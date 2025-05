Vietjet ordina altri 20 A330neo per sostenere l’espansione futura

Vietjet, la maggiore compagnia aerea privata del Vietnam, ha siglato un nuovo ordine con Airbus per 20 aeromobili A330-900, a sostegno della propria strategia di espansione per il prossimo decennio.

“L’accordo è stato firmato ad Hanoi dal Vietjet Chairwoman Nguyen, Thi Phuong Thao e da Wouter van Wersch, President Airbus International. Lo scambio dei documenti è avvenuto alla presenza del French President Emmanuel Macron e del Vietnamese President Luong Cuong, in occasione della visita ufficiale del Capo di Stato francese nel Paese.

Questo long-term order rafforza la strategia di espansione del network internazionale di Vietjet, consentendo alla compagnia di aumentare i collegamenti sulle rotte a maggiore capacità nella regione Asia-Pacifico, oltre a introdurre in futuro nuovi collegamenti a lungo raggio verso l’Europa“, afferma Airbus.

Nguyen Thi Phuong Thao, Vietjet Chairwoman, afferma: “I moderni aeromobili Airbus, con i più recenti livelli di efficienza e consumi ridotti, hanno accompagnato la crescita di Vietjet e continueranno a supportare l’espansione del nostro global flight network. Vietjet continua a impegnarsi per offrire una maggiore connettività e viaggi aerei sostenibili a milioni di passeggeri in tutto il mondo”.

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales Commercial Aircraft at Airbus, ha dichiarato: “Vietjet si è affermata come una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo, offrendo tariffe basse e la calorosa ospitalità vietnamita. Siamo orgogliosi che il vettore abbia scelto l’A330neo come aeromobile widebody di riferimento per consolidare il suo successo e non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership con l’espansione di Vietjet”.

“Con questo nuovo contratto, Vietjet raddoppia il numero di firm orders per l’A330neo, portandoli a 40 unità. Inoltre, la compagnia ha in ordine 96 aeromobili A320neo Family. Attualmente, Vietjet opera una all-Airbus fleet, con 115 single aisle A320 Family aircraft e sette A330-300.

Vietjet opera già collegamenti internazionali verso Australia, India e Kazakistan con i suoi A330-300, offrendo ai passeggeri un comfort superiore e maggiore scelta, inclusa la Business Class. La flotta A330 continuerà a svolgere un ruolo centrale nell’espansione verso destinazioni più lontane, rispondendo alle esigenze in evoluzione dei passeggeri”, prosegue Airbus.

“Spinto dai motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare senza scalo per 7.200 miglia nautiche (13.300 km). L’A330neo è dotato della Airspace cabin, pluripremiata per il suo design, l’ambiente raffinato e il comfort di alto livello che offre ai passeggeri. Tra le caratteristiche figurano uno spazio personale maggiore, cappelliere più ampie, un innovativo sistema di illuminazione e l’accesso alle più moderne tecnologie di intrattenimento e connettività a bordo.

A fine aprile 2025, la A330 Family aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili attualmente in produzione, anche l’A330neo è già in grado di volare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di arrivare alla 100% SAF capability entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)