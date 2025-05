Lufthansa Technik raggiunge le 2.000 »nice« installations e amplia la collaborazione con Gogo

Lufthansa Technik informa: “Come pionieristica cabin management and in-flight entertainment (IFE) solution, il Lufthansa Technik Networked Integrated Cabin Equipment (»nice«) system, trasforma da decenni l’esperienza dei passeggeri a bordo di VIP and business jets. Con la recente consegna del suo 2.000° shipset, »nice« ribadisce ancora una volta la sua posizione di leadership sul mercato. Per rendere »nice« ancora più attraente, Lufthansa Technik sta ampliando la sua collaborazione con Gogo per integrare i suoi contenuti premium Gogo Vision“.

“Sebbene ci sia voluto più di un decennio per raggiungere le prime 1.000 consegne, »nice« ha acquisito un notevole slancio negli ultimi tempi, con le successive 1.000 unità consegnate in soli sei anni. Ogni anno, i componenti di »nice« superano le 30 milioni di ore di volo, un risultato che sarebbe impossibile senza l’assistenza clienti estremamente affidabile e la capacità produttiva notevolmente ampliata di Lufthansa Technik. Dall’avvio della prima linea di produzione nel 2004, l’azienda ha già spedito oltre 400.000 componenti per il sistema, tra cui 100.000 line-replaceable units (LRUs) che mantengono in volo la flotta globale. Anche la capacità produttiva per »nice« components presso Avionic Design, la consociata interamente controllata di Lufthansa Technik, è più che triplicata nel corso degli anni, passando da 5.000 LRU nel 2015 a 18.000 LRU all’anno.

Un altro motivo per celebrare »nice« è l’ampliamento della collaborazione con Gogo, che presto consentirà ai passeggeri di ottenere in streaming un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento sui display integrati in cabina e di accedere a una varietà di contenuti, tra cui film, programmi TV e riviste, direttamente tramite il »nice« system a bordo di diversi aeromobili. Questa collaborazione stabilisce un nuovo standard per l’intrattenimento in volo su più piattaforme aeronautiche, garantendo un’esperienza di bordo fluida, davvero immersiva e altamente pratica”, prosegue Lufthansa Technic.

Chris Moore, CEO di Gogo, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Lufthansa Technik per integrare Gogo Vision con il sistema »nice« di Lufthansa Technik e migliorare l’esperienza di volo offrendo una vasta gamma di contenuti premium”.

Andrew Muirhead, Vice President OEM and Engineering Services at Lufthansa Technik,, ha commentato: “Questo è un momento fondamentale per noi e siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione strategica per integrare il sistema completo di distribuzione dei contenuti di Gogo nei business jet dotati del Cabin Management System »nice« di Lufthansa Technik. Desideriamo ringraziare il team di Gogo per lo spirito collaborativo, la fiducia e l’entusiasmo dimostrati mentre continuiamo a innovare e a offrire valore ai nostri clienti comuni”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)