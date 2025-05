Emirates Skywards rafforza la partnership con Marriott Bonvoy® per offrire ai membri più premi

Emirates informa: “Emirates Skywards ha rafforzato la sua partnership con Marriott Bonvoy per offrire ai membri l’opportunità di convertire le Miglia in Punti e viceversa. La partnership strategica offrirà ancora più premi a 35 milioni di soci in tutto il mondo, che ora potranno usufruire di conversioni senza problemi.

Il nuovo vantaggio rafforza ulteriormente la già solida collaborazione tra i due programmi fedeltà, che attualmente offre ai membri la possibilità di ottenere il doppio dei premi sia su voli che su soggiorni in hotel. I soci possono accumulare Skywards Miles oltre ai Marriott Bonvoy points per i soggiorni presso gli hotel Marriott Bonvoy partecipanti, e Marriott Bonvoy points oltre alle Skywards Miles quando volano con Emirates“.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Marriott Bonvoy offre uno dei portfolio alberghieri più fantastici del settore e, in quanto uno dei programmi fedeltà più apprezzati e riconosciuti al mondo, siamo entusiasti di portare la nostra partnership a un livello superiore. I nostri 35 milioni di membri beneficiano di questa partnership strategica da oltre 10 anni, ottenendo il doppio dei premi su voli e soggiorni in hotel. Ora abbiamo aperto un mondo di nuovi premi con la possibilità di convertire le Miglia in Punti. Ciò significa che i membri possono riscattare i Punti per soggiorni in oltre 30 catene alberghiere e oltre 10.000 destinazioni in 144 paesi e territori. Allo stesso tempo, i membri Marriott Bonvoy possono continuare a beneficiare della conversione dei Punti in Miglia per “volare meglio” con Emirates verso oltre 140 destinazioni nell’ampia rete della compagnia aerea. Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga data e non vediamo l’ora di offrire ancora più vantaggi, valore e le migliori esperienze di viaggio in tutto il mondo”.

Philip Andreopoulos, Chief Commercial Officer – EMEA, Marriott International, ha commentato: “È fantastico vedere la nostra solida partnership con Emirates Skywards espandersi, per poter offrire ai nostri membri Marriott Bonvoy esperienze di viaggio ancora più uniche e diversificate, insieme a vantaggi personalizzati a cui possono accedere in tutto il mondo. L’aggiunta di questo nuovo vantaggio riflette la visione condivisa e la collaborazione tra i due programmi e offre un’esperienza di viaggio più completa per tutti i nostri fedeli soci”.

“Con 35 milioni di soci in tutto il mondo, Emirates Skywards continua a offrire ai suoi soci premi e vantaggi senza pari. Emirates Skywards è stato recentemente nominato ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025; ‘Platinum: Global Loyalty Programme’ and ‘Silver: Customer Experience Strategy’ ai Loyalty 360 Awards; ‘World’s Leading Airline – Rewards Programme’ ai World Travel Awards 2024. E’ riconosciuto per il suo ampio portfolio di partnership con i brand e le offerte innovative. Per maggiori informazioni, visitare emirates.com/skywards“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)