rafforzare la connettività internazionale degli aeroporti di Milano”, dichiara Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano.

“Nel corso della stagione estiva 2025, dal city airport del capoluogo lombardo, Air France e KLM saranno operative con un totale di 10 frequenze giornaliere (5 su Parigi e 5 su Amsterdam). A questi, si aggiungono gli ulteriori 5 voli giornalieri di Air France, in partenza da Milano Malpensa a Parigi.

Grazie a queste capillari possibilità, i passegeri potranno raggiungere facilmente gli hub di riferimento di Amsterdam-Schiphol e Parigi-Charles De Gaulle ed avere accesso ad un network mondiale con oltre 300 destinazioni.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi: airfrance.it – klm.it“, conclude Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – SEA – Photo Credits: Air France-KLM)