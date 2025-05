Air Transat potenzia i collegamenti diretti tra Roma e il Canada per la stagione 2025

Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, continua l’impegno sull’Italia e conferma i suoi voli diretti dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso il Canada ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere Toronto e Montréal fino ad ottobre 2025.

“Il network della compagnia prevede fino a 15 voli diretti dall’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) per Toronto e Montréal. Il potenziamento dell’offerta prevede un programma articolato di collegamenti che risponde alla crescente domanda di viaggi tra l’Italia e il Canada:

– Roma-Toronto: fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 9 giugno voli giornalieri e dal 29 giugno doppio volo la domenica massimizzando le opzioni per i passeggeri nel periodo di picco estivo, che diventano 8 voli a settimana.

– Roma-Montréal: fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 15 giugno voli giornalieri.

Il potenziamento dell’offerta conferma l’importanza strategica del mercato italiano per Air Transat e la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza in uno dei principali gateway europei verso il Nord America”, afferma Air Transat.

“Da 37 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando Fiumicino come hub strategico”, afferma Tiziana Della Serra, MD Rephouse e Head Sales & Marketing. “Air Transat offre voli diretti giornalieri alle principali città canadesi Toronto e Montreal con tariffe competitive e servizi di qualità. Da Roma Fiumicino abbiamo incrementato i voli sulla destinazione Toronto con una frequenza aggiuntiva la domenica a partire dal 29 giugno 2025. Inoltre, da maggio a ottobre garantiamo anche collegamenti in coincidenza per Lima e Cancun, quest’ultima raggiungibile con uno stop over all’andata ampliando la scelta delle destinazioni”.

“Accogliamo con soddisfazione l’espansione dei collegamenti di Air Transat su Toronto”, afferma Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “La decisione del vettore riflette la crescente domanda tra Roma ed il Canada, un mercato che nel 2024 ha raggiunto il livello record di 880.000 passeggeri, in aumento del 34% rispetto al 2023. L’incremento dei voli di Air Transat, che arriveranno fino a 15 a settimana durante l’estate, darà ulteriore impulso ai flussi commerciali e turistici tra i due Paesi”.

“I voli sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico. Il bagaglio a mano e i pasti caldi completi sui voli di Air Transat dall’Italia sono sempre inclusi in tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.

Da Roma Air Transat offre anche voli in connessione via Toronto o Montréal per Lima e Cancun da maggio ad ottobre

– Da Roma-Lima via Toronto o Montréal – 4 voli a settimana.

– Da Roma-Cancun via Toronto o Montréal – voli giornalieri.

La compagnia serve l’Italia con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal. Il suo programma offre l’accesso a destinazioni internazionali, principalmente in Europa, i Caraibi, le coste americane orientali e occidentali, Sud America e Nord Africa”, conclude Air Transat.

(Ufficio Stampa Air Transat – Photo Credits: Air Transat)