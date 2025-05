Check-in area ridisegnata per gli Air France SkyPriority customers nel Terminal 2E a Paris-Charles de Gaulle

Air France informa: “I clienti idonei ai servizi SkyPriority hanno ora accesso a una fully redesigned check-in area al Terminal 2E di Parigi-Charles de Gaulle, che garantisce un comfort ancora maggiore e un servizio più efficiente all’arrivo in aeroporto”.

“Questa nuova area check-in più spaziosa, con la sua nuova architettura e il suo design, incarna la continua crescita della compagnia aerea. Gli operatori Air France sono a disposizione dei clienti per assistere le formalità di check-in durante tutto il loro viaggio in aeroporto. L’area check-in è stata riprogettata per offrire un’esperienza più rapida e fluida, facilitando l’orientamento dei clienti in base alla loro destinazione.

La self-service area ampliata sarà dotata di automatic gates a partire da novembre 2025, offrendo un accesso completamente autonomo ai clienti idonei. Anche i passeggeri con disabilità beneficiano di corsie dedicate, con accesso diretto ai servizi. Un nuovo ingresso esclusivo e canali dedicati sono stati integrati anche per i Flying Blue Ultimate customers e per gli Air France conciergerie customers”, prosegue Air France.

“SkyPriority è un servizio che offre ai clienti Air France l’accesso a priority ground services e un’esperienza privilegiata in ogni fase del loro percorso in aeroporto. Riservato ai Flying Blue members con Silver status e superiore e ai passeggeri delle classi La Première, Business e Premium, offre accesso a corsie prioritarie in tutto l’aeroporto, a check-in, baggage drop-off and delivery, checkpoints and boarding. Il logo SkyPriority è presente sulla carta d’imbarco dei clienti idonei e sulla segnaletica dedicata in aeroporto”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)