Tecnam annuncia l’ordine da parte di Nesher Aviation per 10 Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia che Nesher Aviation ha ordinato 10 velivoli Tecnam P-Mentor per supportare le crescenti attività di addestramento della Florida Flyers Flight Academy. “Questo investimento strategico segna una pietra miliare nella modernizzazione della Florida Flyers fleet, rafforzando il suo impegno nel fornire un addestramento di alto livello ai piloti con il velivolo più avanzato ed efficiente in termini di consumo di carburante oggi disponibile.

Il primo Tecnam P-Mentor di questo ordine sarà consegnato a novembre 2025, con ulteriori consegne in programma nell’ambito di un piano di espansione della flotta a lungo termine che si estenderà nei prossimi tre anni”, afferma Tecnam.

Reuven Hahn, Managing Member of Nesher Aviation, ha espresso il suo entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo entusiasti di supportare l’espansione della Florida Flyers Flight Academy con questo investimento nel Tecnam P-Mentor. Il nostro obiettivo è fornire agli allievi piloti i migliori strumenti disponibili per prepararli a carriere di successo nel settore aeronautico, e il P-Mentor è il velivolo perfetto per raggiungere questo obiettivo”.

Anche il Tecnam Managing Director, Giovanni Pascale Langer, ha commentato l’ordine: “Il P-Mentor ha segnato una svolta per l’addestramento al volo in tutto il mondo e siamo onorati che Nesher Aviation e Florida Flyers Flight Academy abbiano scelto Tecnam per la loro ambiziosa espansione della flotta. Questa partnership riafferma il nostro impegno nel fornire soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni per la prossima generazione di aviatori”.

Rainer Pereira Da Silva, CEO & President of Florida Flyers Flight Academy, ha sottolineato l’importanza di questo investimento: “L’aggiunta di questi velivoli Tecnam P-Mentor segna una nuova era per la nostra scuola di volo. Con questi velivoli all’avanguardia, non solo stiamo espandendo la nostra flotta, ma stiamo anche migliorando l’esperienza di addestramento complessiva per i nostri studenti. La nostra missione è dotare i nostri piloti dei migliori strumenti di addestramento disponibili e questo investimento in Tecnam si allinea perfettamente a questo obiettivo”.

