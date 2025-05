Vueling, in collaborazione con MicroTau, esplora la tecnologia “shark skin” per ridurre le emissioni

Vueling informa: “Vueling annuncia oggi di aver firmato una Lettera d’Intenti con l’azienda australiana di tecnologia aerospaziale MicroTau per diventare la prima compagnia aerea cliente in Europa e per supportare la certificazione del Riblet Modification Package con tecnologia “shark skin”, ispirata alla pelle di squalo, affinché in futuro possa essere utilizzata sulla sua flotta di aerei a fusoliera stretta. Questa collaborazione fa parte della strategia più ampia di Vueling per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale”.

“Il Riblet Modification Package di MicroTau consiste in una pellicola innovativa che imita la texture microscopica della pelle di squalo e che viene applicata alla superficie esterna dell’aeromobile per migliorarne le prestazioni aerodinamiche, con una possibile riduzione delle emissioni di carbonio fino al 4%.

Sebbene la pelle degli squali appaia liscia, in realtà è ricoperta da microscopiche scanalature chiamate “riblets”, che riducono la resistenza fluidodinamica dell’animale mentre nuota. Ispirandosi alla natura, il Riblet Modification Package di MicroTau applica gli stessi principi della fluidodinamica alla superficie esterna degli aeromobili, riducendo la resistenza senza modifiche strutturali”, afferma Vueling.

“La possibilità di implementare la tecnologia all’avanguardia di MicroTau sui nostri aerei, una volta certificata, rappresenterà una tappa fondamentale nel percorso di Vueling verso un’aviazione sostenibile”, commenta Franc Sanmartí, Director of Sustainability di Vueling. “Questa innovazione non solo supporta il nostro obiettivo di migliorare l’efficienza del carburante, ma rafforza anche l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 attraverso soluzioni all’avanguardia. La nostra collaborazione con MicroTau sarà parte importante del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, a breve e a lungo termine, grazie ai nostri sforzi per ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni verso un futuro più sostenibile per il settore dell’aviazione”.

Henry Bilinsky, CEO di MicroTau, ha dichiarato: “L’efficienza è difficile da ottenere nel settore dell’aviazione dato che la maggior parte delle soluzioni di decarbonizzazione sono ancora lontane o hanno costi elevati. MicroTau è completamente focalizzata sull’offrire una soluzione completa per ridurre le emissioni e risparmiare sui costi operativi ed è fantastico avere a bordo Vueling come cliente e partner chiave per renderlo possibile”.

“Questa iniziativa rappresenta solo uno degli elementi della strategia di sostenibilità di Vueling e ne sottolinea l’impegno nell’adottare soluzioni che generano un cambiamento concreto. Tra le azioni già in corso: l’utilizzo di carburanti sostenibili (SAF), l’ottimizzazione delle rotte di volo per ridurre le emissioni e la riduzione del peso degli aeromobili, elementi chiave del piano di sostenibilità della compagnia”, conclude Vueling.

