Lufthansa Group: pubblicato il winter flight schedule, ora disponibile per la prenotazione

Le Lufthansa Group passenger airlines, tra cui Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings e Discover Airlines, hanno pubblicato i loro winter flight schedules per il 2025/26. Il winter flight schedule inizia il 26 ottobre 2025. Tutte le destinazioni sono prenotabili ora.

“Un programma di voli stabile, puntuale e affidabile per tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group per l’inverno, in particolare per le vacanze natalizie, è la nostra massima priorità. I nostri dipendenti in aeroporto garantiranno che tutto proceda senza intoppi. Inoltre, con l’ampliamento dell’offerta Allegris di Lufthansa Airlines, stiamo apportando un significativo miglioramento al segmento premium in molti mercati chiave”, ha dichiarato Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group.

Per il 2025/2026 winter flight schedule, Lufthansa offrirà ulteriori voli a lungo raggio, dove i passeggeri potranno usufruire della nuova cabina Allegris in tutte le classi: Economy, Premium Economy, Business e First Class. A partire dal 26 ottobre, il nuovo aereo, con interni di cabina all’avanguardia volerà quotidianamente da Monaco a New York (John F. Kennedy e New Jersey-Newark), Chicago, Miami, Shanghai, Città del Capo e Tokyo. Inoltre, Bengaluru, India, sarà servita tre volte a settimana. Si tratta del maggior numero di destinazioni Allegris operate contemporaneamente dal suo debutto. I passeggeri che hanno già prenotato questi voli possono ora godere di un posto Allegris.

Dieci A350-900 con i nuovi interni di cabina sono già operativi per Lufthansa nel programma invernale. Oltre mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già apprezzato i nuovi posti, con un tasso di soddisfazione estremamente elevato, prossimo al 100%. Quest’anno Lufthansa prevede di introdurre Allegris anche a Francoforte con il Boeing 787-9 e il retrofitting della sua flotta esistente, a partire dal Boeing 747-8.

Altre novità da Lufthansa: a causa dell’elevata domanda, i voli da Francoforte a Bydgoszcz (Polonia) e da Monaco a Oradea (Romania) proseguiranno anche il prossimo inverno. Questi collegamenti sono stati aggiunti al programma di volo nell’estate 2025. Sono state confermate anche le destinazioni invernali con Airbus A380 da Monaco: gli appassionati dell’A380 potranno volare verso Los Angeles, San Francisco, Bangkok e Delhi con l’A380, estremamente apprezzato sia dagli ospiti che dall’equipaggio.

Austrian Airlines aggiungerà Amsterdam come quarta destinazione da Innsbruck quest’inverno, oltre ai collegamenti esistenti per Bruxelles, Varsavia e Copenhagen. Austrian Airlines sta inoltre espandendo il suo servizio da Vienna a Bangkok: sono ora previsti fino a due collegamenti giornalieri. Dal 26 ottobre 2025, Austrian Airlines volerà all’aeroporto di Linate anziché a Malpensa per tutti i voli verso Milano. Questa modifica è stata apportata rilevando gli slot corrispondenti da ITA Airways, che, come Austrian Airlines, fa parte di Lufthansa Group dall’inizio dell’anno. L’aeroporto di Linate è molto più vicino a Milano, riducendo significativamente i tempi di percorrenza per i passeggeri verso il centro città.

SWISS sta espandendo i suoi voli verso la città polacca di Cracovia. Inoltre, le destinazioni Cluj-Napoca (Romania) e Košice (Slovacchia), servite per la prima volta lo scorso inverno, continueranno a essere servite da Zurigo. Anche la destinazione a lungo raggio Washington D.C. (USA) continuerà a essere servita da Zurigo quest’inverno. Da Ginevra, SWISS si concentra sui collegamenti da e per Regno Unito, Irlanda e Scandinavia, in particolare per i viaggiatori amanti degli sport invernali che pianificano una vacanza in Svizzera.

Brussels Airlines continua ad espandere i suoi servizi da Bruxelles verso l’Africa. Lomé (Togo), Dakar (Senegal), Conakry (Guinea), Monrovia (Liberia), Accra (Ghana) e Freetown (Sierra Leone) riceveranno tutti ulteriori collegamenti settimanali. Brussels Airlines rafforza così il suo ruolo di “Africa expert” ??all’interno di Lufthansa Group.

Eurowings collegherà Berlino ad Abu Dhabi con tre voli diretti a settimana a partire da novembre 2025. Dopo Dubai e Gedda, questa sarà la terza rotta a lungo raggio per la capitale tedesca in breve tempo. Anche il collegamento da Berlino alla metropoli in forte espansione di Dubai verrà ampliato: Eurowings volerà a Dubai fino a undici volte a settimana (invece delle sette precedenti). Eurowings offrirà anche un’esperienza invernale di grande impatto in Bassa Sassonia: con il volo inaugurale del 4 novembre, ci saranno tre voli diretti a settimana da Hannover a Dubai. La terza nuova destinazione sarà raggiunta dal Baden-Württemberg: Eurowings collegherà Stoccarda con Gedda, in Arabia Saudita, due volte a settimana. Anche il programma per l’Egitto verrà ampliato: con il nuovo orario invernale 25/26, Eurowings volerà a Marsa Alam da Colonia, Amburgo e Berlino.

Discover Airlines aggiunge un’altra novità alla sua rete di rotte: a partire dall’inverno 2025/26, la compagnia aerea specializzata nel turismo leisure volerà per la prima volta senza scalo da Francoforte alle Seychelles. Si tratta di una novità assoluta per Lufthansa Group: nessuna compagnia aerea del gruppo ha mai volato prima verso questa isola. Sono previsti anche voli per Punta Cana, Repubblica Dominicana, l’unico collegamento diretto da Monaco di Baviera alla popolare destinazione turistica caraibica. Discover Airlines aggiungerà inoltre per la prima volta Alta, Norvegia, al suo programma da Francoforte.

