Leonardo e Weststar lanciano un importante government rotorcraft expansion and modernization programme in Malesia, con un fabbisogno totale di 28 elicotteri

Alla Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition – LIMA, Leonardo e il partner di lunga data Weststar Aviation Services (Weststar) della Malesia hanno celebrato oggi il lancio del più significativo programma di espansione e modernizzazione della flotta di elicotteri governativi mai realizzato dal produttore nel Paese, destinato a soddisfare un’ampia gamma di requisiti nazionali per la difesa, la sicurezza e il supporto alle comunità.

“Nell’ambito di questo programma, Weststar prevede la consegna di un massimo di 28 elicotteri di vario tipo, tra ordini fermi e opzioni, la maggior parte dei quali tra il 2026 e il 2027. Weststar concederà in leasing gli elicotteri al Governo malese per 15 anni, con servizi di supporto e addestramento dedicati localmente all’operatore.

Il programma rappresenta una crescita significativa della presenza di Leonardo Helicopters presso diversi operatori militari, di sicurezza nazionale e di servizi pubblici malesi. Il programma comprende diversi modelli destinati alla Royal Malaysian Police e a Bomba per missioni di pubblica sicurezza, utility, trasporto, antincendio, EMS/SAR e soccorso in caso di calamità. Tra i diversi modelli, il programma comprende anche elicotteri AW149 destinati alla Royal Malaysian Air Force e al Royal Malaysian Army, per applicazioni di ricerca e soccorso e utility, segnando l’ingresso dell’elicottero militare multiruolo di ultima generazione in Malesia e accrescendo ulteriormente il successo di questo modello tra gli operatori della difesa sul mercato internazionale.

Leonardo continua a rafforzare il suo ruolo nel mercato elicotteristico malese. La sua visione è quella di posizionare il Paese al centro della sua strategia di espansione. Forte di una presenza consolidata e di partnership con gli operatori malesi, Leonardo sta rafforzando il suo impegno con investimenti, localizzando più attività industriali e sviluppando opportunità di innovazione”, afferma Leonardo.

“Con un hub regionale per il supporto clienti e l’addestramento vicino a Kuala Lumpur, Leonardo è l’unica helicopter Training Academy al di fuori dei suoi mercati nazionali. Oggi Leonardo serve più di 70 operatori in Malesia, che utilizzano oltre 240 elicotteri, accumulando oltre 40.000 ore di volo all’anno. Negli ultimi dieci anni, il numero di studenti formati localmente è più che raddoppiato, accumulando centinaia e diverse migliaia di ore di volo simulato all’anno. Questo rende la Malesia una delle basi operative più attive al mondo, a dimostrazione del ruolo strategico del Paese per lo sviluppo di professionisti altamente qualificati.

Leonardo è ora pronta ad espandere le sue attività industriali localizzate in Malesia con nuove e all’avanguardia capacità di simulazione e addestramento, inclusi ulteriori simulatori di volo completi e trainer interattivi per le operazioni con elicotteri. L’azienda prevede inoltre di potenziare o introdurre infrastrutture di manutenzione, riparazione e revisione (MRO)”, prosegue Leonardo.

“Siamo orgogliosi di unire le forze con il nostro consolidato partner Weststar per rispondere a questo importante requisito imposto dal governo malese, volto a fornire maggiori capacità aeronavali a beneficio della difesa e della sicurezza nazionale e delle comunità locali”, ha dichiarato Gian Piero Cutillo, Managing Director of Leonardo Helicopters. “Quest’ultima iniziativa si basa sulla solida presenza e sugli investimenti effettuati da Leonardo nel corso di molti anni nel Paese, dimostrando di poter essere un partner affidabile per obiettivi chiave di sicurezza e salvaguardia delle vite umane, nonché per l’economia locale e le opportunità di lavoro. Vicinanza, innovazione e competenze professionali sono fattori chiave del successo. Pertanto, la Malesia continua a essere un hub fondamentale per noi al servizio del Paese e dell’intera regione, e ci impegniamo a rimanere al fianco delle sue autorità per garantire che la nostra tecnologia e i nostri servizi funzionino al meglio”.

(Ufficio Stampa Leonardo)