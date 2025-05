News Brevi – 20.05.2025

AEROPORTO DI NAPOLI: CHIUSURA DELLO SCALO DAL 19 GENNAIO 2026 AL PRIMO MARZO 2026 – L’Aeroporto di Napoli informa: “Le infrastrutture aeroportuali sono sottoposte a regolari e periodici interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, in conformità con le rigorose normative di settore e in linea con l’impegno prioritario del gestore aeroportuale per garantire i massimi standard di sicurezza. Come già comunicato alle Istituzioni, in ottemperanza al piano quadriennale degli interventi 2023-2026, dal 19 gennaio 2026 al 1° marzo 2026, la pista di volo dell’aeroporto di Napoli sarà interessata da radicali interventi di riqualifica che imporranno la chiusura dello scalo per 42 giorni. L’intervento è stato programmato nel periodo dell’anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Le compagnie aeree, debitamente informate, rivedranno la programmazione voli sulla base delle proprie strategie operative e commerciali. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, in una logica di sistema aeroportuale regionale, potrà assorbire una parte del traffico normalmente gestito dallo scalo napoletano, nel rispetto dei limiti di capacità stabiliti dall’ENAC e in base alle richieste di slot ricevute”.

IL PRESIDENTE ENAC E IL DG DELL’AVIAZIONE CIVILE TUNISINA FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA AERONAUTICA – Enac informa: “In data odierna il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ed il DG dell’Aviazione civile tunisina Nidhal Souilmi hanno firmato un protocollo per l’aggiornamento delle intese vigenti in materia di trasporto aereo, superando per i vettori attualmente operativi la clausola di designazione nazionale. Tale intesa rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni aeronautiche tra i due Paesi, storicamente legati da relazioni amichevoli, in particolare, consentendo ai tre vettori italiani di continuare a volare da e verso la Tunisia anche se in presenza di capitali societari detenuti da società comunitarie. Inoltre la nuova intesa favorisce i servizi cargo e alcune facoltà operative e commerciali, incrementando la capacità di collegamento tra i due Paesi. Le parti, hanno, altresì, concordato la data di un nuovo incontro entro il 2026 per sviluppare ulteriormente le intese aeronautiche vigenti. Presenti, per Enac, anche Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Daniela Candido, Direttore Trasporto Aereo e Licenze, e il Funzionario Francesca Maria Scarciglia”.

IL DIRETTORE ENAC SABRINA PARIS PRESIEDE LA 44a RIUNIONE DEL COMITATO FINANCE DI EUROCONTROL – Enac informa: “Il Direttore Vigilanza Tariffaria e Statistiche Trasporto Aereo Enac, Dott.ssa Sabrina Paris, ha presieduto la 44a riunione dello Standing Committee on Finance EUROCONTROL, che si è svolta a Bruxelles, presso la sede dell’Agenzia, il 19 e 20 maggio. Il Comitato Finanze ETCL riunisce esperti dei 44 Stati membri dell’organizzazione intergovernativa, compresi rappresentanti della Commissione Europea e delle compagnie aeree. Tra i compiti principali, la vigilanza del bilancio di Eurocontrol e l’esecuzione del relativo Business Plan, fornendo consulenza al Provisional Council e presentando le proprie raccomandazioni in materia finanziaria. Ha partecipato ai lavori, per la delegazione italiana, il Dott. Angelo Ricci, State Liaison Officer for Italy presso l’Agenzia”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di prolungare la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino all’8 giugno. I passeggeri possono ottenere la riprogrammazione del volo in una data successiva o il rimborso del biglietto. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS PROROGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV FINO ALL’8 GIUGNO INCLUSO – SWISS informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di prorogare la sospensione dei suoi voli per Tel Aviv fino a domenica 8 giugno inclusa. Informeremo i passeggeri interessati e li prenoteremo su altri voli, se lo desiderano e se ci sono posti disponibili. In alternativa, offriremo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o il rimborso del prezzo del biglietto. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri ospiti e continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. La sicurezza dei nostri passeggeri, equipaggi e dipendenti a terra è la nostra massima priorità”.

ADR: ARGENTINA E BRASILE, E-GATES ESTESI AGLI ARRIVI – Aeroporti di Roma informa: “L’Ufficio di Polizia di Frontiera informa che, a partire da martedì 20 maggio, i passeggeri in possesso di passaporto argentino o brasiliano potranno utilizzare i varchi automatici e-gates anche presso le aree di frontiera degli arrivi e dei transiti”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: DOMENICA 25 MAGGIO LIMITAZIONI AL TRAFFICO AEREO PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 10.00 – L’Aeroporto di Bologna informa: “Si informa che domenica 25 maggio sono previste le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto tra le vie Prati di Caprara e del Chiù a Bologna, con impatti anche sull’operatività dell’Aeroporto di Bologna. In particolare, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 10.00 saranno limitate per ragioni di sicurezza le operazioni di decollo e atterraggio, consentendo solo le partenze per pista 30, cioè verso Modena. Gli atterraggi nella fascia oraria in questione non saranno consentiti. Le attività di disinnesco potranno subire ritardi o slittamenti, al momento non prevedibili, dovuti a disposizione della Prefettura. Durante tali attività il Terminal Passeggeri rimarrà comunque sempre aperto e sarà raggiungibile tramite la viabilità ordinaria. Per informazioni sui voli interessati, si invitano i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea. Qualora sia necessario riposizionarli, a discrezione delle compagnie aeree, AdB auspica che tali voli possano essere riposizionati in altri scali della regione. Ci scusiamo per il disagio”.

QANOT SHARQ AIRLINES: NUOVI VOLI DIRETTI TRA MALPENSA E L’UZBEKISTAN DA APRILE 2026 – Qanot Sharq Airlines, compagnia aerea uzbeka in rapida rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, annuncianuovi collegamenti diretti tra Milano Malpensa e l’Uzbekistan, operativi dal 1° aprile al 1° novembre 2026. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321neo, offrendo ai passeggeri comfort di nuova generazione e un’esperienza di volo all’avanguardia. Questa nuova connessione rappresenta un importante ponte tra l’Italia e l’Asia Centrale, rafforzando i legami turistici, culturali e commerciali tra i due Paesi. “Siamo orgogliosi di accompagnare l’espansione di Qanot Sharq in Italia, con un collegamento diretto che offre nuove opportunità per scoprire le meraviglie storiche e culturali dell’Uzbekistan, oltre a facilitare i rapporti commerciali tra i due Paesi. Milano Malpensa rappresenta una porta strategica per il mercato italiano e siamo certi che questi voli saranno ben accolti sia dal trade sia dal pubblico”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia.

IL GULFSTREAM CUSTOMER SUPPORT NOMINA JUAN HERNANDEZ COME VICEPRESIDENT, FIELD SUPPORT – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la promozione di Juan Hernandez a vice president of field support. “In questo ruolo, Hernandez è responsabile della strategic and tactical direction delle field support activities di Gulfstream a livello mondiale, inclusi global call center, customer operational readiness, contractor logistics support services, field service representative (FSR) network. Riporta a Lor Izzard, recentemente nominato senior vice president of Gulfstream Customer Support”, afferma Gulfstream Aerospace. “Durante il suo mandato in Gulfstream, Juan ha contribuito allo sviluppo del nostro field support team, contribuendo a garantire un posizionamento ottimale per un supporto clienti di prim’ordine”, ha dichiarato Izzard. “Le sue solide relazioni con i clienti e il suo impegno nei confronti dei team che guida sono incredibilmente preziosi e sono entusiasta di averlo nel Customer Support leadership team”. “Hernandez, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore aeronautico, è entrato in Gulfstream nel 1998. Dal 2008 fa parte del technical operations team e ha ricoperto numerosi ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gulfstream Customer Support. Prima di entrare in Gulfstream, Hernandez ha prestato servizio nell’U.S. Army come avionics technician. Questo annuncio segue la recente apertura della nuova Gulfstream FAST location a White Plains, New York, avvenuta sotto la guida di Hernandez”, conclude Gulfstream Aerospace.

L’ATTIVITA’ DI IBERIA IN SPAGNA HA CONTRIBUITO AL PIL CON 13 MILIARDI DI EURO E HA GENERATO 177.000 POSTI DI LAVORO NEL 2024 – Iberia informa: “Il turismo è uno dei principali motori per la creazione di posti di lavoro e ricchezza in Spagna e l’aviazione svolge un ruolo chiave nel generare prosperità nelle comunità in cui opera. La società di consulenza internazionale PwC ha condotto uno studio sull’attività di Iberia Group e sul suo impatto sull’economia e sull’occupazione in Spagna. Nel 2024 il contributo aziendale della compagnia aerea al PIL spagnolo è stato di 4,388 miliardi di euro e ha creato 34.482 posti di lavoro a tempo pieno. Nel 2024 31,7 milioni di passeggeri hanno volato con Iberia Group, inclusi 8,1 milioni di turisti arrivati in Spagna, di cui 5,8 milioni internazionali, provenienti principalmente da Stati Uniti, Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Messico, Brasile e Colombia. La spesa di questi turisti ha contribuito per 8,839 miliardi di euro al PIL spagnolo e ha creato 142.987 posti di lavoro a tempo pieno, principalmente nel settore alberghiero, del commercio al dettaglio e delle attività culturali e ricreative. In totale, l’attività di Iberia ha generato 13,227 miliardi di euro di PIL in Spagna, pari allo 0,87% del PIL nazionale e a oltre 177.469 posti di lavoro, pari allo 0,9% dell’occupazione nazionale, come confermato dal rapporto PwC. La compagnia aerea contribuisce all’economia attraverso le proprie attività e facilitando l’arrivo di passeggeri che generano valore aggiunto attraverso la spesa per alloggio, trasporti, ospitalità e tempo libero, tra gli altri. Rispetto al 2019, anno in cui PwC ha condotto il suo primo rapporto, Iberia Group ha aumentato il suo impatto totale sul PIL di 3,921 miliardi di euro e il suo impatto occupazionale di 13.263 posti di lavoro a tempo pieno”. “Questi dati mostrano il contributo del settore dell’aviazione alla società, e in particolare di Iberia, che dà concretezza al nostro obiettivo: generare prosperità connettendo le persone con il mondo”, spiega Diego Fernández, Strategy, Transformation, and Sustainability Director at Iberia. “Iberia è una compagnia impegnata nel progresso sociale e nell’impatto sociale positivo nelle comunità in cui opera. Il suo obiettivo è generare prosperità connettendo le persone con il mondo. La connettività, sia internazionale che nazionale, è un elemento chiave. La comunità latinoamericana è il secondo gruppo di popolazione straniera più numeroso in Spagna, dopo gli europei, rappresentando il 28% del totale. Di conseguenza, Messico, Colombia e Argentina sono i tre principali mercati di Iberia in termini di volume di passeggeri, con tre voli giornalieri tra queste capitali e Madrid. Iberia Group è anche uno dei principali promotori della coesione territoriale domestica, soprattutto nei collegamenti tra la terraferma e le isole, poiché le rotte insulari rappresentano il 29% delle rotte domestiche di Iberia Group. Con lo stesso obiettivo di generare prosperità, la compagnia aerea collabora attualmente con circa 20 organizzazioni no-profit su progetti incentrati sulla salute infantile, l’istruzione, la disabilità, i rifugiati, i gruppi a rischio e gli aiuti umanitari di emergenza. Iberia Group offre inoltre il 100% dei suoi voli gratuitamente alla National Transplant Organization (ONT) per il trasporto di organi”, prosegue Iberia. “In Iberia, crediamo che volare vada oltre il semplice collegamento tra destinazioni: si tratta di connettere le persone e creare opportunità. Ecco perché collaboriamo con circa 20 organizzazioni per sostenere progetti che migliorano la vita dei più bisognosi”, afferma Sonia Sánchez, Communications, Institutional Relations, and Social Impact Director at Iberia.

SAFRAN E ICEYE ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA – Safran.AI e ICEYE annunciano una partnership strategica a lungo termine, sfruttando le loro competenze congiunte per fornire advanced multisensor Artificial Intelligence (AI) solutions che consentono ai governi di raggiungere processi decisionali più rapidi e accurati nellA geospatial intelligence. “Questa collaborazione unisce la competenza riconosciuta a livello mondiale di Safran.AI nella vision AI con la gestione da parte di ICEYE della più grande commercial Synthetic Aperture Radar (SAR) constellation al mondo. Le SAR satellite imagery consentono il rilevamento e la classificazione di oggetti di interesse in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi condizione meteorologica, rendendole una risorsa inestimabile per applicazioni di difesa e intelligence. La SAR satellite constellation di ICEYE si distingue per i suoi sensori all’avanguardia che offrono una risoluzione di 25 cm. Questa partnership porterà le capacità di Safran.AI nel campo delle SAR imagery a livelli senza precedenti. Questo annuncio segna anche una pietra miliare significativa nella collaborazione tra ICEYE e Safran, che si basa sulla partnership esistente, con Safran che fornisce già a ICEYE soluzioni di collegamento spazio-terra per la trasmissione rapida di immagini ad alta risoluzione”, afferma Safran.

EMIRATES E DILMAH CELEBRANO 33 ANNI INSIEME – Emirates informa: “In occasione della Giornata Internazionale del Tè, il 21 maggio, Emirates e Dilmah Tea regaleranno ai passeggeri su tutti i voli un pacchetto omaggio di tè artigianali di lusso, per celebrare una partnership di successo lunga 33 anni e oltre 33 milioni di tazze di tè servite ogni anno. Le lounge Emirates in tutto il mondo offriranno anche cocktail e mocktail artigianali a base di tè Dilmah, oltre ai tradizionali tè caldi abbinati a dolci. In occasione della Giornata Internazionale del Tè, i passeggeri di tutte le classi sui voli di durata superiore alle 2 ore e mezza riceveranno a bordo la speciale giftbox in edizione limitata, contenente un trio dei tè più celebri di Dilmah; Il tè Emirates Signature – Dombagastalawa FBOP1, profumato con rosa, mandorla e zenzero, ideale per le celebrazioni, il tè verde alla menta marocchina che esalta la tranquillità e il tè Ceylon alla fragola che incarna un senso di gioia. Il 21 maggio, in tutte le lounge Emirates del mondo, i passeggeri di First e Business Class potranno gustare cocktail e mocktail preparati con il tè Dilmah, sapientemente abbinati a deliziosi dessert. Nelle lounge di Dubai, un esclusivo mocktail e cocktail Dilmah Elixir saranno abbinati a una fragrante torta al cocco e vaniglia, una torta al limone e una deliziosa crostata di mele. Dal 15 al 31 maggio, sui voli da Dubai al Regno Unito, il personale di bordo di Emirates offrirà consigli sull’abbinamento del tè Dilmah per il servizio Afternoon Tea in First e Business Class”. “Emirates prepara oltre 33 milioni di tazze di tè all’anno per i passeggeri in volo, oltre a servire una vasta gamma di tè nelle lounge aeroportuali Emirates in tutto il mondo. In First Class, Emirates offre una selezione di 6 miscele gourmet Dilmah. In Business Class, Emirates offre 5 tè in foglia di lusso. Il personale di cabina Emirates riceve una formazione dedicata sul tè per scoprire le origini sostenibili del tè Dilmah, assaporarne i sapori unici, imparare a preparare la tazza perfetta e a esaltarne ulteriormente il sapore con una varietà di ingredienti, tra cui menta fresca, miele e limone. Il personale di cabina impara anche ad abbinare tè e cibo. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebra ogni anno il 21 maggio come Giornata Internazionale del Tè. La giornata è pensata per “sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del tè per lo sviluppo rurale e i mezzi di sussistenza sostenibili e migliorare la filiera del tè per contribuire all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. La partnership di lunga data di Emirates con il produttore di tè etico Dilmah offre un significativo vantaggio socioeconomico all’economia dello Sri Lanka, al suo settore delle piantagioni e alla comunità locale, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica globale sull’importanza del tè”, prosegue Emirates. “Da oltre trent’anni, Emirates collabora con Dilmah Tea, azienda a conduzione familiare, la celebre azienda di tè dello Sri Lanka. Dilmah è il primo marchio di tè etico di proprietà del produttore a livello mondiale, dove il tè viene coltivato, raccolto a mano e confezionato all’origine, preservandone perfettamente la bontà naturale e garantendogli la posizione ineguagliabile di uno dei tè più pregiati al mondo. La partnership di Emirates con Dilmah va a beneficio di migliaia di bambini, giovani, donne e uomini che necessitano di nutrizione, istruzione, formazione professionale e altro ancora, attraverso la MJF Charitable Foundation di Dilmah”, conclude Emirates.

ANA MIGLIORA L’ESPERIENZA DI VIAGGIO DOMESTICA E INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che semplificherà e migliorerà l’esperienza dei passeggeri integrando i suoi sistemi di volo domestici e internazionali, rinnovando le tariffe domestiche in Giappone e standardizzando le regole di prenotazione e imbarco su tutti i voli a partire dal 19 maggio 2026, per creare un’esperienza di viaggio più fluida. “In ANA ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio possibile e questi cambiamenti riflettono questo impegno”, ha dichiarato Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience. “Integrando i nostri sistemi, introducendo nuove opzioni tariffarie e standardizzando le regole chiave, stiamo creando un viaggio più piacevole e fluido sia per i nostri passeggeri domestici che internazionali. Questi miglioramenti renderanno i viaggi con ANA ancora più comodi e attraenti”. “Per soddisfare al meglio le diverse esigenze dei clienti e migliorare la fruibilità per i passeggeri domestici e internazionali, ANA sta rivedendo la sua struttura tariffaria. Il nuovo formato presenterà chiaramente le differenze di prezzo e i servizi accessori per ciascuna tariffa. ANA offrirà tre nuove opzioni tariffarie di facile comprensione per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri: “Standard”, “Flex” e “Simple”. Come annunciato a febbraio 2023, tra i FY2025 e 2026, ANA prevede di integrare il suo domestic passenger service system con l’international passenger service system fornito da Amadeus. Di conseguenza, diverse regole per i voli domestici e internazionali in Giappone saranno standardizzate a partire dalle prenotazioni per i voli con imbarco a partire dal 19 maggio 2026. Alcune regole continueranno a differire tra voli domestici e internazionali”, conclude ANA.

FAA STATEMENT SUL NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “La FAA ha tenuto colloqui produttivi con i rappresentanti delle compagnie aeree dal 14 al 16 maggio per affrontare il problema dei ritardi dei voli e della congestione al Newark Liberty International Airport. L’Acting FAA Administrator Chris Rocheleau si è rivolto al gruppo, spiegando che l’obsolescenza degli equipaggiamenti, la carenza di personale, i lavori in corso sulle piste e la grave congestione dell’aeroporto richiedono modifiche agli orari. Ha sottolineato le azioni immediate che la FAA sta intraprendendo per accelerare l’assunzione di personale per il controllo del traffico aereo e l’introduzione di nuove tecnologie presso il Philadelphia TRACON, che gestisce lo spazio aereo intorno a Newark. Tra le compagnie aeree figurano United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines e Allegiant Air. I loro rappresentanti hanno collaborato in incontri individuali con la FAA per trovare un equilibrio tra la riduzione delle operazioni in aeroporto e il soddisfacimento delle esigenze di ciascuna compagnia aerea. La decisione definitiva sugli arrival rates a Newark verrà presa il 28 maggio o in una data successiva”.

ROLLS-ROYCE E SANLORENZO ESTENDONO LA LORO COLLABORAZIONE PER GLI MTU PROPULSION SYSTEMS – Rolls-Royce e il produttore italiano di yacht Sanlorenzo continueranno a collaborare strettamente sui sistemi di propulsione per yacht. Entrambe le aziende hanno firmato un accordo quadro per la fornitura di mtu engines, mtu automation and mtu exhaust aftertreatment systems per altri quattro anni. “Siamo lieti che Sanlorenzo continui ad affidarsi ai nostri motori MTU. Gli operatori di yacht beneficiano della loro potenza, affidabilità ed efficienza nei consumi, nonché della nostra rete di assistenza globale”, ha dichiarato Denise Kurtulus, Senior Vice President Global Marine, Rolls-Royce Power Systems. Tra gli yacht equipaggiati con mtu Series 2000 and 4000 engines figurano i modelli Alloy 44/48 e 1150 EXP e il più grande yacht Sanlorenzo fino ad oggi, lo Steel, che può raggiungere i 74 metri di lunghezza. Tutti i motori MTU sono omologati per renewable diesel (HVO). Sono disponibili come optional IMO-III-compliant mtu propulsion solutions con mtu SCR system.

DELTA TECHOPS TORNA NEGLI HANGAR STORICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DELTA FLIGHT MUSEUM – Delta informa: “Mentre Delta celebra il suo centenario, il Delta Flight Museum festeggia il suo 30° compleanno con un completo rinnovamento dei due hangar storici che ospitano il museo, nuove mostre e una straordinaria esposizione di cimeli Delta e foto d’archivio. Dopo un progetto di ristrutturazione durato tre mesi e mezzo, il museo ha riaperto all’inizio di aprile. Gli hangar storici, ora trasformati in museo, racchiudono i 100 anni di storia di Delta e un gruppo in particolare, Delta TechOps, ha avuto un ruolo fondamentale nel museo fin dalla sua fondazione. Inaugurati nel 1995 come progetto ambizioso per i pensionati Delta che iniziarono l’impresa restaurando un aereo DC-3, gli hangar “Legacy” e “Spirit” del museo, costruiti rispettivamente nel 1941 e nel 1947, erano la sede centrale originale di TechOps. Gli hangar ospitavano il laboratorio radio, il laboratorio tessuti, l’officina utensili e altro ancora prima del 1960, quando l’attività si trasferì in quello che oggi è noto come Technical Operations Center (TOC). Proprio come TechOps è stata parte integrante della realizzazione del museo, la recente ristrutturazione non sarebbe stata possibile senza gli attuali dipendenti qualificati di TechOps, in collaborazione con molti altri dipartimenti e sostenitori Delta. Lo Spirit of Delta”. “Appesi al soffitto vicino al Boeing 767 Spirit of Delta ci sono tre enormi motori: il V2500, il JT3D-7 e il Wright Cyclone radiale. Insieme, questi tre motori pesano quasi 5.900 kg. Stare sotto questi motori offre ai visitatori del museo uno spettacolo mozzafiato. Nessuno era più qualificato di TechOps per trasportare e montare questi motori in sicurezza”, conclude Delta.