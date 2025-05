Leonardo: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2024

Leonardo informa: “L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio della Società per l’esercizio 2024 e ha preso visione del Bilancio Consolidato. L’Assemblea degli azionisti ha altresì approvato il bilancio dell’esercizio 2024 della società UTM Services & Systems S.r.l., incorporata dal 1° gennaio 2025.

L’andamento economico-finanziario dell’esercizio 2024 conferma la solida performance del Gruppo, con una significativa crescita dei volumi, una buona redditività e un andamento positivo in termini di generazione di cassa. Come più dettagliato di seguito, in aggiunta ai KPI ordinari sono forniti anche i KPI nella versione Proforma, includendo il contributo del Gruppo Telespazio, consolidato integralmente a partire dal 1° gennaio 2024”.

“Nel dettaglio, i risultati dell’esercizio 2024 evidenziano:

– Gli Ordini raggiungono gli € mld. 20,9, in crescita del 16,8% rispetto al 2023 (+12,2% rispetto ai dati Proforma), anche in assenza di grandi ordinativi, grazie all’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza che ha riguardato tutte le principali aree di business della componente EDS Europa e della controllata Leonardo DRS, nonché degli Elicotteri, in ambito governativo e commerciale. In crescita anche l’apporto della Cyber & Security Solutions e in generale di tutti i settori di business in cui il Gruppo opera.

– Il Portafoglio Ordini assicura una copertura in termini di produzione pari a 2,5 anni e supera nel 2024 la soglia di €mld. 44, grazie al successo delle campagne commerciali condotte negli ultimi anni.

– I Ricavi crescono del 16,2% a quota € mld. 17,8 (+11,1% rispetto ai dati Proforma) con un incremento in quasi tutti i settori di business, in particolare per effetto del miglioramento costante della capacità di esecuzione del portafoglio ordini e del percorso di efficientamento della catena di fornitura. Di particolare rilievo l’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, sia nella componente europea, sia, in particolare, in quella statunitense, e nel business Elicotteri.

– L’EBITA, pari a € mil. 1.525, riflette la solida performance dei business del Gruppo, con una crescita del 15,8% rispetto al 2023 (+12,9% sul dato Proforma), principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di attività. La solida performance del segmento Difesa e Sicurezza, in particolare l’Elettronica, e l’accelerazione del piano di saving, più che compensa l’effetto di alcuni fattori esterni negativi sia sull’andamento delle Aerostrutture sia sul segmento manufatturiero dello Spazio. L’indicatore, come precedentemente definito, pari a € mil. 1.452 (€ mil. 1.326 nel dato Proforma del 2023), è in linea con gli obiettivi prefissati e si presenta in crescita rispetto l’esercizio precedente, a conferma dell’impatto positivo delle iniziative previste dal piano industriale e nonostante le sopracitate difficoltà.

– L’EBIT, pari a €mil. 1.271, risulta parimenti in crescita (+17,1%, +13,8% sul dato Proforma dell’esercizio comparativo), pur scontando un incremento negli oneri non ricorrenti one-off, principalmente legati agli effetti derivanti dalla risoluzione e chiusura di contratti e progetti riferibili ad esercizi precedenti, oltre l’ammortamento della Purchase Price Allocation legato, tra l’altro, al primo consolidamento del Gruppo Telespazio, avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2024; effetti questi ultimi parzialmente compensati da minori costi di ristrutturazione sostenuti rispetto al periodo comparativo.

– Il Risultato Netto Ordinario di € mil. 786 (€ mil. 758 nel dato Proforma dell’esercizio comparativo), beneficia del miglioramento dell’EBIT e dei minori oneri finanziari netti, parzialmente compensati dal maggior carico fiscale dell’esercizio.

– Il Risultato Netto di €mil. 1.159 (€ mil. 711 nel dato Proforma dell’esercizio comparativo) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza – pari a € mil. 366 – rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.

– Il flusso di cassa (FOCF) pari a € mil. 826, in crescita del 30,1% rispetto al dato 2023 di €mil. 635 (€mil. 652 nel dato Proforma) e in linea con le attese, conferma il trend positivo già evidenziato negli anni precedenti. I risultati conseguiti beneficiano delle iniziative di rafforzamento della performance operativa e del ciclo degli incassi, di una attenta politica di investimento in un periodo di crescita del business con stringenti prioritizzazioni richieste nonché di una efficiente strategia finanziaria.

– L’Indebitamento Netto di Gruppo, pari ad € mil. 1.795, risulta in miglioramento (22,7%) rispetto al 31 dicembre 2023 (€ mil. 2.323) e beneficia del rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e dello slittamento del piano di acquisizioni “bolt-on”.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,52 euro a valere sull’utile dell’esercizio 2024, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Tale dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 25 giugno 2025, con “data stacco” della cedola n. 15 coincidente con il 23 giugno 2025 e “record date” coincidente con il 24 giugno 2025”, prosegue Leonardo.

“L’Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta di modifica del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per il management del Gruppo Leonardo (approvato dall’Assemblea del 24 maggio 2024), finalizzata a proseguire nel percorso di graduale allineamento della remunerazione dei soggetti che ricoprono posizioni apicali a quella di mercato nonché agli obiettivi definiti dal Piano Industriale e alle priorità del Gruppo, tramite un incremento della remunerazione variabile in una logica di pay-for-performance.

L’odierna Assemblea ha approvato il nuovo Piano di Azionariato Diffuso 2025-2027, destinato ai dipendenti di società appartenenti al Gruppo Leonardo aventi sede in Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il Piano risponde alla volontà e all’esigenza da parte di Leonardo di dotarsi di uno strumento di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti finalizzato a garantire un miglior allineamento tra gli interessi dei dipendenti e quelli degli azionisti, nonché a contribuire alla crescita del Gruppo.

Al fine di alimentare la provvista necessaria all’esecuzione dei citati Piani, nonché di eventuali altri piani di azionariato, l’Assemblea ha inoltre approvato la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, per un quantitativo massimo di azioni acquistabili pari a n. 600.000 azioni ordinarie Leonardo (pari a circa lo 0,104% del capitale sociale), per un periodo – quanto all’acquisto – di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, senza limiti temporali quanto alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle acquistate in base all’odierna delibera”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)