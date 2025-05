Embraer entra a far parte della Polish New Mobility Association

Embraer è entrata a far parte della Polish New Mobility Association (PSNM). “Insieme a PSNM, l’azienda lavorerà per la decarbonizzazione del trasporto aereo, con particolare attenzione al segmento regionale, che costituisce un’area chiave per lo sviluppo della mobilità a basse emissioni del futuro.

La collaborazione di Embraer con PSNM è in linea con gli obiettivi climatici globali ed europei che mirano a raggiungere la neutralità carbonica nei trasporti entro il 2050. Ciò include, tra le altre cose, lo sviluppo di Sustainable Aviation Fuel (SAF), nuove propulsion architectures, inclusi investimenti in electric and hybrid flight technologies, e il miglioramento dell’efficienza operativa dell’intero settore”, afferma Embraer.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Embraer tra i membri di PSNM. È un partner serio, la cui esperienza e le cui tecnologie avanzate hanno un potenziale concreto per accelerare la trasformazione del settore aeronautico. L’aviazione regionale può diventare pioniera nella riduzione delle emissioni grazie a distanze più brevi, flessibilità e apertura all’innovazione”, afferma Aleksander Rajch, PSNM Management Board Member. “Il settore aeronautico è attualmente responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di CO2 e si prevede che il numero di passeggeri raddoppierà entro il 2045, il che rende urgenti gli sforzi di decarbonizzazione. Insieme a Embraer, vogliamo supportare l’implementazione del SAF, sviluppare infrastrutture per sistemi di propulsione alternativi e sfruttare al meglio oltre 450 aeroporti regionali in Europa. Questa è una reale opportunità per la Polonia di diventare leader regionale nell’aviazione sostenibile”.

“Embraer è uno dei maggiori produttori di aeromobili al mondo e leader nella e regional aircraft category. L’azienda è impegnata nello sviluppo di tecnologie aeronautiche sostenibili attraverso numerosi progetti di ricerca e sviluppo, compresi quelli della sua controllata Eve Air Mobility, che si concentra su electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL)”, prosegue Embraer.

“Forti della presenza di Embraer in Polonia da oltre 25 anni, stiamo rafforzando il nostro impegno e il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell’aviazione attraverso questa partnership con PSNM. In qualità di produttore leader di aeromobili, stiamo lavorando allo sviluppo di tecnologie moderne volte a ridurre l’impronta di carbonio del settore aeronautico. Attraverso la partnership con PSNM, un esperto di sostenibilità con solide capacità di ricerca e sviluppo, ci concentreremo sulla fornitura di competenze specialistiche e sull’attuazione di efficaci iniziative di decarbonizzazione per la Polonia e l’Europa”, afferma Marie-Louise Phillippe, Senior Vice President Sales & Marketing, Europe and Central Asia at Embraer.

“Secondo le analisi dell’International Air Transport Association (IATA), entro il 2050 il settore aeronautico potrà ridurre le emissioni di CO2 fino al 65% grazie al SAF, del 13% attraverso nuove tecnologie di propulsione e la parte rimanente attraverso una migliore efficienza operativa e meccanismi di compensazione. Un elemento chiave sarà anche l’integrazione dell’aviazione con il nuovo ecosistema della mobilità, che include zero-emission road transport and digital travel planning solutions.

L’adesione di Embraer al PSNM apre nuove opportunità di cooperazione con istituzioni polacche, aziende tecnologiche e regional airport operators. L’obiettivo è sviluppare congiuntamente soluzioni a supporto della crescita di collegamenti aerei sostenibili in Polonia e nell’Europa centrale e orientale”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)