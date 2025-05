Volotea celebra il talento delle scuole: la 5^A dell’Istituto Comprensivo Baseggio di Marghera (VE) si aggiudica il contest creativo

Volotea informa: “Con il suono dell’ultima campanella, si chiude anche “Tutti a Bordo!”, il progetto educativo promosso da Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, e realizzato in collaborazione con Neways. Un’iniziativa che ha coinvolto 1.000 classi, 25.000 alunni e oltre 1.000 fra insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole primarie di Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, portando nelle aule un modo ludico e creativo di fare geografia, scoprire le bellezze dell’Italia e conoscere l’aereo, mezzo di trasporto che da sempre affascina grandi e piccoli.

Non solo: al termine del progetto educativo, e nelle scuole che hanno deciso di aderire, gli alunni hanno anche potuto mettersi alla prova con un concorso creativo: il “Magnifico cartellone del viaggiatore”, un elaborato che racconta un itinerario immaginario dal Veneto alla Sicilia, tra monumenti, paesaggi e aeroporti. A conquistare la giuria di Volotea è stato l’elaborato della classe 5^A dell’Istituto Comprensivo “Baseggio” di Marghera (VE), dal titolo “L’Italia, un’opera d’arte”: un vero e proprio collage tridimensionale in cui ogni regione è diventata un piccolo capolavoro, un “quadretto” in cui gli alunni hanno ricreato con grande cura e creatività i simboli più iconici del patrimonio artistico italiano. Con questa vittoria, la 5^A dell’Istituto Comprensivo “Baseggio” di Marghera si è aggiudicata voucher per viaggiare con Volotea per alunni e insegnante e un kit di cancelleria per la classe”.

“L’elaborato vincitore ha saputo esprimere perfettamente l’anima di Volotea, da sempre impegnata nel promuovere l’arte, la cultura e le bellezze dei territori in cui opera. Il vettore, infatti, ha sostenuto nel tempo numerosi interventi di tutela del patrimonio culturale italiano: dal restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia, al sipario storico del Teatro Massimo di Palermo, passando per l’altare dogale della Madonna Regina a Genova e la riqualificazione dell’ingresso del MANN a Napoli. Senza dimenticare l’iniziativa #Volotea4Veneto, lanciata proprio per sostenere cultura e arte, finanziando il restauro di oltre 30 bozzetti in terracotta della Gypsotheca Museo Antonio Canova di Possagno”, prosegue Volotea.

“Progetti come ‘Tutti a Bordo!’ rappresentano per Volotea un’occasione preziosa per entrare in contatto con le nuove generazioni, avvicinandole in maniera divertente e stimolante alla cultura del viaggio e alla bellezza del nostro Paese”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Siamo orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che celebra non solo la creatività degli studenti, ma anche l’identità culturale italiana, che costantemente sosteniamo con impegno e passione. Con “Tutti a Bordo!”, Volotea conferma ancora una volta il suo ruolo non solo di connettore tra città, ma anche di promotore attivo della cultura, dell’educazione e del patrimonio artistico italiano”.

“Nel 2025, Volotea consolida la propria presenza a Venezia con un’offerta complessiva di 624.000 posti in vendita e oltre 3.555 voli programmati. Il Marco Polo non è solo una delle basi più strategiche per la compagnia, ma rappresenta anche il punto di partenza della sua avventura: proprio da Venezia, infatti, Volotea ha effettuato il suo primo volo nel 2012 e inaugurato la sua prima base operativa in assoluto. In oltre un decennio, il vettore ha trasportato 7,3 milioni di passeggeri da e per il capoluogo veneto, contribuendo in modo significativo alla connettività del territorio e al turismo incoming.

Nel 2025, da Venezia si potrà volare con Volotea verso 21 destinazioni: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 6 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante); 2 in Spagna (Asturie e Bilbao)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)