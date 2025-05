SWISS aggiunge una pre-select meal option per migliorare ulteriormente la sua esperienza in Business Class a Ginevra

Swiss International Air Lines (SWISS) sta ampliando la sua pre-select meal option che si è già dimostrata molto apprezzata sui suoi voli a lungo raggio e sulla maggior parte dei voli a corto raggio da Zurigo.

“Di conseguenza, i clienti di Business Class che viaggiano su voli SWISS da o per Ginevra possono ora preselezionare il loro pasto principale a bordo tra una scelta di sei hot meal options fino a 24 ore prima della partenza prevista. L’offerta è disponibile per tutti i voli in partenza dopo le 10:00.

Le sei pre-select hot meal options includono due creazioni esclusive:

– Un piatto di pesce ispirato all’attuale menu “SWISS Taste of Switzerland”, generalmente offerto solo sui voli a lungo raggio SWISS.

– Il popolare vitello affettato alla zurighese con salsa cremosa ai funghi e rösti, un piatto iconico della cucina svizzera.

Gli altri quattro hot meals comprenderanno sempre due opzioni vegetariane e due ulteriori piatti di carne. La funzione di preselezione offre ai passeggeri un accesso esclusivo a questa ampia gamma di menu, insieme ai consueti contorni come insalata, formaggio e dessert. L’opzione, offerta gratuitamente, consente ai clienti SWISS di personalizzare ulteriormente la propria esperienza culinaria a bordo, contribuendo al contempo a garantire un utilizzo più sostenibile delle risorse impiegate per la ristorazione”, afferma SWISS.

“Oltre a offrire ai propri clienti una più ampia scelta di pasti a bordo, la pre-select option di SWISS aiuta anche la compagnia a pianificare meglio la fornitura del servizio pasti. Questo a sua volta consente di utilizzare le risorse necessarie in modo più sostenibile, poiché i miglioramenti del catering più personalizzati riducono sia il numero di pasti inutilizzati che lo spreco alimentare in generale. I pre-select meals di SWISS possono essere ordinati online tramite la SWISS Business Pre-flight Shopping webpage da sei settimane a 24 ore prima per qualsiasi volo in partenza dopo le 10:00. Per i voli in partenza prima delle 10:00, l’offerta di ristorazione a bordo rimane invariata.

SWISS sta inoltre ampliando la sua gamma di pre-select meal options per i suoi voli a lungo raggio tra Ginevra e New York (JFK). Gli ospiti di First Class e Business Class su questi voli possono ora preordinare anche il rinomato vitello affettato alla zurighese con salsa cremosa ai funghi, che si è dimostrato una delle scelte più popolari fino ad oggi tra gli Zurich-based long-haul travelers”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)