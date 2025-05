News Brevi – 26.05.2025

AERONAUTICA MILITARE: PORTE APERTE A PALAZZO AERONAUTICA PER OPEN HOUSE ROMA – Nelle giornate del 24 e 25 maggio, alla luce del successo delle precedenti edizioni, le porte di Palazzo dell’Aeronautica si sono nuovamente aperte a oltre 450 visitatori in occasione di Open House Roma 2025, iniziativa che da oltre 10 anni permette a curiosi e appassionati l’accesso gratuito a centinaia di edifici romani. Open House Roma è un evento annuale che in un solo weekend celebra il design e l’architettura nella Capitale e nasce dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati all’innovazione socio-culturale; esperti e professionisti nel settore dei beni culturali, il gruppo conta dottori di ricerca, architetti, operatori culturali, artisti e comunicatori digitali, che si riconoscono in un progetto fondato sul concetto di bene comune come motore propulsivo di una nuova economia che metta al centro l’ambiente, la cultura e la comunità. Con la partecipazione a questo evento, l’Aeronautica Militare ha voluto ancora una volta contribuire alle iniziative improntate all’educazione, alla conoscenza e alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico del Paese. Il monumentale Palazzo dell’Aeronautica fu voluto dall’allora ministro della Regia Aeronautica (1926-1933) Italo Balbo il quale, per la progettazione, si rivolse ad un architetto di soli 28 anni, Roberto Marino; i lavori furono ultimati in soli due anni ed il palazzo risulta il primo in Italia ad essere costruito interamente in cemento armato. La “Sala Italia”, la “Sala Europa” e la “Sala delle Cartine” sono sapientemente istoriate con pitture murali di carattere geografico, astronomico e storico. L’ultima delle tre sale citate, in particolare, commemora le due Crociere Atlantiche guidate dallo stesso Balbo nel 1930 e nel 1933, rispettivamente in Brasile e negli Stati Uniti. Le tre sale costituivano le tre anticamere di accesso alla piccola stanza di Italo Balbo – sulla cui parete era posta la scritta “Oltre il destino”, quasi a voler accentuare l’importanza della visita al ministro, caricandoli d’aspettativa, per i Capi di Stato invitati a Palazzo. La funzionalità del Palazzo era inoltre posta in risalto dagli ascensori a ciclo continuo, ascensore paternoster (consistente in due colonne attigue e parallele di cabine – atte ad ospitare due persone – sovrapposte e in lento movimento continuo, una in salita, l’altra in discesa; ad ogni piano servito, due varchi – uno per direzione di marcia – permettono agli utenti di salire o scendere “al volo” sulla o dalla cabina) e dal sistema di “posta pneumatica”, che consentiva in modo innovativo e in un’epoca in cui le e-mail erano una realtà lontanissima nel futuro, la comunicazione immediata tra i vari ambienti del palazzo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO A EVREUX IN FRANCIA L’ETAP-C (EUROPEAN TACTICAL AIRLIFT PROGRAM – COURSE) – L’ETAP-C 25-02 (European Tactical Airlift Program – Course) è un evento di addestramento avanzato per il trasporto tattico aereo, organizzato dal European Tactical Airlift Centre (ETAC) in collaborazione con l’Armée de l’Air, la forza aerea francese. Si è svolto dal 27 aprile al 9 maggio 2025 presso la Base Aerea di Évreux, in Francia. L’Aeronautica Militare ha partecipato con un velivolo C-130J, un equipaggio e personale tecnico e logistico della 46a Brigata Aerea di Pisa e del 11° RMV di Sigonella. Il centro ETAC, sito a Zaragoza in Spagna, nasce nel 2017 grazie alla collaborazione di 13 nazioni europee di cui fa parte l’Italia. Il compito del centro è di gestire i programmi addestrativi, studiati per standardizzare ed armonizzare le capacità militari degli equipaggi degli assetti da trasporto tattico. Il corso mira a migliorare le capacità tattiche degli equipaggi di trasporto aereo, aumentando la loro interoperabilità e preparazione operativa. Sei velivoli provenienti da quattro nazioni hanno partecipato: la Germania e la Spagna con il velivolo A400M, la Francia con il velivolo A400M e C-235, l’Italia con un C-130J ed un un C-130J in cooperazione tra Francia e Germania. Sono stati coinvolti circa 160 militari tra equipaggi, manutentori e istruttori. L’ETAP-C è considerato un punto di riferimento per il trasporto aereo militare europeo, con esercitazioni che includono trasporto di materiali, manovre tattiche e scenari complessi e mirano a fornire agli equipaggi del trasporto aereo un corso completo per migliorare le conoscenze del trasporto tattico, ampliare la zona di confort in ambiente operativo complesso ed aumentare l’interoperabilità tra le forze aeree europee facenti parte di EATC (European Air Transport Command). Nello specifico, la parte denominata element lead del corso, rivolta al personale navigante, si è articolata in un totale di 8 missioni di difficoltà incrementale, sviluppate dagli istruttori di EATC e ha dato modo ai partecipanti di accrescere le tecniche per pianificare e guidare con efficacia una formazione di velivoli da trasporto in un contesto operativo tattico complesso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWIFT RESPONSE 25: L’AERONAUTICA MILITARE IN LITUANIA PER UN ADDESTRAMENTO DI AVIOLANCIO TATTICO – Dal 15 al 17 maggio, il personale e due velivoli da trasporto C-130J della 46ª Brigata Aerea sono stati impiegati nell’ambito della Swift Response 25, evento esercitativo annuale che ha visto la partecipazione di numerose nazioni alleate, inclusa l’Italia. L’esercitazione si è focalizzata sulle forze aviotrasportate alleate, con l’obiettivo di renderle capaci di rispondere prontamente e rapidamente a una crisi attraverso team interoperabili e multinazionali. Lo scopo principale è stato potenziare le capacità di condurre manovre su larga scala in Europa, sotto la guida di forze multinazionali, per aumentare l’“effetto strategico comune”. Nello specifico, il 15 maggio, il primo C-130J è partito da Pisa diretto a Saarbrucken, in Germania. Qui ha caricato paracadutisti del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” e del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” dell’Esercito Italiano, per il lancio con tecnica di caduta libera nei pressi di Memel, in Lituania, e un successivo atterraggio a Kaunas, sempre in Lituania. Il giorno seguente, un C-130J è partito da Kaunas e un altro da Pisa, entrambi diretti a Cerklje, in Slovenia. Qui hanno caricato paracadutisti del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” dell’Esercito e paracadutisti della 173rd Airborne Brigade degli USA, di stanza a Vicenza, per un successivo lancio con tecnica di funi di vincolo presso Memel. Gli obiettivi dell’esercitazione hanno incluso l’interoperabilità di comando e controllo, le navigazioni tattiche a bassa quota in volo in formazione, l’aviolancio di personale ad alta e bassa quota e l’utilizzo di tattiche, tecniche e procedure comuni nel settore dell’aviotrasporto e dell’aviolancio tattico. I due C-130J hanno infatti effettuato il volo e i lanci in formazione dei paracadutisti, dimostrando un’efficace capacità di effettuare un “aviolancio di massa” all’interno di un contesto multinazionale. L’esercitazione ha così incrementato l’interoperabilità con i partner alleati nell’esecuzione di missioni aviotrasportate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCOLTA CON FAVORE LA MISURA ENAC PER FAR VIAGGIARE IN CABINA GLI ANIMALI DI PESO SUPERIORE A 8-10 KG – Enac informa: “Una decisione accolta con entusiasmo. La possibilità di trasportare in cabina animali domestici di peso superiore a 8-10 Kg, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Enac, ha raccolto un ampio consenso. Media, community online, associazioni e appassionati hanno rilanciato la notizia, mettendo in evidenza l’importanza di un trasporto aereo sempre più attento alle molteplici esigenze di chi viaggia. L’Ente ringrazia tutte le realtà che hanno sostenuto questa iniziativa, contribuendo a promuovere una cultura del trasporto aereo sempre più inclusiva”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di prolungare la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 15 giugno. I passeggeri possono ottenere la riprogrammazione del volo in una data successiva o il rimborso del biglietto. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS PROROGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di prorogare la sospensione dei suoi voli per Tel Aviv fino a domenica 15 giugno inclusa. Informeremo i passeggeri interessati e li prenoteremo su altri voli, se lo desiderano e se ci sono posti disponibili. In alternativa, offriremo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o il rimborso del prezzo del biglietto. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri ospiti e continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. La sicurezza dei nostri passeggeri, equipaggi e dipendenti a terra è la nostra massima priorità”.

LATAM AIRLINES CONCLUDE LA SECONDA EDIZIONE DELLA EUROPEAN PADEL LEAGUE CON OLTRE 120 PARTECIPANTI – LATAM Airlines informa: “Per il secondo anno consecutivo, LATAM Airlines ha ospitato con successo la sua European Padel League, un evento esclusivo pensato per rafforzare la relazione con i suoi principali partner strategici del settore turistico. Questa edizione ha riunito oltre 120 agenti di viaggio e tour operator in un torneo che unisce sport e networking, mettendo in palio un indimenticabile viaggio in Sud America. La competizione si è svolta in sei mercati chiave per LATAM, che offrono tutti voli diretti per il Sud America: Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Germania e Regno Unito. Con eventi organizzati in città importanti come Barcellona, Parigi, Milano, Lisbona, Francoforte, Londra e Madrid, il torneo ha rafforzato la sua portata internazionale, consolidando la presenza di LATAM nei più importanti mercati outbound d’Europa. Al di là della competizione, la Padel League rappresenta un’iniziativa che unisce la passione per i viaggi alla crescente popolarità di questo sport in Europa, favorendo la collaborazione, lo spirito di gruppo e la sana competizione tra i professionisti del turismo. Inoltre, è diventato uno dei tornei più attesi nel settore dei viaggi”. “La celebrazione di questa seconda edizione riafferma il nostro impegno verso il settore e verso coloro che lo rendono possibile. Questo torneo è il nostro modo di dimostrare l’apprezzamento per il duro lavoro, la dedizione e la fiducia che i nostri partner ripongono in LATAM Airlines”, afferma Thibaud Morand, Direttore Generale di LATAM Airlines in Europa. “Ci dà anche l’opportunità di entrare in contatto in un contesto diverso, condividendo valori come l’impegno, il lavoro di squadra e la vicinanza”. “Milano è stata la città che ha ospitato la tappa italiana del torneo. Ben 16 coppie di agenti hanno preso parte alla competizione che ha visto la vittoria di UVET, polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi d’affari, mobility, turismo, incoming ed eventi corporate, attivo da 70 anni. La fase finale del torneo si è svolta sabato 24 maggio, ancora una volta a Madrid, dove le squadre vincitrici di ogni località europea si sono contese il primo premio: un indimenticabile viaggio in Sud America offerto da LATAM Airlines. L’agenzia BMC Global di Barcellona è stata incoronata campione di questa seconda edizione. Oltre alla competizione, l’evento ha offerto spazi per il networking e attività, rafforzando il legame tra i professionisti del settore e posizionando LATAM Airlines come un marchio accessibile, impegnato e leader nel collegamento tra Europa e Sud America”, conclude LATAM Airline.

IL FENERBAHCE BEKO VINCE LA FINAL FOUR DELLA TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE – Turkish Airlines informa: “Le partite delle Final Four della Turkish Airlines EuroLeague, tenutesi ad Abu Dhabi dal 23 al 25 maggio, si sono concluse con la vittoria del Fenerbahçe Beko. Il Fenerbahçe Beko ha sconfitto il Monaco 81-70 nella finale di EuroLega portando a casa il trofeo della Turkish Airlines EuroLeague. L’Olympiacos, che ha sconfitto il Panathinaikos 97-93, ha conquistato il terzo posto”. Il “Most Valuable Player” (MVP) della finale, Nigel Hayes-Davis del Fenerbahçe Beko, ha ricevuto un premio di 1.000.000 di miglia Miles&Smiles dal Chief Commercial Officer di Turkish Airlines Ahmet Olmustur, che commentando il torneo, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, siamo consapevoli del ruolo dello sport nell’avvicinare le persone, perfettamente in linea con la missione di Turkish Airlines di unire persone, culture e Paesi. Turkish Airlines è sponsor principale della Turkish Airlines EuroLeague dal 2010 e festeggia con orgoglio il 15° anno di questa partnership. Essendo il campionato maschile più importante d’Europa, questo torneo riunisce le migliori squadre e i migliori giocatori, creando un’atmosfera di solidarietà e competizione, che si addice allo spirito dello sport. In questo contesto, ci congratuliamo con il Fenerbahçe Beko per il suo titolo di campione della Turkish Airlines EuroLeague 2025. Continueremo a sostenere lo sport in tutti i settori in tutto il mondo e a creare un ponte tra culture e continenti in tutto il mondo”. “Khem Birch del Fenerbahçe Beko si è aggiudicato il titolo di “Turkish Airlines Flight Time Champion” e ha ricevuto 179.300 miglia Turkish Airlines Miles & Smiles per aver trascorso 1,793 secondi in aria”, conclude Turkish Airlines.

NONA EDIZIONE DELLA TURKISH AIRLINES WORLD GOLF CUP – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, torna in Italia con sei tornei esclusivi nell’ambito della Turkish Airlines World Golf Cup: 25 maggio – Sicilia’s Picciolo Etna Golf, Catania; 9 giugno – Golf Club Carimate, Milano; 10 giugno – Modena Golf & Country Club; 19 giugno – Asolo Golf Club, Venezia; 26 giugno – Circolo Golf Torino; 15 settembre – Acquasanta Golf Club, Roma. Rivolta ai giocatori amatoriali, la Turkish Airlines World Golf Cup offre un’opportunità unica per vivere un’esperienza sportiva di alto livello, all’insegna dell’internazionalità, della passione per il golf e dell’esclusiva ospitalità di Turkish Airlines. Alle tappe italiane partecipano alti dirigenti e membri di spicco della comunità imprenditoriale locale. Dal suo debutto nel 2013, la Turkish Airlines World Golf Cup riunisce oltre 10.000 giocatori che si sfidano in più di 130 tornei in 83 Paesi del mondo. Ogni vincitore delle tappe locali avrà il privilegio di volare in Turchia per partecipare alle Grand Finals, un prestigioso evento che si terrà al Gloria Golf Club sulla “Turkish Golf Coast” alla fine dell’anno. L’esperienza sarà arricchita da eventi di networking esclusivi e attività culturali, che riuniranno ospiti provenienti da tutto il mondo. Grazie all’impegno di Turkish Airlines – e a eventi iconici come il Turkish Airlines Open e la TAWGC – la Turchia è diventata una delle mete internazionali più ammirate e richieste dai golfisti di tutto il mondo”. Ahmet Olmustur, Chief Commercial Officer (CCO) di Turkish Airlines, ha dichiarato: “In quanto compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi e destinazioni internazionali, siamo lieti di ospitare ancora una volta la Turkish Airlines World Golf Cup nell’ambito della nostra rete in continua espansione – in particolare in Italia. Turkish Airlines continua a impegnarsi nel collaborare con organizzazioni sportive internazionali, promuovendo l’incontro tra persone provenienti da tutto il mondo. Ringraziamo sinceramente tutti gli ospiti e i partecipanti che renderanno l’edizione 2025 un successo straordinario”. “Consolidando la sua posizione di leadership attraverso l’espansione di una rete di voli già senza pari, Turkish Airlines continua a sostenere con determinazione le attività sportive – dal calcio al basket, fino, naturalmente, al golf. Giunta alla sua nona edizione, la Turkish Airlines World Golf Cup rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno della compagnia verso questo valore fondamentale, con l’inconfondibile ospitalità turca nel mondo”, conclude Turkish Airlines.

FLYDUBAI RIPRENDE A OPERARE I VOLI PER DAMASCO – flydubai ha annunciato oggi l’avvio dei voli diretti per Damasco a partire dal 1° giugno 2025. I collegamenti per l’aeroporto internazionale di Damasco (DAM) saranno operati quotidianamente dal Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai (DXB). Commentando la ripresa delle operazioni verso la Siria, Ghaith Al Ghaith, Amministratore Delegato di flydubai, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di essere il primo vettore nazionale a riprendere i voli per la Siria dopo 12 anni di sospensione. Damasco ha un’importanza culturale e storica speciale all’interno della regione e siamo entusiasti di tornare a servire la città con un collegamento diretto giornaliero, a conferma del nostro impegno nel sostenere gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per promuovere la connettività regionale”. Damasco è stata una delle prime destinazioni servite dalla compagnia, i cui voli furono inaugurati quasi 16 anni fa, nel giugno 2009. La decisione di flydubai di riavviare i servizi per Damasco segue l’annuncio della General Civil Aviation Authority (GCAA) degli Emirati Arabi Uniti, avvenuto lo scorso aprile, relativo alla ripresa dei collegamenti tra i due Paesi. Jeyhun Efendi, Divisional Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai, ha aggiunto: “Il rilancio dei voli per Damasco consentirà ai passeggeri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e da tutto il nostro network di usufruire di opzioni di viaggio comode verso questo mercato. Dopo aver collaborato strettamente con le autorità competenti per garantire che tutti gli standard operativi richiesti fossero soddisfatti prima della ripresa, siamo pronti ad accogliere nuovamente i passeggeri a bordo, proprio in tempo per la festività di Eid Al Adha e il periodo di punta dei viaggi estivi”. Ad oggi, la compagnia ha costruito una rete in espansione che conta oltre 130 destinazioni in 56 Paesi, di cui 98 erano mercati poco serviti e privi di collegamenti diretti con Dubai. flydubai opera con una flotta moderna ed efficiente composta da 88 aeromobili Boeing 737. Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia. I voli per l’Aeroporto Internazionale di Damasco (DAM) saranno operati quotidianamente dal Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) a partire dal 1° giugno 2025.

EMIRATES SKYWARDS SIGLA UNA PARTNERSHIP CON COCA-COLA ARENA – Emirates informa: “Skywards Exclusives, un’iniziativa fedeltà unica nel suo genere che offre esperienze provenienti dal portfolio di sponsorizzazioni di Emirates, ha ampliato la sua offerta includendo ora biglietti hospitality presso il più grande impianto polivalente al coperto di Dubai, la Coca-Cola Arena. A partire da oggi, i soci possono offrire o riscattare Miglia per assistere ai migliori concerti musicali, spettacoli comici, tornei sportivi e molto altro”. Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Skywards Exclusives continua a essere un’offerta molto popolare e siamo entusiasti di ampliare il nostro portfolio includendo biglietti per l’ospitalità alla Coca-Cola Arena. I soci possono ora riscattare le Miglia e godersi esperienze indimenticabili tra spettacoli comici, eventi sportivi e tutto il divertimento che ci si aspetta da un luogo di intrattenimento di prim’ordine. Non vediamo l’ora di dare il via a questa entusiasmante partnership e di offrire ai nostri soci in tutto il mondo, siano essi residenti a Dubai o visitatori di questa vivace città, le migliori esperienze fedeltà a terra”. Mark Jan Kar, SVP, Entertainment & Content Development, MENA, ASM Global & General Manager of Coca-Cola Arena, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates Skywards come Official Airline Rewards Partner of Coca-Cola Arena. Essendo un luogo di livello mondiale nel cuore di Dubai, questa partnership unisce due brand iconici con una passione condivisa per l’eccellenza. Insieme, ci impegniamo a offrire sia ai residenti che ai visitatori il meglio dell’ospitalità e dell’intrattenimento dal vivo, dai concerti e dagli eventi sportivi agli spettacoli comici e per famiglie. Grazie al valore aggiunto di Emirates Skywards, i fan potranno vivere momenti ancora più gratificanti e di alto livello all’Arena, con un intrattenimento dal vivo imbattibile”. “Con un fantastico programma di concerti ed eventi, la Coca-Cola Arena è pronta ad accogliere le migliori performance di quest’anno, con artisti internazionali in tournée ed eventi sportivi di livello mondiale. A partire da 5.000 Miglia, i soci possono offrire o riscattare le Miglia per due biglietti hospitality con posti premium e la migliore vista panoramica sul palco. Il programma fedeltà continua a sfruttare l’ampio portfolio di sponsorizzazioni di Emirates per offrire ai suoi 35 milioni di soci in tutto il mondo esperienze eccezionali. Emirates Skywards è stato recentemente nominato ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025; ‘Platinum: Global Loyalty Programme’ and ‘Silver: Customer Experience Strategy’ ai Loyalty 360 Awards; ‘World’s Leading Airline – Rewards Programme’ ai World Travel Awards 2024. E’ riconosciuto per il suo ampio portfolio di partnership con i brand e le offerte innovative che consentono ai soci di ‘earn better’ and ‘spend better’”, conclude Emirates.

QANTAS AUMENTA I VOLI IN TASMAN DURANTE LE VACANZE ESTIVE – Qantas informa: “Qantas annuncia un aumento dei voli per i clienti tra Australia e Nuova Zelanda, con la compagnia aerea che aumenterà la sua capacità sulla Tasmania fino al 20% tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I voli aggiuntivi offrono più opzioni e una scelta più ampia per i clienti che viaggiano tra i due Paesi durante il periodo di punta delle vacanze estive, con circa 60.000 posti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Saranno aggiunti voli sulle seguenti rotte: Sydney – Auckland, Sydney – Christchurch, Sydney – Wellington, Melbourne – Auckland, Melbourne – Christchurch, Melbourne – Queenstown, Brisbane – Queenstown. L’aumento consentirà a Qantas di gestire oltre 3,3 milioni di posti in Tasman tra gennaio 2025 e gennaio 2026, supportando la crescita del turismo sia in Nuova Zelanda che in Australia. Inoltre, Qantas introdurrà presto il suo Boeing 787 Dreamliner sui voli tra Auckland e Brisbane, portando la Premium Economy sulla rotta e aumentando la scelta di posti premium per i clienti fino all’80%. Il servizio con il 787 Dreamliner opererà inizialmente tre volte a settimana a partire da agosto 2025 e diventerà giornaliero a partire da ottobre 2025. Questo segna il secondo 787 service della compagnia aerea tra Australia e Nuova Zelanda, che si aggiunge ai voli tra Auckland e Sydney nell’ambito dei voli QF3 e QF4 della compagnia aerea per New York”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Quest’anno abbiamo già assistito a un’enorme crescita in Nuova Zelanda per Qantas Group, dall’annuncio di due nuove rotte Qantas alla ristrutturazione della nostra lounge di Auckland, già in corso, e all’imminente lancio di altre tre nuove rotte trans-Tasman per Jetstar. Oggi siamo lieti di offrire ancora più voli ai nostri clienti, il che significa che Qantas avrà la maggiore frequenza tra Australia e Nuova Zelanda in uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno”.

DASSAULT AVIATION: ASTA DI BENEFICENZA A FAVORE DI AVIATION SANS FRONTIERES DURANTE IL PARIS AIR SHOW – Dassault Aviation informa: “Mercoledì 18 giugno, alle ore 19:00, Artcurial terrà un’asta di beneficenza a favore dell’associazione Aviation Sans Frontières, con il patrocinio dell’attore e pilota francese José Garcia, in concomitanza con il Paris Air Show. A sostegno delle missioni umanitarie dell’associazione, numerosi artisti, celebrità, sportivi di spicco e aziende si sono uniti per donare esperienze uniche e oggetti eccezionali, che saranno messi in vendita in 33 lotti”.