L’A350 di Emirates debutta ad Amman

L’A350 di Emirates è atterrato al Queen Alia International Airport, segnando l’inizio del suo servizio regolare sul secondo volo giornaliero tra Dubai e Amman.

“Originariamente previsto per il 1° giugno, l’entrata in servizio del nuovo velivolo è stata anticipata di 2 settimane. Il volo EK 905 è partito da Dubai alle 22:10 del 19 maggio ed è atterrato ad Amman alle 00:15 del mattino presto del 20 maggio. Il volo EK 906 è decollato da Amman alle 02:05 ed è arrivato a Dubai alle 06:05 di questa mattina.

L’A350 di Emirates, a tre classi, offre 312 posti, di cui 32 poltrone reclinabili di nuova generazione in Business Class con disposizione 1-2-1, 21 poltrone in Premium Economy con configurazione 2-3-2 e 259 spaziose poltrone in Economy Class con disposizione 3-3-3. Progettato per il comfort, l’aereo offre soffitti più alti, corridoi più ampi e un ambiente di cabina più silenzioso.

I passeggeri di tutte le classi possono usufruire dell’intrattenimento di bordo di ultima generazione di Emirates, con un’esperienza di visione cinematografica, un’illuminazione di cabina migliorata, un Wi-Fi più veloce e una migliore ergonomia dei sedili”, afferma Emirates.

“L’arrivo dell’A350 ad Amman segna una pietra miliare significativa nell’impegno di lunga data di Emirates nei confronti della Giordania, che risale al 1986. Riflette inoltre il continuo investimento della compagnia aerea nel mercato giordano, rafforzando la connettività, il turismo e i legami commerciali tra Dubai, Amman e oltre. Oltre all’A350, Emirates opera anche l’iconico A380 per Amman con i voli EK903/904.

L’A350 di Emirates serve attualmente altre sei destinazioni a corto e medio raggio, tra cui Edimburgo, Kuwait e Mumbai, e presto inizierà a servire altre destinazioni come Oslo, Istanbul e Ho Chi Minh City, solo per citarne alcune. Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea servirà 17 città globali con l’A350.

Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti, visitare emirates.com. I biglietti possono essere prenotati anche tramite l’app Emirates, gli Emirates Retail stores, l’Emirates contact centre o tramite le agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)