Cathay Pacific presenta la rinnovata lounge “The Bridge” all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong

Cathay Pacific informa: “Ha ufficialmente riaperto la prestigiosa lounge “The Bridge” di Cathay Pacific, e la compagnia è impaziente di accogliere nuovamente i suoi clienti dell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKIA). Situata in una posizione strategica nel cuore dell’hub della compagnia, The Bridge è stata completamente ridisegnata, facendo convivere i suoi elementi più iconici con una serie di nuove caratteristiche che ne esaltano l’unicità, per offrire ai clienti un’esperienza ancora più confortevole ed di livello prima del loro volo.

La riapertura di The Bridge rappresenta la prima fase di un piano più ampio di miglioramento delle lounge di Cathay Pacific a Hong Kong, e non solo. In programma c’è, infatti, l’imminente rinnovo di The Wing, First – che chiuderà il 23 maggio e riaprirà nel 2026 – seguito da The Wing, Business, garantendo così che i clienti possano continuare a godere di un’esperienza lounge premium durante il periodo in cui si svolgeranno i lavori.

Anche un’altra Business lounge della compagnia, The Deck, sarà coinvolta in questi interventi di rinnovamento in futuro. Tuttavia, a partire dal 21 maggio, The Deck fungerà da lounge temporanea per i clienti della First Class durante il miglioramento di The Wing. In questo stesso periodo, i clienti che ne hanno diritto potranno continuare ad accedere a The Pier, First e The Pier, Business.

Inoltre, nei prossimi due anni, Cathay Pacific inaugurerà nuove lounge premium a Hong Kong, Pechino e, per la prima volta, anche a New York, come parte dell’investimento di oltre 100 miliardi di HK$ di Cathay Group in nuovi aeromobili, prodotti da cabina, lounge e innovazioni digitali”.

“Situata in prossimità del Gate 35 del Terminal 1 dell’aeroporto, la nuova The Bridge conferma l’impegno di Cathay Pacific nella promozione di un design che metta al centro i desideri e le esigenze dei clienti. La lounge unisce proposte curate nei minimi dettagli, elementi di design e materiali selezionati per creare un’atmosfera accogliente, pensata per far sentire i clienti valorizzati”, prosegue Cathay Pacific.

Guillaume Vivet, General Manager Customer Experience Design, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era creare uno spazio che risultasse veramente accogliente — che riflettesse il nostro impegno per un design attento e ‘umano’. Dai mobili all’offerta culinaria, dai profumi alla musica, ogni dettaglio è stato pensato per incrementare il comfort e contribuire a un’atmosfera rilassata e raffinata. Il risultato è uno spazio in cui i clienti possono veramente rilassarsi — un rifugio pensato per arricchire il loro viaggio e lasciare un ricordo indelebile”.

“Il legno di ciliegio, i pannelli incorniciati, il granito nero e il travertino presenti in The Bridge, insieme a una selezione particolare di piante, mobili eleganti e opere d’arte originali provenienti dal progetto “Gallery in the Skies” della compagnia, contribuiscono a creare un ambiente armonioso e ospitale.

Per offrire un processo di check-in innovativo e semplificato, The Bridge è la prima lounge di Cathay Pacific a introdurre un sistema di check-in biometrico, affiancato da un tradizionale banco di accoglienza.

The Bridge è suddivisa in due aree, una a sinistra e una a destra: la parte sinistra propone specialità della cucina cinese, mentre quella destra è incentrata su piatti di cucine internazionali.

Sul lato sinistro, i clienti possono quindi visitare l’iconico Noodle Bar di Cathay Pacific, che serve piatti elaborati e grandi classici come i noodle wonton, i dan dan noodles e i dim sum. I menù cambiano con regolarità e sono arricchiti da nuove specialità cinesi, dai piatti principali come i biangbiang mian allo stinco di manzo brasato con cavolfiore, senza dimenticare ricche insalate e dessert.

Inoltre, questo lato di The Bridge ospita The Nook, un nuovo concept esclusivo delle lounge Cathay Pacific, che completa e amplia l’offerta gastronomica del Noodle Bar, estendendo così la zona pranzo anche a questo angolo molto accogliente. I clienti possono inoltre gustare una selezione curata di assaggi di piatti regionali cinesi e spuntini leggeri, come bao salati preparati al momento, pancake croccanti al cipollotto, involtini di riso al vapore e una selezione di dim sum serviti su un apposito carrello.

Il lato destro è dedicato ai clienti della First Class e ai soci Cathay Diamond, che possono rilassarsi in un ambiente riservato, godendo di servizio molto attento offerto dal team Cathay.

Sempre su questo lato della lounge si trova la Food Hall, parte dell’offerta internazionale, che presenta cucine a vista per un’esperienza gastronomica immersiva. Il menù, sano e nutriente, propone casseruole come il boeuf bourguignon e sformati di verdure alla provenzale, accompagnati da pasticceria fresca, ricche insalate e dessert”, continua Cathay Pacific.

“Il Bar, con la sua vista panoramica mozzafiato sulla pista, è il luogo ideale per sorseggiare cocktail preparati con cura, caffè espresso o un flute di Champagne, intrattenendosi con i bartender Cathay. Un’area relax dedicata, dotata delle esclusive Solo Chairs progettate per la compagnia, offre ai clienti un’esperienza lounge di livello superiore e senza eguali.

Per maggiori informazioni su The Bridge, visitare il sito www.cathaypacific.com“, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)