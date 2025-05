Air Europa celebra il 25° anniversario della sua presenza in Italia

Air Europa ha celebrato ieri sera il 25° anniversario dell’inizio delle sue operazioni in Italia con un evento presso l’emblematico Harry’s Bar di Roma, al quale hanno partecipato clienti, enti e organismi ufficiali, tour operator e media.

“Durante la celebrazione, Renato Scaffidi, Country Manager di Air Europa in Italia, ha ringraziato tutti i presenti per il loro supporto e collaborazione con la compagnia aerea, sottolineando l’importanza del mercato italiano per Air Europa e il ruolo di rilievo che occupa nel suo piano di crescita. Scaffidi, accompagnato da Bernardo Botella, Direttore Vendite di Air Europa, ha evidenziato le buone performance registrate sin dall’inizio sulle tre rotte operate nel paese. A testimonianza di ciò, ha menzionato la ripresa, lo scorso giugno, della rotta per Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia.

La tendenza positiva registrata finora prosegue anche nell’anno in corso, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Nel 2025, la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all’85%”, afferma Air Europa.

“Bernardo Botella ha ricordato a tutti i presenti i vantaggi offerti da Air Europa nel collegare l’Italia, attraverso l’hub di Madrid-Barajas, con oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna. Infatti, ha sottolineato Botella, la facilità e la comodità delle connessioni offerte da Air Europa sulle destinazioni del suo network ha generato, lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri che hanno viaggiato in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri.

Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall’Italia verso l’America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L’Avana, tra le altre.

Air Europa mantiene un forte impegno nel mercato italiano, ribadendo la sua volontà di espansione e rafforzamento delle operazioni nel Bel Paese. Durante la celebrazione, sia Scaffidi che Botella hanno sottolineato l’eccellente risposta e accoglienza che il mercato italiano ha sempre riservato ad Air Europa. Questa positiva accoglienza è stata fondamentale per consolidare la presenza della compagnia aerea in Italia“, prosegue Air Europa.

“Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la sua flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l’arrivo di un nuovo modello Boeing 737-8.

A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l’anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20. I nuovi Boeing 737-8 si distinguono per la loro efficacia ed efficienza, essendo in grado di ridurre il consumo di carburante fino al 20% e di evitare l’emissione di fino a 3,6 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Il rinnovo della flotta della compagnia con aerei più moderni è uno dei pilastri chiave dell’impegno di Air Europa in materia di decarbonizzazione, unitamente all’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e all’impiego di soluzioni tecnologiche avanzate”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)