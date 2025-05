Airbus consegna il primo Pratt & Whitney powered A321XLR a Wizz Air

Wizz Air ha ricevuto il primo dei 47 aeromobili A321XLR. La compagnia aerea diventa la prima al mondo a operare l’A321XLR con motori Pratt & Whitney GTF e il primo operatore low cost europeo di questo tipo di aeromobile.

“Gli A321XLR di Wizz Air offrono 239 posti in una configurazione a classe unica, con la Airspace cabin di nuova concezione dotata di un innovativo sistema di illuminazione e diverse impostazioni per creare un ambiente perfetto nelle diverse fasi del volo. Con l’ingresso dell’A321XLR nella sua flotta, Wizz Air sta potenziando la sua capacità di collegare l’Europa e il Medio Oriente.

Wizz Air è un operatore all-Airbus con una flotta di oltre 230 aeromobili A320 Family operativi e 295 in consegna”, afferma Airbus.

“L‘A321XLR rappresenta l’evoluzione successiva della A320neo Family, rispondendo alle esigenze del mercato in termini di maggiore range e payload, creando ancora più flessibilità e valore per le compagnie aeree. Offrirà un Xtra Long Range senza precedenti, fino a 4.700 nm, un consumo di carburante inferiore del 30% per posto rispetto agli aeromobili della precedente generazione, nonché emissioni di NOx e rumore ridotti. Ad oggi, Airbus ha ricevuto oltre 500 ordini per questo modello.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321XLR è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a rendere i suoi aeromobili in grado di volare con fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

In una cerimonia tenutasi oggi presso la A320 Final Assembly Line di Airbus, Pratt & Whitney, una divisione di RTX, ha celebrato insieme ad Airbus e Wizz Air Hungary Ltd. (Wizz Air) la consegna del primo aeromobile A321XLR della compagnia aerea.

“La consegna segna un traguardo significativo, in quanto Wizz Air diventa il primo operatore dell’A321XLR con motori GTF“, afferma Pratt & Whitney.

“L’Airbus A321XLR con motori GTF apporta nuovo valore al segmento di mercato, ampliando le opportunità di crescita per i nostri clienti, tra cui Wizz Air, primo di molti operatori”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questa consegna sottolinea i vantaggi offerti dal motore GTF, con la sua efficienza nei consumi e i suoi bassi costi operativi”.

“Wizz Air ha ordinato un totale di 47 aeromobili A321XLR con motori GTF. Inoltre, Pratt & Whitney attualmente equipaggia la flotta della compagnia aerea composta da 110 aeromobili A321neo Family con motori GTF e 67 aeromobili A320ceo Family con motori IAE V2500®“, prosegue Pratt & Whitney.

Intervenendo alla cerimonia, Owain Jones, Chief Corporate Officer, Wizz Air, ha dichiarato: “L’arrivo del nostro primo A321XLR è un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri passeggeri. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati della nostra ventennale collaborazione di successo con Airbus, che rivoluziona il mondo dei viaggi aerei, consentendoci di offrire rotte intercontinentali non-stop a prezzi imbattibili, mantenendo al contempo il nostro impegno per l’efficienza e la sostenibilità. I nostri clienti potranno godere di caratteristiche di cabina all’avanguardia, un viaggio più silenzioso e dell’aeromobile più efficiente in termini di consumo di carburante della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio”.

“A livello globale, 13 clienti hanno scelto i motori GTF per equipaggiare oltre 200 aeromobili A321XLR. Ad oggi, oltre 2.200 aeromobili con motori GTF sono stati consegnati a oltre 80 clienti in tutto il mondo. La prossima evoluzione del motore GTF, il GTF Advantage, che ha recentemente ricevuto la type certification dalla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense per la Airbus A320neo Family, con consegna prevista dei primi motori entro la fine dell’anno, è particolarmente adatta all’A321XLR grazie alla sua take-off thrust più elevata”, conclude Pratt & Whitney.

“Nel quadro dell’impegno continuo di Wizz Air a promuovere l’innovazione e ridurre il proprio impatto ambientale, la compagnia ha scelto il materiale per sedili Essence di Gen Phoenix per il lancio del suo nuovo aeromobile XLR. Essence è un prodotto aeronautico di ultima generazione dell’azienda innovatrice dei materiali riciclati, progettato specificamente per l’economia circolare e in linea con l’impegno di Wizz Air nella riduzione delle emissioni di carbonio. Essence può essere completamente riciclato al termine del suo ciclo di vita operativo, permettendo così alle compagnie aeree che lo adottano di beneficiare della soluzione a ciclo chiuso di Gen Phoenix per i materiali dei sedili, eliminando allo stesso tempo un’importante fonte di rifiuti”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air è uno dei nostri clienti storici e questo nuovo accordo segna quasi 15 anni di collaborazione. Siamo sempre stati orgogliosi di lavorare con brand che danno priorità alla sostenibilità: Wizz Air è un esempio eccellente di compagnia aerea che prende seriamente in considerazione l’ambiente nella scelta dei materiali e dei fornitori. Da quando Wizz Air collabora con Gen Phoenix ha evitato che oltre 16 tonnellate di scarti di pelle finissero in discarica e ha ridotto significativamente la propria impronta di carbonio, grazie all’uso della nostra pelle riciclata – che ha un impatto ambientale inferiore di oltre l’80% rispetto alla pelle tradizionale”, ha dichiarato John Kennedy, CEO di Gen Phoenix.

“L’introduzione dell’A321XLR nella flotta di Wizz Air sottolinea ulteriormente l’impegno della compagnia verso l’innovazione, l’accessibilità e una crescita sostenibile. I sei aeromobili A321XLR che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025 segnano l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nell’ambito della trasformazione Customer First della compagnia. Il primo di molti A321XLR volerà presto verso nuove e straordinarie destinazioni, connettendo sempre più persone al mondo con la miglior combinazione possibile di prezzo, comfort ed efficienza”, conclude Wizz Air.

