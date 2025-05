Delta e Missoni ampliano la loro partnership

Delta informa: “Delta porta l’arte del dormire fra le nuvole a nuovi livelli con un aggiornamento della sua cabina premium Delta One, sottolineando che il buon riposo è la priorità assoluta per i passeggeri durante tutta l’esperienza a bordo

Delta e Missoni ampliano la loro collaborazione per far sì che il tempo trascorso a bordo sia caratterizzato da comfort, raffinatezza e stile. Quest’anno la partnership prevede il lancio di una lussuosa collezione Delta One: un set di biancheria da letto Missoni creato appositamente per Delta e una suite di attenzioni con un rinnovato amenity-kit Delta One, che include calzini personalizzati, pantofole e mascherina per gli occhi. Per migliorare l’esperienza del riposo a bordo, Delta sta anche introducendo su più voli il suo apprezzato materassino a supporto lombare e aggiungendo un cuscino in memory foam sui voli oltre le 12 ore”.

“Durante il viaggio, ogni momento è importante: non solo la destinazione, ma anche come ci si arriva”, ha dichiarato Mauricio Parise, V.P. Brand Experience di Delta. “Vogliamo che i nostri passeggeri apprezzino il tempo trascorso in volo, ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio dell’esperienza del cliente, con l’obiettivo di creare una sensazione di familiarità in ogni spazio, rafforzata dai disegni iconici di Missoni. La nostra nuova collezione Missoni permetterà di arrivare a destinazione riposati e pronti per il resto del viaggio”.

“Nel realizzare la nuova versione dell’amenity-kit abbiamo utilizzato il nostro segno distintivo, mescolando motivi, texture e tonalità per creare un kit unico, duraturo e progettato per rispondere ai gusti dei passeggeri al di là del tempo trascorso in aereo”, ha dichiarato Alberto Caliri, Direttore Creativo di Missoni.

“I team Delta hanno condotto ricerche, studiato i feedback dei passeggeri e fatto test in volo per comprendere meglio l’esperienza del riposo a bordo e ciò che i clienti apprezzano di più”, prosegue Delta.

“Il feedback dei passeggeri guida ogni nostra decisione”, ha spiegato Parise. “Grazie alle ricerche condotte, sappiamo che dormire bene è la priorità assoluta dei nostri viaggiatori per quanto riguarda l’esperienza a bordo, e la capacità di offrire un ottimo riposo notturno in quota è il nostro obiettivo principale”.

“Delta One offre spaziose poltrone lie-flat con accesso diretto al corridoio. Il materassino, già disponibile sulle rotte oltre le 12 ore, è stata un’aggiunta molto apprezzata dai passeggeri che ne gradiscono il doppio utilizzo, come materassino o cuscino lombare”, conclude Delta.

“Sappiamo che non c’è niente di meglio che dormire nel comfort del proprio letto”, ha aggiunto Parise. “Tuttavia, quando abbiamo deciso di ripensare il momento del riposo a bordo, ci siamo concentrati sull’offrire la stessa lussuosa esperienza che si può vivere in un hotel di alto livello”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)