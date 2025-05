TAP rafforza la collaborazione con il trade e promuove le eccellenze del Portogallo

TAP Air Portugal è stata protagonista di una serata speciale che si è tenuta presso la residenza dell’Ambasciatore del Portogallo in Italia: un appuntamento dedicato all’eccellenza turistica e gastronomica, pensato per tour operator e agenti di viaggio, realizzato in collaborazione con l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo e con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia. L’occasione ha permesso anche di celebrare i risultati raggiunti da TAP Air Portugal sul mercato italiano e internazionale.

“In vista dell’estate 2025 – anno in cui festeggiamo l’80° anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo così alla crescente domanda da parte del mercato italiano”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia di TAP Air Portugal. “I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, quelli per Terceira da 14 a 15 e quelli per Funchal da 49 a 52, mentre i collegamenti per Porto Santo salgono da 7 a 9, un’espansione che testimonia la nostra volontà di offrire ai viaggiatori italiani sempre più opportunità per scoprire la varietà e la bellezza del Portogallo”-

L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell’Ambasciatore del Portogallo in Italia, di rappresentanti dell’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, e del Direttore del Turismo del Portogallo – Delegazione Italia. Ospite d’eccezione lo Chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos, che ha proposto agli invitati un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici della regione Centro del Portogallo.

TAP, che lo scorso 16 maggio ha ulteriormente ampliato il proprio network con l’inaugurazione del nuovo volo Lisbona–Los Angeles ed è leader per i viaggi in Brasile, opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo, confermandosi come il principale vettore per chi viaggia tra i due Paesi. Con questa iniziativa TAP Air Portugal rinnova il suo impegno nella promozione delle eccellenze culturali, naturali e gastronomiche del Portogallo, rafforzando al contempo il dialogo con il trade italiano.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)