Rolls-Royce Deutschland celebra la consegna del 9.000° motore. Forte crescita per Rolls-Royce CorporateCare Enhanced

Rolls-Royce annuncia un importante traguardo produttivo, con la consegna del 9.000° jet engine dal suo Dahlewitz site. Il motore, un Pearl 700, è destinato a Gulfstream Aerospace, Savannah, Georgia, USA, dove equipaggerà un Gulfstream G700.

“Dall’inizio della produzione di motori nel giugno 1995, lo stabilimento di Dahlewitz, situato a sud di Berlino, Germania, è diventato il Centre of Excellence del gruppo per i two shaft engines, impiegando circa 2.400 persone provenienti da oltre 60 nazioni. In qualità di company headquarters for business aviation operations, il sito sviluppa, produce e supporta moderni motori e svolge un ruolo fondamentale nella strategia di Rolls-Royce volta ad aumentare ulteriormente la propria quota in questo mercato strategico.

I 9.000 motori costruiti a Dahlewitz comprendono i seguenti tipi: Pearl 10X, Pearl 15, Pearl 700, BR710, BR715, BR725, Tay 611-8/-8C, V2500 e Trent XWB-84. Oltre 6.100 di questi motori alimentano business jet applications.

Dahlewitz ospita anche i centri di sviluppo e collaudo per la rivoluzionaria power gearbox per l’UltraFan® demonstrator programme”, afferma Rolls-Royce.

Il Dr Dirk Geisinger, Chairman of Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “9.000 motori prodotti nel Brandeburgo rappresentano un risultato impressionante e sono molto orgoglioso di questo traguardo. Sono il risultato di tre decenni di straordinario lavoro di squadra e dedizione. Dahlewitz è un pilastro delle ambizioni future dell’azienda e non vedo l’ora di consegnare il 10.000° esemplare. Grazie alla nostra crescente base installata, alla nostra famiglia di motori Pearl leader di mercato e alla nostra crescente quota di mercato nell’ultra-long-range business aviation segment, siamo nella posizione ideale per la crescita futura, contribuendo a trasformare Rolls-Royce in un’azienda ad alte prestazioni, competitiva, resiliente e in crescita”.

“Rolls-Royce prevede un aumento annuo del 7-9% degli aeromobili con motore Rolls-Royce in servizio per il resto del decennio e prevede che le engine flying hours raggiungeranno il 120-130% a medio termine rispetto ai livelli del 2019. Per prepararsi a questa crescita, l’azienda ha annunciato nel 2023 l’intenzione di investire circa 30 milioni di sterline presso il suo sito di Dahlewitz e di assumere oltre 100 persone per supportare la domanda di servizi a breve termine sui suoi motori Trent 1000, prima di passare all’assemblaggio e ai test del nuovo Trent XWB-84, il large aero-engine più efficiente al mondo in servizio, nel 2026″, conclude Rolls-Royce.

In forte crescita la domanda per Rolls-Royce CorporateCare Enhanced

Rolls-Royce ha annunciato di aver appena firmato il 1.500° CorporateCare® Enhanced service contract dall’inizio del programma nel 2019.

“CorporateCare Enhanced offre ai clienti notevoli vantaggi finanziari e operativi, come l’aumento del valore e della liquidità degli asset, la riduzione del rischio legato ai costi di manutenzione e la protezione da costi imprevisti ed unscheduled events in qualsiasi parte del mondo. Ulteriori vantaggi per i clienti includono una maggiore disponibilità degli aeromobili, una riduzione degli oneri di gestione, il completo trasferimento del rischio, l’accesso prioritario diretto alla Rolls-Royce services infrastructure e a remote site assistance.

Il servizio copre un’ampia gamma di servizi aggiuntivi per i motori AE 3007 e Tay, inclusi troubleshooting and mobile repair team travel costs. Per i motori Pearl® 15, Pearl 700, BR710 e BR725, il programma copre anche la manutenzione dell’intero powerplant, inclusi nacelle, engine build-up and thrust reverser, unit-related services, nonché erosione e corrosione su tutti i componenti del motore e della nacelle”, afferma Rolls-Royce.

Lindsey Gillen, VP Sales and Marketing – Business Aviation Services, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Dal lancio del nostro pionieristico CorporateCare Enhanced service, abbiamo registrato una domanda globale molto forte, riconoscendo chiaramente il valore che questo programma offre ai nostri clienti. Ciò che li colpisce davvero è la nostra filosofia: qualsiasi cosa sia, se la forniamo, la copriamo. Il programma offre una copertura completa e senza pari per l’intero powerplant, inclusi engine and nacelle, oltre all’accesso prioritario al nostro dedicated Business Aviation Service Network”.

“La business aviation, in cui Rolls-Royce motorizza oltre 4.000 velivoli e detiene una quota di quasi il 70% nel segmento dei very-long- and ultra-long-range, large cabin jets, riveste un’importanza strategica per l’azienda. L’utile operativo in questo mercato è più che raddoppiato negli ultimi due anni, con miglioramenti nelle consegne OE e nell’aftermarket supportati dall’ottimizzazione commerciale e dall’efficienza dei costi. Oggi, oltre 2.500 velivoli sono coperti da CorporateCare Enhanced e circa il 75% dei nuovi velivoli motorizzati Rolls-Royce in consegna rientra in CorporateCare Enhanced. Grazie alla crescita della flotta motorizzata Rolls-Royce e all’elevato utilizzo, l’azienda prevede una crescita annua del volume aftermarket di circa il 3%”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)