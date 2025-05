SWISS presenta il 2025/26 winter schedule, con 90 destinazioni offerte da Zurigo e Ginevra

SWISS offrirà ai suoi clienti una gamma di destinazioni attraente e variegata anche nel suo 2025/26 winter schedule.

“Molte delle destinazioni servite quest’estate rimarranno saldamente nella rete per ispirare ulteriori avventure di viaggio nei prossimi mesi più freddi. SWISS servirà un totale di 90 destinazioni da Zurigo e Ginevra nel 2025/26 winter timetable period”, afferma SWISS.

“Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un’altra ampia e stimolante gamma di destinazioni SWISS nel nostro prossimo orario invernale”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer. “Che si tratti di un importante incontro di lavoro, di una visita a familiari e amici o semplicemente di una destinazione speciale per una meritata pausa, la nostra rete e i nostri orari sono specificamente pensati per le diverse esigenze di viaggio individuali dei nostri clienti”.

“Il servizio SWISS sulla rotta Zurigo-Cracovia aumenterà da sette a nove voli settimanali. Con il suo centro storico medievale, le sue luci natalizie e la sua generale calma, la città polacca è una meravigliosa meta per una vacanza invernale. SWISS si concentrerà inoltre in particolare su diverse altre rotte europee da Zurigo nel suo prossimo programma invernale, con fino a 21 voli settimanali per Roma, fino a 15 per Manchester, fino a 14 per Porto e fino a sei per Napoli.

Due destinazioni che hanno ricevuto un nuovo servizio SWISS nel programma estivo 2024 continueranno a essere servite da Zurigo durante i mesi invernali: Cluj-Napoca in Romania e Košice in Slovacchia, che godranno ciascuna di un massimo di tre voli settimanali.

Washington, DC, entrata a far parte del network di SWISS nella primavera del 2024, continuerà a essere servita anche nei prossimi orari invernali, con cinque voli settimanali. La capitale statunitense ha un fascino particolare nella sua veste invernale”, prosegue SWISS.

“Per i suoi voli da Ginevra quest’inverno, SWISS si concentrerà nuovamente su Regno Unito, Irlanda e Scandinavia, con particolare attenzione agli appassionati di sport invernali desiderosi di visitare le località svizzere. Londra riceverà fino a 39 voli SWISS da Ginevra a settimana, mentre Dublino, Stoccolma, Copenhagen e Göteborg godranno di voli diretti da Ginevra.

In totale, SWISS offrirà 90 destinazioni da Zurigo e Ginevra nei suoi prossimi orari invernali: 63 destinazioni europee e 23 intercontinentali da Zurigo, New York più 20 destinazioni a corto raggio da Ginevra. L’orario invernale 2025/26 sarà valido dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026.

Tutti i voli offerti dall’orario invernale 2025/26 di SWISS sono prenotabili ora su www.swiss.com e tramite tutti gli altri canali di prenotazione”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)