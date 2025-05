Un nuovo report evidenzia l’importanza socioeconomica di SAS, con la riapertura della rotta per Seattle

SAS informa: “SAS svolge un ruolo fondamentale nell’economia danese, supportando decine di migliaia di posti di lavoro e contribuendo con 5,6 miliardi di euro al PIL nazionale. Questi sono alcuni dei principali risultati dell’estratto danese di un report indipendente di prossima pubblicazione di SEO Amsterdam Economics, che sottolinea il ruolo essenziale che l’aviazione e SAS svolgono nel mantenere la Danimarca connessa e competitiva.

Basato sul più ampio impatto socioeconomico di SAS in Scandinavia, questo estratto specifico per la Danimarca evidenzia l’ampio contributo della compagnia aerea all’economia nazionale, dalle operazioni dirette e dalle attività della supply chain agli effetti più ampi del commercio e del turismo. Mostra che SAS supporta 45.000 posti di lavoro in tutto il paese ed è un motore chiave per la crescita, l’innovazione e l’accesso internazionale”.

“Questo rapporto conferma ciò che molti già sanno. SAS è un motore chiave per l’economia e la competitività della Danimarca. Il contributo di 5,6 miliardi di euro al PIL e i 45.000 posti di lavoro che sosteniamo riflettono l’importanza di avere una compagnia aerea scandinava forte, profondamente radicata nella regione ma con una prospettiva globale”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“La pubblicazione coincide con il lancio della nuova rotta diretta di SAS tra Copenhagen e Seattle, evidenziando il continuo investimento della compagnia aerea nei viaggi transatlantici e il suo ruolo più ampio nella connettività globale”, prosegue SAS.

“È particolarmente incoraggiante che i risultati del report siano in linea con la riapertura della nostra rotta per Seattle. Insieme, sottolineano il valore economico e sociale del mantenimento di solidi collegamenti internazionali”, continua Van der Werff.

“Il report analizza il contributo di SAS all’economia danese: 1,5 miliardi di euro e 9.000 posti di lavoro derivanti da operazioni dirette; 1,4 miliardi di euro e 11.000 posti di lavoro derivanti da fornitori e spese dei dipendenti; 2,8 miliardi di euro e 25.000 posti di lavoro derivanti dagli effetti più ampi del turismo e del commercio. Evidenzia inoltre il ruolo di SAS come forza trainante nel promuovere l’accesso economico, lo sviluppo regionale e la connettività globale attraverso il suo hub presso Copenhagen Airport, il principale gateway internazionale della Scandinavia. In generale, il report rileva che SAS contribuisce con 18 miliardi di euro al PIL scandinavo e sostiene 141.000 posti di lavoro in tutta la regione. Con operazioni da 33 aeroporti, oltre 13.000 voli settimanali e collegamenti diretti con 7 dei 10 principali hub internazionali del mondo, SAS rimane al centro della connettività scandinava”, continua SAS.

“Il 21 maggio, SAS lancia per la prima volta da decenni voli diretti tra Copenhagen e Seattle, ripristinando un collegamento a lungo richiesto verso una regione dalla profonda tradizione scandinava.

Seattle diventa l’undicesimo gateway di SAS in Nord America, rafforzando il ruolo di Copenaghen Airport come hub chiave per i viaggi transatlantici. La rotta sarà operata dall’Airbus A350, offrendo collegamenti senza interruzioni verso 39 città europee, tra cui Berlino, Zurigo, Milano e Helsinki“, prosegue SAS.

“Seattle è più di una nuova destinazione per noi. È un ritorno in una città con legami storici con la Scandinavia, di importanza crescente per il business e il turismo. Siamo orgogliosi di riaprire questo collegamento e di offrire ai nostri clienti una copertura ancora maggiore attraverso l’Atlantico”, conclude Anko van der Werff.

“La rotta per Seattle fa parte di un’espansione più ampia del network di SAS, che include anche nuove destinazioni come Nuuk e Seoul, entrambe in arrivo nel 2025″, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)