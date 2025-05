TAP Air Portugal collega direttamente Lisbona e Los Angeles

Il 16 maggio TAP Air Portugal ha inaugurato la sua nuova rotta diretta tra Lisbona e Los Angeles, operata con un Airbus A330-900 dalla capacità di 298 passeggeri.

“TAP collega le due città con tre frequenze settimanali – il martedì, venerdì e domenica – fino al 26 maggio, quando verrà aggiunto un quarto volo settimanale, al sabato. I voli partono da Lisbona alle 09:55 con arrivo a Los Angeles alle 14:40, per una durata di 12 ore e 45 minuti. Al ritorno, decollano da Los Angeles alle 16:40 con arrivo all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 12:00 del giorno successivo, con una durata più breve, 11 ore e 20 minuti. Le tariffe dall’Italia partono da 572 euro, in Classe Economy andata e ritorno tasse incluse.

Con il nuovo collegamento verso il Sud della California e la capitale del cinema, TAP lancia anche un concorso per trovare “il prossimo portoghese a Hollywood”, in collaborazione con l’attore José Condessa e via social media. Attraverso un casting, i partecipanti al concorso – residenti in Portogallo e maggiorenni – dovranno reinterpretare una scena del loro film o serie preferita per vincere un viaggio di andata e ritorno per due persone a Los Angeles, oltre a due ingressi per visitare i Paramount Studios“, afferma TAP.

“TAP collega ora direttamente Lisbona a otto aeroporti statunitensi: New York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco, Chicago e Los Angeles. TAP collega inoltre Porto a Newark e, a partire da questa settimana, anche a Boston. Inoltre, a partire dal 3 giugno, uno dei collegamenti settimanali TAP tra Lisbona e San Francisco effettuerà uno scalo a Terceira, offrendo così un nuovo volo diretto tra l’isola delle Azzorre e la California.

Per ulteriori informazioni sulle nuove rotte di TAP e l’acquisto di biglietti: www.flytap.com“, conclude TAP.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)