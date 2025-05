Austrian Airlines e Österreich Wein Marketing GmbH certificano gli Austrian Wine Expert

Austrian Airlines sta ampliando la sua offerta di servizi in Business Class: nell’ambito di una partnership con Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM), negli ultimi mesi flight attendants and pursers sono stati formati come Austrian Wine Experts.

“In un corso di formazione di più giorni, sono state sviluppate le competenze enologiche dei partecipanti, consentendo loro di presentare ai passeggeri di Austrian Airlines la diversità, la qualità e il carattere dei vini austriaci. In tre moduli – Conoscenza del vino, Degustazione sensoriale e Servizio e Comunicazione – i partecipanti apprendono informazioni interessanti sul vino, tra cui regioni di coltivazione, tipologie e categorie di vino, caratteristiche strutturali, consigli di abbinamento cibo-vino e consulenza enologica per gli ospiti. Questo eleva ulteriormente il posizionamento distintivo degli assistenti di volo di Austrian Airlines a un livello ancora più elevato, rendendo l’esperienza di volo per i passeggeri di Austrian Airlines ancora più diversificata”, afferma Austrian Airlines.

Annette Mann, CEO di Austrian Airlines: “Siamo molto orgogliosi che oltre 100 membri del nostro personale di cabina siano già stati formati come Austrian Wine Experts. Con questa nuova sfaccettatura della nostra distintiva qualità del servizio, stiamo ispirando gli ospiti internazionali a bordo a scoprire i tesori culinari dell’Austria. Allo stesso tempo, gli Austrian Wine Experts portano un pezzo di tradizione locale e vissuta nel mondo per tutti gli austriaci”.

“Attualmente, Austrian Airlines conta oltre 100 certified Austrian Wine Experts tra i suoi circa 2.500 assistenti di volo. Entro il 2026, si prevede che questo numero salirà a circa 250, rappresentando il 10% degli assistenti di cabina di Austrian Airlines. Gli Austrian Wine Experts sono impiegati in Business Class sia sui voli a corto che a lungo raggio di Austrian Airlines. Entro il 2026, almeno un Austrian Wine Experts dovrebbe essere a bordo di ogni volo a lungo raggio, per garantire la migliore consulenza possibile in materia di vini agli ospiti di Business Class. Gli Austrian Wine Experts sono riconoscibili da una spilla speciale che raffigura l’etichetta di una bottiglia di vino, indossata sulla tipica uniforme rossa. Inoltre, tutti i diplomati del programma di certificazione ricevono un badge personale che li identifica come Austrian Wine Expert.

Con la certificazione, l’impegno con il tema del vino è tutt’altro che concluso per gli oltre 100 assistenti di volo attualmente certificati. Gli Austrian Wine Experts fanno parte della Wine Expert Community. Vengono invitati a corsi di formazione aggiuntivi presso le regioni vinicole austriache e hanno l’opportunità di partecipare a fiere di degustazione in Austria. Questo garantisce che gli Austrian Wine Experts rimangano aggiornati sul vivace settore vinicolo e possano trasmettere le loro conoscenze agli ospiti di Austrian Airlines“, prosegue Austrian Airlines.

Chris Yorke, Managing Director of Österreich Wein Marketing GmbH: “Siamo molto lieti di aver potuto portare la nostra pluriennale collaborazione con Austrian Airlines a un nuovo livello grazie agli Austrian Wine Experts. La cultura vinicola austriaca è unica al mondo e rappresenta una parte essenziale della nostra identità. Gli Austrian Wine Experts svolgeranno un ruolo significativo nel garantire che gli ospiti di Austrian Airlines da tutto il mondo possano conoscere i nostri eccellenti vini anche a bordo”.

“Gli Austrian Wine Experts rappresentano un ulteriore passo avanti per la compagnia aerea, per offrire ai propri ospiti un servizio culinario di altissimo livello. Ad esempio, da aprile 2023, i Flying Chef sono a bordo dei voli a lungo raggio. Questi chef, assunti da Do&Co, deliziano gli ospiti di Business Class con esperienze culinarie sulle destinazioni a lungo raggio della compagnia aerea. Inoltre, è disponibile il servizio di caffetteria viennese, che offre agli ospiti di Business Class una varietà di opzioni di caffè a bordo. Infine, Austrian Airlines sta attualmente lavorando a un nuovo concept culinario, il cui lancio è previsto per il 2026″, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)