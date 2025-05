News Brevi – 22.05.2025

GIURAMENTO DEGLI ATLETI DEL CENTRO SPORTIVO AM DI VIGNA DI VALLE – Mercoledì 21 maggio presso l’hangar “Badoni” del Museo Storico di Vigna di Valle, si è tenuto il giuramento dei 14 nuovi promettenti atleti arruolati dal Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari, del Comandante del Comando Aeroporto Vigna di Valle Colonnello Dario Bovino, del Comandante del Centro Sportivo AM, Tenente Colonnello Giancarlo Sergi, del Presidente dei Sottufficiali Graduati e Militari di Truppa, 1°LGT Paolo Liberati e una rappresentanza della Sezione Politiche dello Sport dello Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto. A sugellare l’ideale passaggio tra diverse generazioni, il Primo Aviere Scelto Alessia Maurelli, plurimedagliata atleta della ginnastica ritmica, che in un breve indirizzo di saluto ha incitato i neo atleti: “A voi ragazzi che siete entrati a far parte della grande famiglia dell’Aeronautica Militare, auguro le migliori fortune. Siate orgogliosi della scelta intrapresa, di entrare a far parte del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, e della divisa che indossate. Sappiate sempre portare in alto il nome dell’Italia e siate consapevoli che avrete sempre uno staff competente e disponibile a supportarvi in ogni momento. Impegnatevi con dedizione e spirito di sacrificio, siate ambiziosi”. Infine, nel corso del suo intervento che ha seguito la lettura della formula del giuramento, il Comandante dopo aver portato il saluto del Comandante del COMAER, Gen. S.A. Achille Cazzaniga, si è rivolto a tutti sottolineando il senso profondo della formula del giuramento e dei riflessi, anche sulla vita privata, che esso determina sulla vita dei nuovi Atleti: “Da oggi siete parte integrante della grande famiglia azzurra; agite nel quotidiano senza mai tradire i nostri Valori, saremo pronti a supportarvi per farvi esprimere al meglio tutte le vostre potenzialità di cui abbiamo già avuto degli assaggi in alcune gare dei giorni scorsi”. Ha poi concluso con un invito ai familiari: “Questa è anche casa vostra, sarete sempre i benvenuti”. Emozionante anche l’incontro casuale dei ragazzi, durante le prove, con un folto gruppo di visitatori del Museo appartenenti alla Associazione Arma Aeronautica che si sono prodigati in auguri e racconti, utili a far immergere ancora di più i nuovi atleti nel mondo dell’Arma Azzurra, tra storia, atti di eroismo, tecnica e propulsione verso il futuro, anche attraverso lo sport. Dopo una breve permanenza presso l’aeroporto di Vigna di Valle per ricevere l’addestramento formale, gli atleti rientreranno presso le proprie sedi di allenamento per prepararsi al meglio ai prossimi impegni agonistici. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare vuole rappresentare una possibilità per tutti coloro che vogliono basare la propria realizzazione personale e sportiva sui valori di assoluta eccellenza che costituiscono patrimonio imprescindibile dell’Aeronautica Militare Italiana, contribuendo in modo solido a quanto previsto in tema di contributo allo sport nazionale. Una Forza Armata con salde radici nel passato e fermamente proiettata nel futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE AL TAVOLO TECNICO DI CONFINDUSTRIA SU LOGISTICA E TRASPORTI – Enac informa: “Si è tenuto ieri 21 maggio l’incontro del Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti di Confindustria, presieduto da Leopoldo Destro a cui ha partecipato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, accompagnato da Marco Trombetti, AU di Enac Servizi e la dott.ssa Tiziana Bufacchi, titolare di Avioitaliana. Enac ha presentato una nuova visione per il trasporto aereo in Italia, con la Regional Air Mobility (RAM) al centro della strategia nazionale. La RAM promuove una mobilità aerea a corto raggio, innovativa e integrata, che collega aeroporti minori in una rete capillare e flessibile, perfettamente interconnessa con gli altri sistemi di trasporto e i territori circostanti grazie ad innovazione tecnologica ed aeromobili moderni. Inoltre, il Presidente ha presentato le novità introdotte dalla modifica Enac al Regolamento “Affidamento degli aeroporti demaniali minori”, ossia la possibilità di effettuare voli commerciali di linea tra differenti “city-pair”. Un esempio concreto, facilmente replicabile, è Roma Urbe, hub di riferimento della RAM, che si collega con voli commerciali di linea verso otto aeroporti regionali e con un innovativo collegamento elicottero-aereo a Fiumicino nonché con una pista ciclabile. Questa nuova mobilità contribuisce a una rete di trasporti più intelligente, sostenibile e vicina ai bisogni delle comunità, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo territoriale e la delocalizzazione turistica”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE SCELTE DI BEVANDE E SNACK PER I CLIENTI A BORDO American informa: “American Airlines sta elevando l’esperienza di volo con una mossa ricca di sapore: la tequila sta ufficialmente prendendo il volo. I clienti hanno chiesto, e American ha risposto. A partire dal 1° giugno, la compagnia aerea inizierà a offrire la tequila su voli selezionati come bevanda alcolica a bordo per i clienti idonei. Per questo momento importante, American sapeva di voler selezionare un marchio con cui la compagnia aerea potesse entrare in contatto anche oltre il bicchiere, ed è per questo che ha scelto la pluripremiata Tequila Socorro di Dallas-Fort Worth. La tequila sarà a bordo di tutti i voli American, dove i clienti potranno sorseggiarla e degustarla entro la fine di giugno. Questa aggiunta riflette il continuo impegno di American Airlines nel rinnovare l’esperienza del cliente in tutti i punti di contatto del viaggio. Inoltre, a partire dall’11 giugno, i passeggeri delle cabine premium potranno gustare un nuovo midday snack basket, in aggiunta ai morning and afternoon snack baskets già offerti da American. I clienti della Main Cabin avranno anche nuove opzioni tra cui scegliere con l’ampliamento delle offerte American da acquistare a bordo, in arrivo su voli selezionati a partire dal 1° giugno. La compagnia aerea sta anche rendendo disponibili opzioni di acquisto a bordo su un maggior numero di voli. I clienti potranno ora acquistare le nuove offerte sulle rotte principali a partire da 1.100 miglia. Le bevande alcoliche continueranno a essere offerte sui voli superiori a 250 miglia. American ha introdotto il “tap to pay” all’inizio di quest’anno, semplificando il pagamento di cibo e bevande alcoliche a bordo con un semplice tocco sullo smartphone, sullo smartwatch o sulla carta di credito. American ha offerto ai soci AAdvantage® ancora più opzioni con l’introduzione delle miglia come metodo di pagamento, consentendo ai soci di utilizzare le miglia AAdvantage® per acquistare cibo e bevande alcoliche a bordo”.

ACCORDO TRA LOCKHEED MARTIN E FUJITSU PER IL RADAR SPY-7 – Lockheed Martin e Fujitsu Limited hanno annunciato oggi la conclusione di un Memorandum d’Intesa (MOU) che riconosce Fujitsu come fornitore per SPY-7 Subarray Suite Power Supply Line Replaceable Unit (PS LRU). “Producendo localmente componenti critici per il radar SPY-7, il Giappone può avere piena fiducia che questo sistema sarà pienamente supportato e mantenuto per i decenni a venire”, ha dichiarato Paul Lemmo, vice president and general manager at Lockheed Martin. “Siamo onorati di contribuire a plasmare il futuro dell’industria della difesa giapponese e orgogliosi di contribuire alla crescita dell’occupazione nel settore della difesa nel Paese”. “Fujitsu è onorata di contribuire alla produzione del radar SPY-7, in particolare alla produzione del PS LRU, un componente fondamentale del sistema”, ha dichiarato Tsuneo Hayashi, Corporate Executive Officer, SEVP, Fujitsu Limited. “Fujitsu amplierà ulteriormente la sua collaborazione con Lockheed Martin sul radar SPY-7, contribuendo al suo mantenimento in Giappone e contribuendo a rafforzare la sicurezza nazionale”. Nel 2024 le due aziende hanno firmato un precedente Memorandum d’Intesa per ampliare gli obiettivi di cooperazione industriale di Lockheed Martin per l’espansione della produzione e del mantenimento dei suoi solid-state radar in Giappone.

L’ARTE DI DAVIDE BRAMANTE IN MOSTRA ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “In occasione dell’anno del Giubileo, l’aeroporto di Roma Fiumicino accoglie Davide Bramante, artista riconosciuto a livello internazionale per la sua tecnica analogica delle esposizioni multiple che ritraggono le metropoli di tutto il mondo, con “Aerea”, progetto espositivo interamente dedicato a Roma, città simbolo di connessione tra storie e destinazioni. Per il principale aeroporto italiano, Bramante, che da sempre nel suo lavoro di artista fa convivere le tre cose che ama di più ovvero l’arte, la fotografia e il viaggio, ha scelto di esporre una selezione delle sue opere più significative dedicate a Roma e ad alcuni dei luoghi più iconici della città eterna”. “L’aeroporto di Fiumicino è un luogo unico che in questi anni si è reso protagonista di un percorso visionario: accogliere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano”, ha commentato Davide Bramante. “Con questa esposizione ho voluto proporre un approccio alternativo all’arte. Proprio come un archeologo scava per riportare alla luce i segni del passato, io scavo tra gli strati del presente per far emergere la bellezza nascosta”. “Il percorso espositivo si articola tra le aree di imbarco A del Terminal 1 e il Satellite del Terminal 3. Al Terminal 1 è proposta una selezione di grandi opere fotografiche dedicate a Roma – realizzate dal 2004 ad oggi – che offrono una lettura potente e contemporanea della città. Al Terminal 3 sette installazioni fotografiche simili a leggere tende fluttuanti, sospese a circa tre metri dal soffitto, stimolano interazione e partecipazione tra gli spettatori. Accanto a Roma si affianca idealmente il volto di un’altra metropoli amata da Bramante: New York, riferimento costante nei suoi viaggi e nella sua poetica. In aggiunta, altri quattro scatti, sono collocati su altre due pareti del Terminal”, prosegue Aeroporti di Roma. “Oggi accogliamo nel nostro scalo una mostra fotografica suggestiva e ricca di significati per Roma e per il suo aeroporto. Un luogo che è proiettato verso il futuro per qualità, sostenibilità e innovazione, ma che non dimentica le sue radici storiche e culturali e ne cura con attenzione l’eredità, contribuendo a valorizzare anche gli artisti del nostro tempo, come Davide Bramante, il cui valore è riconosciuto in tutto il Paese e oltre confine”, ha detto Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma. “Con questa particolare esposizione fotografica Aeroporti di Roma conferma nuovamente la volontà di rendere la permanenza in aeroporto una vera e propria esperienza culturale, con proposte artistiche originali e di grande livello per la valorizzazione del talento italiano nel mondo”, conclude Aeroporti di Roma.

LA DANIMARCA E LOCKHEED MARTIN DIMOSTRANO L’INTEROPERABILITA’ DELL’F-35 – La Danimarca ha migliorato la sua interoperabilità in ambito difesa con il completamento con successo di una live F-35 Multi-Domain Operations (MDO) demonstration, condotta in collaborazione con Lockheed Martin Skunk Works®. “Il test ha convalidato la capacità dell’F-35 di fungere da moltiplicatore di forza collegando piattaforme e sistemi in domini dispersi. Durante l’evento, gli F-35 danesi in volo da Fort Worth, Texas, hanno trasmesso dati classificati in modo sicuro tramite DAGGR-2, un Open Systems Gateway sviluppato da Skunk Works in collaborazione con la Missile Defense Agency. Utilizzando comunicazioni satellitari commerciali, i dati sono stati trasmessi e visualizzati in tempo reale presso la base aerea di Skrydstrup in Danimarca”, afferma il comunicato. “Questo ha segnato una pietra miliare significativa verso il potenziamento delle capacità della Danimarca, poiché ha permesso al nostro MDO staff di verificare in tempo reale il potenziale dell’F-35 nella raccolta, analisi e condivisione di dati avanzati attraverso reti geograficamente disperse”, ha dichiarato il Danish Air Chief Maj. Gen. Jan Dam. “La nostra stretta collaborazione con Skunk Works è stata determinante nell’accelerare il rapido dispiegamento di tali capacità e siamo molto soddisfatti dei risultati”. “Questa collaborazione con il Danish Ministry of Defence (MOD) ci ha permesso di fare ciò che sappiamo fare meglio in Skunk Works: implementare rapidamente capacità pronte all’uso a un ritmo senza precedenti nel settore e dimostrarle attraverso voli reali”, ha dichiarato OJ Sanchez, vice president and general manager of Lockheed Martin Skunk Works. “Questa dimostrazione si basa sulla nostra comprovata esperienza di collaborazione con partner internazionali e definisce ciò che ci distingue davvero: il nostro impegno per l’Open Systems Architecture, che consente un’integrazione perfetta su qualsiasi piattaforma, indipendentemente dal produttore”. “La dimostrazione ha coinciso con la consegna di altri quattro F-35 danesi, che ampliano la Royal Danish Air Force fifth-generation fighter fleet. Questi jet opereranno dalla base aerea di Skrydstrup e supporteranno le missioni NATO e le operazioni di sicurezza regionale”, conclude il comunicato.

BELL DIMOSTRA IL FUTURE LONG RANGE ASSAULT AIRCRAFT (FLRAA9 VIRTUAL PROTOTYPE ALL’U.S. ARMY – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., si è unita all’U.S. Army Program Manager FLRAA e ai membri del Team FLRAA per supportare un aggiornamento sullo stato del programma e una dimostrazione del FLRAA Virtual Prototype. “Sono entusiasta di vedere il primo componente hardware che verrà consegnato nell’ambito dell’Army FLRAA program”, afferma il Col. Jeffrey Poquette, FLRAA Project Manager. “Avvalendoci delle competenze del Congresso, non solo forniremo due FLRAA virtual prototype cockpit simulators, ma accelereremo anche di quattro anni il FLRAA program nel suo complesso. Questo rappresenta un grande progresso per il FLRAA program”. “Il Virtual Prototype, un simulatore avanzato basato su un digital twin del FLRAA weapon system, è un elemento chiave dell’accelerated acquisition approach dell’Army, che sfrutta il Middle Tier of Acquisition (MTA) process. I due Virtual Prototypes supporteranno la familiarizzazione accelerata degli utenti, il feedback e lo sviluppo di TTP (Tattiche, Tecniche e Procedure) in preparazione agli speed and range trasformativi del FLRAA. Si prevede che queste risorse saranno convertite in Flight Training Devices (FTDs) nel tempo”, afferma Bell Textron. “Sono incredibilmente orgoglioso dell’operato del team congiunto, che ha lavorato insieme parallelamente allo sviluppo del weapon system per fornire questa capacità avanzata”, ha dichiarato Ryan Ehinger, senior vice president and FLRAA program director, Bell. “Avere il PM FLRAA team al fianco del Bell team mentre ci dirigiamo verso i test finali e la consegna da parte dell’USG è un’ulteriore prova dell’ampia collaborazione tra industria e governo a vantaggio di questo programma”. “Il nuovo U.S. Army long-range assault aircraft è progettato per coprire distanze e velocità doppie rispetto alla flotta attuale, offrendo al contempo un’agilità e una maneggevolezza senza pari. Grazie all’utilizzo di una tiltrotor technology avanzata, abbinata a un innovative digital engineering approach e a un modular open systems approach, è progettato per essere l’high-performing long-range assault aircraft al mondo”, conclude Bell Textron.

DESIGNAZIONE UFFICIALE MV-75 PER IL FUTURO FLRAA TILTROTOR – “Gli U.S. Army Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) tiltrotors saranno designati MV-75, come annunciato all’Army Aviation Association of America’s annual Mission Solutions Summit. Nel 2022, l’Army ha scelto un progetto della Bell, basato sul convertiplano V-280 Valor, come vincitore del concorso FLRAA. L’Army prevede di sostituire un numero considerevole di elicotteri H-60 Black Hawk, tra cui una parte degli MH-60M per operazioni speciali assegnati al 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), con i nuovi MV-75. Il progetto dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell’anno e incorpora caratteristiche che facilitano la conversione delle varianti di base in versioni per operazioni speciali. L’annuncio ufficiale della designazione MV-75 per il FLRAA giunge mentre l’Army sta cercando di accelerare l’impiego di questi tiltrotor. L’obiettivo dichiarato era l’entrata in servizio dell’MV-75 entro il 2030, ma più recentemente l’Army ha affermato di puntare al 2028”, afferma il comunicato di Bell.

EMIRATES: VOLI AGGIUNTIVI PER L’HAJJ E L’EID AL ADHA – Emirates informa: “Emirates sta potenziando le sue operazioni per l’Hajj season di quest’anno, con 33 voli speciali per Jeddah e Medina operativi fino al 31 maggio e tra il 10 e il 16 giugno, per supportare le migliaia di pellegrini in viaggio verso la città santa della Mecca. Emirates opererà anche altri 13 voli da/per destinazioni regionali, tra cui Amman, Dammam, Kuwait e Bahrein, per soddisfare l’elevata domanda durante il periodo dell’Eid Al Adha, con i viaggiatori che si avventurano verso destinazioni estive o visitano i propri cari per le celebrazioni dell’Eid. Emirates trasporterà quasi 32.000 Hajj passengers nelle prossime tre settimane da punti chiave della sua rete come Stati Uniti, Pakistan, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Costa d’Avorio”. “L’esperienza Hajj con Emirates inizia a terra una volta che i pellegrini arrivano a Dubai, dove il personale aeroportuale dedicato li guiderà senza intoppi attraverso gli arrivi, le coincidenze e i trasferimenti in hotel. A bordo, i pellegrini di tutte le classi riceveranno le distintive etichette per i bagagli “Hajj”, insieme a un nuovo kit Hajj. Tutti i voli speciali Hajj offrono un’esperienza personalizzata per i pellegrini. In linea con le tradizioni dell’Eid Al Adha, i voli verso destinazioni selezionate in Medio Oriente, Africa, Asia meridionale, Estremo Oriente, Europa e Africa offriranno uno speciale menu Eid in tutte le classi di viaggio. I passeggeri che viaggiano durante l’Eid Al Adha possono anche usufruire di intrattenimento on-demand su ice, tra cui 2.000 film da tutto il mondo, di cui oltre 75 in arabo. I clienti che hanno fretta e non hanno potuto acquistare regali per amici e parenti possono acquistare facilmente e comodamente prodotti duty-free con il nuovo catalogo estivo di Emirates RED. I clienti che desiderano risparmiare tempo possono preordinare articoli duty-free su EmiratesRED.com, che verranno consegnati direttamente al loro posto a bordo. Il servizio è disponibile sulla maggior parte dei voli, con possibilità di shopping da 21 giorni a 40 ore prima della partenza”, conclude Emirates.

MHI CONDUCE FLIGHT TEST PER UN HYBRID MEDIUM SIZE UAV IN COLLABORAZIONE CON YAMAHA MOTORS – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) e Yamaha Motor Co., Ltd. (Yamaha Motor) stanno conducendo una ricerca congiunta per sviluppare un medium-sized multirotor unmanned aerial vehicle in grado di trasportare un payload di 200 chilogrammi. Le due aziende hanno condotto un flight test di un hybrid-type medium-sized UAV, dotato di una compact, lightweight power generating unit sviluppata da Yamaha Motor e continueranno la ricerca congiunta con l’obiettivo di utilizzare un hybrid power system per estendere l’autonomia di volo del medium-sized UAV. Nel marzo 2024 MHI ha concluso un accordo con Yamaha Motor per condurre una ricerca congiunta sull’utilizzo della power generating unit sviluppata dall’azienda, con l’obiettivo di utilizzare un hybrid power system per estendere l’autonomia di volo. Questa ricerca congiunta confermerà la fattibilità dell’utilizzo di una power generating unit per realizzare un medium-sized UAV con un’autonomia di volo di 200 km e un maximum payload di 200 kg. In futuro si prevede che i medium-sized UAV saranno utilizzati regolarmente per il trasporto di rifornimenti di soccorso in aree isolate, come alternativa a camion e navi per migliorare l’efficienza logistica su rotte come isole remote e zone montuose, dove il volume logistico è basso, per il trasporto di materiali in zone montuose difficilmente accessibili.