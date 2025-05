Cambio nel Management di Brussels Airlines

Brussels Airlines informa: “Filip Aerts è stato nominato Chief Operating Officer ed entra a far parte del Management Board of Brussels Airlines. Dal 1° agosto sostituirà Tilman Reinshagen, che lascerà Lufthansa Group per perseguire altre opportunità professionali. Aerts ha iniziato la sua carriera come pilota e attualmente ricopre il ruolo di Head of Flight Operations at Brussels Airlines.

Aerts diventerà uno dei tre Management Board members di Brussels Airlines, accanto al Chief Executive Officer Dorothea von Boxberg e al Chief Financial Officer Nina Öwerdieck”.

“Aerts (53 anni) ha iniziato la sua carriera come First Officer presso Delta Air Transport (DAT), una sussidiaria di Sabena. In seguito è diventato Captain, Technical Pilot, Nominated Person Crew Training e attualmente ricopre il ruolo di Head of Flight Operations. Ha sempre mantenuto attiva la sua licenza di pilota e intende mantenerla anche nel suo nuovo ruolo”, prosegue Brussels Airlines.

“Sono orgoglioso di annunciare che, con l’ingresso di Filip Aerts nel Management Board of Brussels Airlines, abbiamo di nuovo un professionista belga ai vertici della nostra compagnia. Filip ha iniziato come giovane Primo Ufficiale sull’Avro-jet e ha scalato diversi reparti, conoscendo quindi approfonditamente la compagnia. La sua conoscenza operativa contribuirà ulteriormente a rafforzare la stabilità e la puntualità della compagnia. Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ringraziare Tilman Reinshagen per i suoi anni di dedizione a Brussels Airlines e a Lufthansa Group e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri”, afferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer of Lufthansa Group and Chairperson Board of Directors SN Airholding.

“Sono grato per l’opportunità che mi viene offerta dal nostro Supervisory Board e da Lufthansa Group di continuare a crescere in Brussels Airlines. Sono appassionato di questa compagnia e delle persone che ci lavorano e non vedo l’ora di assumere il mio nuovo ruolo e di collaborare a stretto contatto con tutti i team”, afferma Filip Aerts, Head of Flight Operations, Brussels Airlines.

“Tilman Reinshagen rimarrà in azienda fino a luglio, per garantire un passaggio di consegne senza intoppi a Filip Aerts, che assumerà ufficialmente il ruolo di COO a partire dal 1° agosto”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)