News Brevi – 27.05.2025

AERONAUTICA MILITARE: I VOLONTARI IN FERMA INIZIALE DEL RACSA DIVENTANO PSEUDO PILOT – È stata implementata al Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare, la scuola dei controllori del Traffico Aereo, Meteorologia e della Difesa Aerea Missilistica Integrata, una nuova figura, che opera ai simulatori del Traffico Aereo, denominata Pseudo Pilot. Si tratta di una mansione innovativa, svolta dai Volontari in Ferma Iniziale assegnati al Reparto, i quali “interpretano” il ruolo di veri e propri piloti virtuali che interagiscono con i controllori del Traffico Aereo impegnati al simulatore in scenari addestrativi. Oltre a svolgere questa funzione, gli Pseudo Pilot si occupano anche della gestione dei diversi simulatori del RACSA: radar, torre e trasportabile. Quest’ultimo in particolare è usato nei corsi basici e ha lo scopo di portare l’attività di addestramento laddove ve ne sia la necessità, in maniera tempestiva e nel rispetto degli standard qualitativi nazionali ed europei in materia di traffico aereo. Per ogni sessione addestrativa, gli Pseudo Pilot configurano i simulatori in base al profilo di missione che deve essere svolto e al numero di controllori in addestramento, per poi passare a svolgere l’attività vera e propria di pilota virtuale. Per diventare Pseudo Pilot, i Volontari in Ferma Iniziale seguono un percorso addestrativo intenso, della durata di un mese, in cui studiano la normativa aeronautica, l’Air Traffic Management, la meteorologia, la gestione dei sistemi di simulazione e l’inglese tecnico aeronautico, fondamentale per le corrette comunicazioni tra pilota e controllore. Al termine della fase teorica, inizia quella pratica cioè l’esercizio sui comandi dei simulatori e la gestione delle comunicazioni. Ultimato l’addestramento, dopo un esame teorico e pratico, acquisiscono il titolo ad operare come Pseudo Pilot. Il valore aggiunto di tale figura nell’addestramento al simulatore dei frequentatori dei corsi Traffico Aereo è notevole, in quanto i futuri controllori hanno la possibilità di addestrarsi simulando comunicazioni via radio con i piloti virtuali, rendendo molto più realistica ed efficace l’attività addestrativa. Gli istruttori della scuola, non più impegnati a manovrare i velivoli simulati, possono dedicarsi totalmente a curare l’attività addestrativa dei frequentatori. Il RACSA è l’ente addestrativo dell’Aeronautica Militare, con il compito di formare il personale delle Forze Armate italiane e straniere nei settori della Difesa Aerea Missilistica Integrata, del Traffico Aereo e della Meteorologia. Inoltre, fornisce supporto formativo a enti esterni come il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Reparto si trova presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM) ed è parte della Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: AQUILE AL 131° CORSO AUPC E GIURAMENTO CONGIUNTO CON IL 16° AUFP – Il 23 maggio l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) ha ospitato una doppia cerimonia: la consegna delle Aquile di Pilota d’Aeroplano agli Allievi del 131° Corso AUPC e il giuramento collettivo dello stesso corso, insieme al 16° Corso AUFP (Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata). Quest’anno, l’evento congiunto si è tenuto sul prestigioso Piazzale delle Medaglie d’Oro, di fronte alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. Erano presenti, inoltre, il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, i familiari degli allievi ed una rappresentanza del quadro permanente. Il Generale Casali, nel suo discorso, dopo aver ringraziato il Generale Frigerio per la sua presenza, ha salutato e ringraziato il Colonnello Simone Mettini e tutto il personale del 70° Stormo per l’impegno profuso in questi mesi, che ha reso possibile il conseguimento del brevetto di Pilota d’Aeroplano degli Allievi del 131° Corso AUPC. Successivamente, si è rivolto ai protagonisti di questa cerimonia, alle allieve e agli allievi schierati sul piazzale: “Inizio rivolgendomi ai frequentatori del 131° corso AUPC. È per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio aver avuto l’opportunità di appuntare sulle vostre divise la meritata Aquila di Pilota d’Aeroplano; indossare questa aquila significa avere affrontato queste iniziali sfide con grande impegno. Se siete qui oggi, è perché avete dimostrato di avere le potenzialità per diventare piloti dell’Aeronautica Militare. Lo testimonia il volo da solista che avete avuto l’onore e il privilegio di compiere. Portate sempre nel cuore le incredibili emozioni che sono sicuro avete vissuto, e che vi accompagneranno in questo entusiasmante percorso di crescita che vi attende e che dovranno guidarvi nell’affrontare le sfide future. Ma le emozioni non sono finite: oggi celebriamo un momento solenne e significativo per i nostri allievi del 131° corso AUPC e 16° corso AUFP: il Giuramento di fedeltà alla Patria e alle Istituzioni. Un impegno che segna l’inizio di un percorso di dedizione, sacrificio e onore. Amate e rispettate le nostre Istituzioni e siate pronti a difenderle con passione, competenza e determinazione”. Prima del termine della solenne cerimonia ha preso la parola il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio: “Da oggi, davanti a voi, si prospetta una vita di impegno e, a volte, di rinunce, una vita carica di responsabilità, ma al tempo stesso ricca di soddisfazioni proprie del sentirsi all’altezza di sfide importanti al servizio della Nazione. L’Aeronautica Militare ha l’esigenza di poter contare su Ufficiali seri, preparati e motivati; facciamo tutti grande affidamento sul vostro entusiasmo e sulle vostre preziose energie. Siate desiderosi di imparare, mantenete l’integrità morale, operate con senso di giustizia ed equità, siate onesti e pronti ad aiutare gli altri, facendo squadra; solo in questo modo onorerete il giuramento prestato” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

CONCLUSI I LUDI SPORTIVI, LA MINI OLIMPIADE DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Si è svolta giovedì 22 maggio, presso il Campo Sportivo “Serg.Magg. C.Q.S. Marco Venezia” dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di premiazione e chiusura dei Ludi Sportivi 2025, che ha visto trionfare gli Aspiranti del corso Drago VI. I vincitori godranno di un importante vanto: per tutto il prossimo anno, infatti, saranno i detentori della Coppa Challenge dei Ludi Sportivi, fregiandosi tra l’altro del titolo non scritto di compagine atleticamente più prestante. L’ambitissimo trofeo sarà custodito gelosamente dai giovani “Draghetti” che, nelle sette discipline sportive, hanno dimostrato impegno, determinazione e, più di tutto, spirito di corpo, chiavi vincenti dell’intera competizione che fanno onore allo loro anzianità. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, è stata preceduta dalla staffetta 4×1 giro vinta dal Corso Drago VI. Agonismo, goliardia, senso di appartenenza, sono gli elementi caratterizzanti di questo appuntamento che i giovani atleti, divisi per Corso, attendono con ansia e vivono con passione, animati dalla voglia di gareggiare e vincere. La competizione sportiva, inaugurata lo scorso 24 marzo, ha visto gli allievi partecipare con la massima lealtà, impegno e osservanza delle regole, e gareggiare con spirito cavalleresco nelle seguenti discipline: atletica, nuoto, tiro, calcio, pallacanestro, pallavolo, e navigazione a vela (con due differenti imbarcazioni all’interno del Golfo di Pozzuoli). Il confronto non si limita solo al campo: anche gli spalti sono terreno di sfida per i frequentatori, che inneggiano i propri colleghi in un clima di sana goliardia. Nel suo intervento, il Comandante dell’Accademia Aeronautica ha evidenziato: “Con la consegna della Coppa Ludi, diamo atto, al corso vincitore, delle capacità e delle performance espresse, ma oggi non celebriamo solo chi ha vinto, ma tutti coloro che ogni giorno con impegno e determinazione e grande forza di volontà si sono allenati, sono caduti per poi rialzarsi. È una questione di attitudine, e credo che tra di voi ci siano degli esempi concreti di cosa si può fare con abnegazione, determinazione, sudore e fatica. L’atteggiamento è quello che differenzia chi ha voglia di crescere, chi ha voglia di mettersi in gioco, chi vuole perseguire i propri sogni”. A conclusione del discorso, il Generale Casali ha citato le parole di un grande campione sportivo (Cassius Clay), un pugile che ha fatto la storia non solo per le sue performance, ma anche per il suo impegno nel sociale: “Non contate i giorni, ma fate in modo che i giorni contino! Ed è con queste parole, rinnovando le congratulazioni al Corso Drago VI che dichiaro ufficialmente conclusi i Ludi Sportivi anno accademico 2024-2025” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WORKSHOP ENAC SULL’APPLICAZIONE DEL BUILDING INFORMATION MODELLING ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI – L’Enac informa: “Ieri, 26 maggio, il DG f.f. Enac, Ing. Fabio Nicolai, ha aperto i lavori del workshop “Il Building Information Modeling per la gestione informativa digitale della progettazione e della realizzazione di edifici e infrastrutture aeroportuali”, organizzato presso la sede centrale dalla Direzione Enac Sviluppo e Approvazione Progetti guidata dall’Ing. Davide Drago. Il seminario, al quale hanno preso parte rappresentanti dei gestori aeroportuali e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha costituito un momento di raccordo strategico per un’applicazione coordinata della metodologia BIM agli asset aeroportuali. Il DG f.f. Nicolai ha messo in evidenza il ruolo peculiare dell’Ente per lo sviluppo sinergico del comparto, che non si limita agli adempimenti amministrativi, ma che comprende attività di tipo tecnico e regolatorio. A seguire è intervenuto il Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Ing. Claudio Eminente, che ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali che, anche grazie ai nuovi strumenti offerti dal BIM, potrà contribuire all’efficientamento delle relative attività di controllo svolte dall’Ente. Il Direttore Sviluppo e Approvazione Progetti Enac, Ing. Davide Drago, ha evidenziato l’impegno dell’Ente per una gestione informativa digitale degli asset aeroportuali che, attraverso il BIM, l’AI e gli applicativi informatici già implementati, potrà favorire il monitoraggio degli investimenti durante l’intero ciclo di vita degli edifici, dalla pianificazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria”. “Anche attraverso la pubblicazione, nel 2023, delle “Linee Guida per la Digitalizzazione BIM delle infrastrutture aeroportuali”, Enac sta rispondendo concretamente agli obiettivi nazionali e UE di digitalizzazione e sostenibilità del settore, per realizzare aeroporti sempre più smart, innovativi e interconnessi. Il convegno ha visto come relatori anche il Process Manager Enac BIM e Digitalizzazione Processi Ing. Fabio Errico, con un intervento sul BIM come modello per l’approvazione e lo sviluppo di progetti, il BIM Manager Aeroporti di Roma Ing. Silvia Taurisano e il Responsabile BIM SEA Milan Airports Arch. Mauro Cattaneo. Ha concluso i lavori l’Ing. Pietro Baratono, Coordinatore Scientifico della Commissione di monitoraggio BIM presso il CSLP Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché estensore del D.M. 560/2017 che ha introdotto la metodologia BIM in Italia”, conclude l’Enac.

SITA LANCIA UN NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ SATELLITARE PER MANTENERE GLI AEROPORTI SEMPRE CONNESSI – In un settore in cui ogni secondo di inattività può comportare disagi ai passeggeri e ritardare le operazioni aeroportuali, un nuovo servizio satellitare sta aiutando gli aeroporti e le compagnie aeree a essere sempre in contatto, in qualsiasi situazione. Con il lancio di SITA Managed Satellites, gli aeroporti di tutto il mondo possono ora mantenere attive comunicazioni fondamentali in ogni momento, anche in caso di blackout, disastri naturali o nelle località più remote o con infrastrutture limitate. Il servizio completamente gestito è ora disponibile in oltre 130 Paesi e offre opzioni di connettività primaria, secondaria e di emergenza, studiate appositamente per il settore del trasporto aereo. Sfrutta i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO – Low Earth Orbit) per fornire comunicazioni sicure, a banda ultralarga e a bassa latenza, che consentono ai sistemi aeroportuali di funzionare costantemente. Ciò avviene anche quando altre reti sono in difficoltà o completamente offline. SITA Managed Satellites non supporta solo le reti regolari, che sono molto richieste. I recenti eventi globali hanno dimostrato quanto possano essere vulnerabili le reti tradizionali in fibra e terrestri. Dai terremoti alle condizioni meteorologiche estreme fino ai tagli della fibra, molti aeroporti, grandi e piccoli, hanno subito interruzioni parziali o complete. Anche nei principali hub, la congestione della rete durante i periodi di punta può mettere a dura prova la banda ultralarga e compromettere servizi chiave. La nuova soluzione satellitare di SITA affronta direttamente questi rischi, offrendo ai team di aeroporti e compagnie aeree un modo per mantenere le operazioni attive nei momenti più critici. La soluzione SITA Managed Satellites offre un modo rapido ed economico per fornire connettività ovunque sia necessaria, comprese le località esterne agli aeroporti, gli hangar per la manutenzione degli aerei, gli hub cargo e persino i siti remoti privi di infrastrutture digitali esistenti. Consente inoltre l’attivazione temporanea del servizio per l’apertura di nuove rotte, per le operazioni stagionali o interventi rapidi in caso di emergenza. In questo modo viene garantito che gli equipaggi e i sistemi di terra non siano mai isolati.

ETIHAD GUEST: 5 MILIONI DI MIGLIA IN UNA CORSA ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE DESTINAZIONI DI ETIHAD – Etihad informa: “Etihad ha lanciato un concorso unico nel suo genere, invitando gli Etihad Guest members, nuovi ed esistenti, a vincere fino a cinque milioni di miglia volando verso ciascuna delle 15 nuove destinazioni annuali della compagnia aerea, che saranno lanciate nel 2025”. Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “Questa sfida incarna l’obiettivo di Etihad di dare slancio all’ambizione. Invitiamo i nostri membri e viaggiatori più avventurosi a esplorare 15 destinazioni incredibili, gareggiando per il nostro premio in miglia più alto di sempre”. “Il primo, il secondo e il terzo posto saranno determinati dai primi tre Etihad Guest members che completeranno l’Extraordinary Challenge. Il primo vincitore riceverà cinque milioni di miglia Etihad Guest, il secondo tre milioni di miglia e il terzo un milione di miglia. Le miglia Etihad Guest possono essere utilizzate per voli, vacanze e una vasta gamma di articoli dell’Etihad Guest Reward Shop, trasformando le miglia in premi ed esperienze indimenticabili. Cinque milioni di miglia Etihad Guest equivalgono a oltre 500 voli in Economy, o più di 70 viaggi in Business, o più di 40 viaggi in First. Gli Etihad Guest members che partecipano alla sfida potranno visualizzare la propria posizione su una dashboard dedicata, dotata di un passaporto digitale che viene timbrato a ogni destinazione visitata, incoraggiando i partecipanti a continuare a viaggiare e a essere premiati per ogni passo significativo. La classifica in tempo reale mostrerà inoltre ai membri la loro posizione in gara rispetto agli altri soci, creando una competizione amichevole tra una comunità di viaggiatori appassionati e con la stessa mentalità, in una corsa per vincere il premio della vita”, prosegue Etihad. “La sfida è aperta sia ai nuovi Etihad Guest members che a quelli già esistenti, offrendo a chiunque la possibilità di partecipare e vincere. I membri del programma fedeltà della compagnia aerea devono registrarsi tramite il link per partecipare al concorso, monitorare i propri progressi e avere diritto a vincere. Si applicano termini e condizioni. Per vincere, gli ospiti saranno sfidati a volare su un volo operato da Etihad da o per ciascuna delle nuove destinazioni: Addis Abeba, Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Peshawar, Phnom Penh, Praga, Sochi, Taipei, Tunisi e Varsavia entro il 25 maggio 2026. Iscriviti al concorso su https://www.etihad.com/en/etihadguest/race-to-fly per avere la possibilità di raggiungere un traguardo straordinario. I membri sono incoraggiati a utilizzare l’hashtag #EYextraordinarymiles quando condividono il loro viaggio verso il traguardo sui social media”, conclude Etihad.

TERZA EDIZIONE DELLA QATAR AIRWAYS CUP IN SUDAFRICA – Qatar Airways annunciala terza edizione della Qatar Airways Cup, un evento che è rapidamente diventato un punto fermo nel calendario rugbistico mondiale. La partita vedrà i campioni in carica della Coppa del Mondo di rugby, il Sudafrica, affrontare i famosi Barbarians FC, squadra britannica, al DHL Stadium di Città del Capo, sabato 28 giugno 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con Pitch International, si inserisce nella crescente presenza della compagnia aerea nel rugby globale e integra le sponsorizzazioni principali dello United Rugby Championship (URC) e dell’European Professional Club Rugby (EPCR), nonché del prossimo Qatar Airways Lions Tour in Australia, in programma nel 2025. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare per la prima volta la Qatar Airways Cup a Città del Capo, una città che serviamo con orgoglio da vent’anni. Il rugby ha una ricca tradizione in Sudafrica, che unisce comunità di tutti i continenti, e questa partita tra due delle squadre più gloriose di questo sport è una degna celebrazione di questo spirito. Oltre alle nostre partnership globali con l’URC, l’EPCR e il Qatar Airways Lions Tour in Australia, questo evento storico rafforza il nostro impegno per accrescere la portata globale del rugby, connettendo al contempo i tifosi attraverso esperienze di viaggio senza interruzioni”. La Qatar Airways Cup celebra una serie di traguardi per la compagnia aerea, celebrando 20 anni di attività in Sudafrica nel 2025. La compagnia aerea collega i passeggeri con 28 voli settimanali verso tre principali aeroporti del paese: Città del Capo, Durban e Johannesburg. Qatar Airways ha recentemente rafforzato il suo impegno in Africa attraverso una partnership e l’acquisizione di una partecipazione strategica in Airlink, una delle principali compagnie aeree dell’Africa meridionale, migliorando ulteriormente la connettività e l’offerta nella regione. La Qatar Airways Cup prosegue la tradizione della compagnia aerea di sostenere eventi sportivi di livello mondiale, nell’ambito della sua più ampia missione di unire le persone attraverso lo sport, la cultura e l’avventura. La Qatar Airways Cup fa parte di un ampio portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo, tra cui UEFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e numerose altre discipline, tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis.

EMIRATES E REAL MADRID DEFINISCONO UN NUOVO STANDARD OF ‘EXCELLENCE’ NELLA LORO ULTIMA CAMPAGNA – Emirates informa: “Due global, iconic brands, un unico standard condiviso: l’eccellenza. Emirates e Real Madrid hanno presentato una nuova, audace campagna che ispira i tifosi a puntare all’eccellenza e a ‘scegliere meglio’, sia in volo che in campo. La campagna presenta i giocatori del Real Madrid Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Brahim Díaz, insieme all’iconico equipaggio di cabina di Emirates, invitando i tifosi a vivere il potere dello sport e dei viaggi con brand che condividono gli stessi valori di eccellenza, passione e ambizione. Scegliere di ‘volare meglio’ con Emirates significa il massimo comfort, prodotti di livello mondiale ed esperienze di viaggio superiori verso oltre 140 destinazioni via Dubai; scegliere di sostenere uno dei migliori club calcistici del mondo significa sostenere un club caratterizzato da grandezza e da una tradizione duratura, dentro e fuori dal campo. Con una visione condivisa secondo cui ‘l’eccellenza non è una destinazione, è un viaggio continuo’, la pubblicità si fonde armoniosamente con immagini suggestive provenienti da entrambi i mondi, tracciando potenti parallelismi di impegno, determinazione e successi. Insieme, Emirates e Real Madrid continuano ad alzare l’asticella e a ridefinire il vero significato di ‘excellence’. La campagna è attualmente in onda sui social media del Real Madrid ed Emirates, su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube”. “Emirates è un orgoglioso partner del Real Madrid dal 2011 ed è diventato jersey sponsor del club nel 2013. La compagnia aerea rimarrà Official Main Sponsor del club spagnolo fino al 2026, diventando la jersey sponsorship più duratura nella storia della Liga. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea ha presentato una livrea speciale su uno dei suoi Boeing 777 con alcuni dei migliori giocatori del club, tra cui Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Luka Modric, Jude Bellingham, Lucas Vazquez e Federico Valverde”, conclude Emirates.

VICTOR MONEO E’ IL NUOVO DIRETTORE GLOBALE DELLE VENDITE DI IBERIA – Iberia informa: “Nell’ambito della strategia volta a rafforzare la gestione commerciale e ad aumentare la presenza della compagnia aerea nei vari mercati in cui opera, Iberia ha nominato Víctor Moneo nuovo Direttore Globale delle Vendite. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l’esecuzione della strategia commerciale, con particolare attenzione al rafforzamento dell’impegno assunto negli ultimi anni nel mercato latinoamericano. Di fatto Iberia registrerà una crescita della capacità del 4% entro il 2025, raggiungendo i 5,5 milioni di posti disponibili. Inoltre, come annunciato di recente, aprirà due nuove rotte in America Latina, Fortaleza e Recife, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il che aiuterà la compagnia aerea a rafforzare il suo impegno nel mercato brasiliano. Anche altri Paesi, come Perù, Cile, Porto Rico e Repubblica Dominicana, stanno registrando una crescita significativa della loro connettività con l’Europa. Allo stesso modo, Moneo avrà il compito di rafforzare ulteriormente la presenza di Iberia nel mercato nordamericano, che continuerà grazie alla prossima apertura della rotta tra Madrid e Orlando, nonché di rafforzare i collegamenti con città come Boston e Washington, dove è già operativo il nuovo aeromobile A321XLR”. “È un onore per me assumere la carica di Direttore Globale delle Vendite di Iberia, soprattutto in un momento in cui la nostra compagnia continua a crescere e a posizionarsi in diversi mercati. Senza dubbio una delle sfide principali sarà continuare a consolidare la nostra leadership nella connettività tra America Latina ed Europa, una regione in cui continuiamo a implementare una maggiore capacità, lavorando al contempo per sviluppare la nostra presenza in mercati chiave come gli Stati Uniti e le nostre nuove rotte verso l’Asia, senza dimenticare di concentrarci sul mercato spagnolo, dove la nostra compagnia si distingue come principale operatore aereo”, afferma Moneo. “Víctor Moneo ha ricoperto diversi incarichi presso Iberia, il più recente dei quali è stato quello di Direttore delle alleanze e degli accordi strategici, dove ha svolto un ruolo significativo nel promuovere le relazioni con altre compagnie aeree, governi stranieri e altre istituzioni. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Direttore commerciale per l’America Latina e Direttore vendite in Spagna per Iberia e British Airways. In precedenza è stato direttore commerciale delle attività aeroportuali di Iberia e, prima ancora, responsabile delle agenzie e dei tour operator”, conclude Iberia.

SAAB CAPITAL MARKETS DAY: L’AZIENDA E’ BEN POSIZIONATA PER LA CRESCITA FUTURA – Saab informa: “In occasione del Capital Markets Day a Karlskoga, Svezia, Saab presenta un aggiornamento sulle sue priorità strategiche e sui progressi compiuti per catturare la crescita futura e garantire il rispetto degli impegni presi con i clienti. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la continua espansione della capacità, gli investimenti nella trasformazione digitale e l’accelerazione delle capacità future”. “Saab rimane impegnata a svolgere un ruolo guida in un panorama geopolitico incerto e incerto. In futuro continueremo a espandere le nostre attività e ad accelerare lo sviluppo delle capacità future. Siamo ben posizionati per cogliere ulteriori opportunità di mercato, sfruttando al contempo il nostro solido portafoglio ordini. Questa è una solida base per una crescita a lungo termine e una creazione di valore sostenibile”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Al Capital Markets Day, Saab approfondisce le principali aree di interesse: Scaling up, Saab garantirà il rispetto degli impegni presi con i clienti continuando ad aumentare la capacità produttiva, trainata dall’industrializzazione e dall’automazione, supportata da supply chain resilienti; Focused market expansion, Saab continuerà a guidare la crescita concentrandosi sulle aree chiave del suo portafoglio con un approccio multinazionale mirato ai mercati chiave, in cui partnership, fusioni e acquisizioni rafforzeranno la posizione strategica e la leadership tecnologica; Accelerating future capabilities, Saab adotta un approccio innovativo per ridurre i tempi di consegna e il time-to-market in aree chiave, come air and naval autonomy, AI-based command and control systems, distributed sensors and advanced weapons, con la trasformazione digitale di Saab che si concentrerà su software-driven, data-centric and AI-technology; An Empowered workforce, Saab è in rapida crescita e riesce ad attrarre i migliori talenti a livello internazionale e in Svezia, dove ora è il principale datore di lavoro per ingegneri del paese. Saab ribadisce i suoi obiettivi finanziari a medio termine per il periodo 2023-2027, aggiornati l’ultima volta a febbraio 2025, continuando a intravedere solide opportunità di crescita futura. Sales growth: organic sales growth di circa il 18%. Operating income: crescita dell’operating income superiore alla crescita organica del fatturato. Operational cash flow: cash conversion di almeno il 60% (cumulativo per il periodo di 5 anni)”, conclude Saab.

IATA NOMINA SHELDON HEE REGIONAL VICE PRESIDENT FOR ASIA-PACIFIC – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la nomina di Sheldon Hee come Regional Vice President, Asia-Pacific, a partire dal 1° giugno 2025. Con sede a Singapore, Hee guiderà IATA nella regione Asia-Pacifico, una regione che comprende 39 paesi e ospita 53 compagnie aeree associate IATA. Hee vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo. Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Singapore Airlines a Singapore, in Giappone, in Svizzera e nel Regno Unito. Prima di entrare in IATA, Hee è stato Vice President for Partnerships and International Relations della compagnia aerea. “Avendo trascorso la mia vita professionale in una compagnia aerea, sono onorato e privilegiato di continuare a contribuire a livello di settore guidando le attività di IATA in Asia-Pacific. La regione è vasta e diversificata, con stati che si trovano in diverse fasi di sviluppo dell’aviazione. Vedo significative opportunità per gli stakeholder di tutta la regione di collaborare per realizzare il suo potenziale. Insieme al consolidato team IATA, non vedo l’ora di collaborare con le nostre compagnie aeree associate, i governi e i partner in tutta la regione per supportare la crescita sicura, efficiente e sostenibile di un settore che è un catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale”, ha affermato Hee. Si stima che la Asia-Pacific region registrerà la crescita più rapida della passenger demand nei prossimi 20 anni. Nel 2024 rappresentava un terzo del traffico passeggeri globale, misurato in RPK, e si prevede che contribuirà a oltre la metà del traffico passeggeri globale nei prossimi due decenni. Hee si è laureato presso la Nanyang Technological University di Singapore con un Bachelor of Applied Science e un Master of Science. Ha conseguito inoltre un Master in Business Administration presso l’University of Oxford.

LA ROLLS-ROYCE MT30 SELEZIONATA DEL IL KOREAM FFX BATCH IV PROGRAMME – Rolls-Royce informa: “La Rolls-Royce MT30 marine gas turbine e i controllable pitch propellers, nonché gli mtu powered diesel generator sets, sono stati nuovamente selezionati per la Republic of Korea Navy (RoKN) FFX Batch IV frigate, nota come Ulsan Class frigate. Rolls-Royce ha già collaborato con successo con RoKN e DAPA per introdurre un hybrid propulsion system rivoluzionario, moderno e semplice per tutte le otto navi del Daegu-class FFX Batch II e le sei navi nel Chungnam-class FFX Batch III Anti-Submarine Warfare frigate programme. Quattro generator sets con mtu 12V4000 M43 diesel engines forniranno energia ai motori elettrici. Sono stati assemblati in Corea del Sud dal partner coreano STX-Engines su licenza della divisione Power Systems di Rolls-Royce. Forniscono l’energia per la propulsione durante la velocità di crociera, mentre la turbina viene utilizzata per la navigazione ad alta velocità. L’MT30 ha dimostrato la sua affidabilità, offrendo inoltre prestazioni e bassi costi operativi per tutto il ciclo di vita. La turbina a gas MT30 è già in servizio presso diverse marine militari in tutto il mondo, tra cui il nuovo Landing Helicopter Dock della Marina italiana”.

ROLLS-ROYCE PRESENTA UN NUOVO MTU SERIES 2000 ENGINE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce lancia una nuova versione a 12 cilindri dell’mtu Series 2000, designata 12V2000 M96Z. Sviluppando ulteriormente diversi componenti, Rolls-Royce ha aumentato la potenza a 1.634 kW (2.222 mhp) da 1.472 kW (2.002 mhp). La densità di potenza è stata aumentata a un nuovo livello, con solo lievi modifiche in termini di peso e dimensioni rispetto al precedente modello 12V 2000 M96X”. “La nuova versione a 12 cilindri dei motori MTU Series 2000 è sinonimo di massime prestazioni, maggiore densità di potenza e un’accelerazione impressionante: un’altra pietra miliare nel nostro impegno a fornire ai clienti soluzioni di propulsione di prima classe per applicazioni marittime impegnative”, ha dichiarato il Dott. Jörg Stratmann, CEO, Rolls-Royce Power Systems.

AIRBUS FOUNDATION PRESENTA LE SUE ATTIVITA’ NEL 2024 – Airbus informa: “In caso di crisi o in seguito a un disastro, far arrivare rifornimenti vitali come cibo o attrezzature mediche dove servono richiede un’attenta pianificazione logistica. È fondamentale anche trovare un modo per consegnare questi materiali tanto necessari. Questa è una delle missioni intraprese dalla Airbus Foundation: fornire accesso ai prodotti Airbus, come aerei, elicotteri e immagini satellitari, per affrontare situazioni di instabilità critica in luoghi come il Burkina Faso e il Sudan, o le inondazioni in Kenya e Brasile. Queste sono solo alcune delle attività presentate nei punti salienti del 2024 della Airbus Foundation, pubblicati oggi. Nel 2024 i partner della Fondazione hanno effettuato voli umanitari e missioni in elicottero di importanza critica per fornire aiuti essenziali alle comunità colpite da conflitti e calamità. Nove voli umanitari hanno trasportato 227 tonnellate di aiuti essenziali e altre otto missioni in elicottero hanno fornito supporto alle aree remote. Un nuovo accordo di partnership quadriennale con Airlink è stato firmato nel dicembre 2024 e ha già portato finora a cinque missioni per affrontare gravi crisi umanitarie in Sudan e Myanmar. Le immagini satellitari rimangono uno strumento potente in grado di supportare decisioni tempestive e cruciali in caso di crisi. Nel 2024 la Fondazione ha fornito circa 48.000 km² di immagini che coprono 21 paesi a sei partner umanitari. Oltre alle attività umanitarie, la Fondazione ha anche mantenuto la sua attenzione sull’azione ambientale, sfruttando le tecnologie aerospaziali per favorire l’innovazione e supportando le organizzazioni in prima linea che lavorano per rafforzare la resilienza climatica e promuovere gli sforzi di conservazione”. “A marzo 2025, la Airbus Foundation ha nominato due nuovi membri del suo Board. Carmen Maja-Rex, nuovo Chief Human Resources Officer, subentra al suo predecessore, Thierry Baril, che ha ricoperto lo stesso incarico nel Board della Airbus Foundation. Thierry Baril è stato il direttore più longevo della Fondazione e, nel corso degli anni, ha sostenuto con passione molti dei programmi per i giovani della Fondazione. Il Board ha inoltre dato il benvenuto alla Dr Valerie Nkamgang Bemo, che è attualmente Deputy Director, Global Development – Emergency Response at the Gates Foundation”, conclude Airbus.