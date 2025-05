FSTC EUROPE espande la sua training fleet con aeromobili Tecnam

Tecnam e FSTC EUROPE hanno annunciato l’acquisto di sei velivoli Tecnam (quattro P-MENTOR e due P2006T NG twin-engine aircraft), nell’ambito di un totale di venticinque nuovi training aircraft, che saranno progressivamente acquisiti entro la fine del 2027.

“Con un nuovo brand, il cui annuncio è previsto a breve, FSTC EUROPE sarà uno dei principali European P-MENTOR fleet operators.

I velivoli saranno utilizzati per l’addestramento al conseguimento della Private Pilot Licence (PPL), nonché per advanced commercial pilot training come Commercial Pilot Licence (CPL), Instrument Rating (IR) and Multi-Engine Rating (MEP).

FSTC EUROPE prevede di arruolare più di duecento cadetti all’anno entro la fine del 2028″, afferma Tecnam.

“In qualità di partner e operatore di lunga data di Tecnam, questa acquisizione rafforzerà la posizione di FSTC nell’ATO market in Europa. I futuri piloti delle compagnie aeree beneficeranno delle più recenti tecnologie.

FSTC EUROPE ha scelto Tecnam come main aircraft supplier and partner perché Tecnam offre la fleet solution più moderna ed efficiente per una scuola di volo moderna, coprendo tutte le sue esigenze. Questo include single-engine two-seater aircraft con full IFR equipment per ab initio training, così come twin-engine aircraft per multi-engine piston and complex ratings”, prosegue Tecnam.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Tecnam, azienda leader nella produzione di velivoli da addestramento. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nell’addestramento dei piloti e al fatto che i velivoli Tecnam vengono ora ordinati con i più avanzati additional upgrades, come ACAS, synthetic vision and PBN capabilities, siamo fiduciosi di poter migliorare la professionalità e la qualità dei futuri aviatori”, ha dichiarato il Capt Kostas Katsikias, CEO of FSTC EUROPE.

Walter Da Costa, CSO di Tecnam, ha dichiarato: “La chiave del successo per una scuola di volo è offrire agli studenti velivoli moderni con bassi costi operativi e di gestione, un design innovativo e uno stile italiano. FSTC EUROPE ha dimostrato di saper innovare l’addestramento al volo e stabilire nuovi standard”.

