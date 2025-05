L’Airbus next-generation Skynet satellite raggiunge un importante traguardo

Airbus informa: “L’UK next-generation military communications satellite – Skynet 6A, ha completato con successo l’accoppiamento dei suoi communications and service modules.

Il satellite, progettato e costruito negli stabilimenti Airbus di Stevenage e Portsmouth, fornirà servizi di comunicazione vitali per le forze armate britanniche e ha raggiunto questo importante traguardo presso la National Satellite Test Facility (NSTF) di Harwell, Oxfordshire. NSTF è gestita dallo Science and Technology Facilities Council RAL Space“.

“Questo significativo sviluppo del programma consentirà ad Airbus di completare i final baseline testing presso il nostro sito di Stevenage, seguiti dagli environmental testing presso la NSTF entro la fine dell’anno”, ha dichiarato Ben Bridge, Airbus Defence and Space UK Chairman.

“Skynet 6A è il satellite militare di nuova generazione, completamente potenziato, per il Ministry of Defence. Ha una capacità tre volte e mezzo superiore a quella degli attuali satelliti militari Skynet 5 del Regno Unito e dovrebbe entrare in servizio nel 2027”.

“L‘Airbus Skynet satellite programme ha fornito alle forze armate britanniche capacità di controllo negli ultimi 50 anni e il satellite 6A si basa su questa vasta esperienza acquisita internamente per integrare nuove capacità innovative, al fine di soddisfare le mutevoli esigenze nel prossimo futuro”, prosegue Airbus.

“Congratulazioni ad Airbus Defence and Space, RAL Space e al MOD project team per il raggiungimento di questo importante traguardo”, ha dichiarato Barry Austin, Skynet Programme Manager at Defence Digital. “Questo rappresenta un risultato significativo per il programma Skynet 6 e per il settore spaziale britannico nel suo complesso. Una volta operativo, Skynet 6A migliorerà la capacità di comunicazioni satellitari militari delle nostre Forze Armate, garantendo loro di continuare a ricevere una connettività di livello mondiale a livello globale”.

“Questa è la prima volta che un large, geostationary-orbit (GEO) communications satellite viene accoppiato nel Regno Unito. Skynet 6A è anche il primo spacecraft a utilizzare la nuova NSTF durante questo primo anno di attività di RAL Space. All’inizio di quest’anno, le antenne del 6A sono state testate con successo presso la NSTF electromagnetic compatibility facility”, conclude Airbus.

“Accogliere i nostri primi clienti rappresenta un traguardo significativo per la NSTF e siamo orgogliosi di supportare Airbus nell’integrazione e nei test di Skynet 6A”, ha dichiarato Sean Stewart, Head of Environmental Test at RAL Space. “Questo traguardo è una testimonianza della dedizione di tutti i soggetti coinvolti e segna un passo entusiasmante per il Regno Unito, mentre ci prepariamo a ospitare molti altri satelliti di queste dimensioni”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)