Emirates inaugura l’experiential Emirates Travel Store ad Accra

Emirates ha inaugurato il suo Emirates Travel Store interattivo ed esperienziale ad Accra, Ghana, migliorando l’esperienza del cliente con presentazioni di prodotti, tecnologie intelligenti e consulenti di viaggio esperti. L’apertura segna il primo travel retail store nell’Africa occidentale e il 13° a livello globale.

L’Emirates Travel Store, situato nel vivace e prestigioso quartiere di Stanbic Heights ad Airport City, è stato inaugurato da Adil Al Ghaith, Senior Vice President Commercial Operations, Centre, alla presenza dell’Hon. Abla Dzifa Gomashie, Ghana’s Minister of Tourism, Culture and Creative Arts e dell’Hon. Joseph Nikpe, Ghana’s Minister of Transport.

Commentando l’inaugurazione, Adil Al Ghaith ha dichiarato: “Per oltre vent’anni il Ghana è stato un punto di riferimento per la nostra rete africana, fungendo da porta d’accesso all’Africa occidentale. L’introduzione della nostra rinnovata retail strategy ad Accra dimostra il nostro impegno costante, dando vita alla nostra promessa “Fly Better”. La perfetta combinazione di consulenza specialistica e tecnologie self-service intelligenti, unita a esperienze immersive, eleva il viaggio dei nostri clienti, garantendo loro il supporto e l’ispirazione di cui hanno bisogno per scoprire di più con Emirates”.

“Situato in posizione centrale e facilmente accessibile, l’Emirates Travel Store di Accra unisce un servizio personalizzato e coinvolgenti brand experiences sotto lo stesso tetto. Lo store di 310 m2 è progettato come una lussuosa lounge open space, con colori luminosi e ariosi tipici della compagnia aerea e l’emblema dell’albero di Ghaf che decora le pareti.

Il fulcro dello store è l’esperienza di bordo a grandezza naturale offerta dalla full-size Emirates A380 Onboard Lounge experience, che avvicina uno dei prodotti più iconici e rinomati di Emirates ai viaggiatori provenienti dal Ghana, offrendo loro un assaggio delle esperienze di viaggio da Dubai.

Tecnologie intelligenti come il ‘selfie mirror’ ispirano i clienti a esplorare di più, mentre i chioschi self-service offrono ai clienti un self-service touchpoint, riducendo al minimo i tempi di attesa e offrendo un servizio più rapido.

Cinque sportelli di assistenza clienti gestiti da consulenti esperti offrono una gamma completa di servizi, dalla pianificazione di itinerari di viaggio, al supporto per prenotazioni e biglietteria, fino alle richieste di informazioni generali”, afferma Emirates.

“Da oltre vent’anni Emirates collega il Ghana al mondo e si propone come partner indiscusso dei settori dell’aviazione, del turismo e del commercio del Paese. Dal volo inaugurale, Emirates ha trasportato oltre 2 milioni di passeggeri, agevolando viaggi d’affari e di piacere verso destinazioni chiave come Canada, India, Australia, Singapore e, naturalmente, Dubai. Oggi Emirates serve Accra con un volo giornaliero, operato con un Boeing 777 a tre classi”, conclude Emirates.

