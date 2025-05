Il primo production aircraft del Bombardier Global 8000 completa il volo inaugurale

Bombardier ha annunciato che il primo production Global 8000 aircraft ha completato con successo il suo volo inaugurale. “Questo traguardo è stato raggiunto il 16 maggio presso l’avanzato Aircraft Assembly Centre di Bombardier a Mississauga, Ontario, e l’aereo ha eseguito una serie di test, parte delle production flight test procedures durante il volo. Il jet è atterrato sotto la guida del pilota Sandro Novelli, assistito dal copilota Charlie Honey e dall’ingegnere di volo Bhargav Bhavsar. Tutti i controlli di volo sono stati esercitati sull’aereo e i sistemi e il velivolo hanno operato come previsto.

Questo rappresenta l’ultimo traguardo per il programma Global 8000 di Bombardier. Il Global 8000 flight test vehicle (FTV) ha superato le aspettative nei test di volo e il primo velivolo di produzione sarà presto trasferito al Laurent Beaudoin Completion Centre di Bombardier a Montreal, dove verranno completati gli interni in vista della sua entrata in servizio prevista (EIS) nella seconda metà del 2025″, afferma Bombardier.

“Questo primo production flight segna un’altra pietra miliare per il programma Global 8000 di Bombardier e siamo molto soddisfatti delle prestazioni dell’aereo nel suo viaggio inaugurale”, ha dichiarato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Vedere questo primo production aircraft volare è un altro passo importante in questo percorso che ridefinirà il panorama della business aviation. Con la sua bassa cabin altitude, la cabina lussuosa e confortevole, la fluidità di volo che lo contraddistingue e le performance senza pari, il Global 8000 è la scelta ideale per proprietari e operatori esigenti che danno priorità a praticità e flessibilità”.

“Si tratta di un traguardo davvero speciale per il nostro aereo Global 8000, l’ultimo traguardo raggiunto da questo business jet rivoluzionario”, ha dichiarato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System. “Questo primo volo riflette la dedizione e l’elevato livello di competenza dei nostri engineering, production and flight teams, che hanno seguito e portato a termine con precisione e maestria tutte le fasi del processo di produzione e collaudo in volo”.

“Il nuovo business jet Global 8000 è l’evoluzione del Global 7500, un aereo di grande successo che ha accumulato oltre 250.000 ore di volo e oltre 200 consegne dall’entrata in servizio nel 2018. Ammiraglia di Bombardier per una nuova era, il Global 8000, stabilisce nuovi standard in termini di performance e qualità di volo, con la top speed di qualsiasi aereo civile dai tempi del Concorde a Mach 0,94, l’autonomia più elevata per un four-zone business jet a 8.000 nm e il volo più fluido del settore. Il Global 8000 apre più rotte che mai, tra cui Dubai-Houston, Singapore-Los Angeles, Londra-Perth e molte altre, oltre a introdurre per la prima volta una ultra-high cruise speed di Mach 0,92. A questa average cruise speed, il Global 8000 può avere un’autonomia fino a 4.200 miglia nautiche, portando a destinazione in meno tempo.

L’agile Global 8000 di Bombardier vanta anche runway performance notevoli, paragonabili a quelle di un light jet. Il suo design unico e la sua ingegneria all’avanguardia offrono ai clienti la possibilità di accedere ad aeroporti più piccoli, inaccessibili ad altri velivoli della sua categoria”, prosegue Bombardier.

“Il Global 8000 stabilirà inoltre standard estremamente elevati in termini di lusso e comfort. Questo innovativo business jet offrirà un comfort eccezionale, con quattro veri e propri spazi abitativi e un’area di riposo separata per l’equipaggio. Questo sofisticato jet sarà inoltre dotato dei sedili più lunghi della sua categoria, insieme alla cabina più confortevole del settore e a una bassa cabin altitude, progettate per massimizzare il comfort e la produttività dei passeggeri durante i loro viaggi”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)