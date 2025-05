Air Europa: grande evento a Milano per il 25° anniversario dell’operatività del vettore in Italia

Air Europa ha siglato ieri sera un evento in grande stile nel cuore di Milano; presso The View, la cui terrazza affaccia direttamente sull’iconico Duomo, sono intervenuti circa 200 invitati per celebrare, in un clima di festa, non solo la storia di Air Europa in Italia ma la significativa crescita generata nel corso di 25 anni.

“Tour operator, agenzie di viaggi, network, clienti corporate e partner istituzionali hanno brindato insieme al management, a una settimana di distanza dalla serata tenutasi a Roma. Nella capitale, un parterre di 40 invitati aveva vissuto momenti esclusivi, quali la visita privata di Palazzo Colonna e del sito archeologico del Vicus Caprarius-La Città dell’Acqua, gioielli nascosti, aperti in via straordinaria.

Air Europa è stata orgogliosa di presentarsi a Milano, ringraziando chi ha creduto nel valore dell’azienda e l’ha sostenuta commercialmente, permettendole di evolvere.

Renato Scaffidi, Country Manager di Air Europa in Italia, ha ricordato che la compagnia aveva iniziato le operazioni in Italia con 2 voli giornalieri, uno da Roma e uno da Milano, e attualmente i voli giornalieri sono 6: 2 da Roma, 2 da Milano e 2 da Venezia (reintrodotta lo scorso anno dopo lo stop dovuto al Covid)”, afferma Air Europa.

“L’azienda è cresciuta ininterrottamente in termini di passeggeri e fatturato, con la sola esclusione del triste periodo della pandemia. Lo stallo di quel periodo è stato superato; sebbene impegnativo – come per tutto il mercato – è servito a riorganizzare la compagnia in termini di flotta, optando per l’utilizzo di soli Boeing, e puntando sulla qualità del servizio, sia a terra che a bordo”.

“Inoltre abbiamo fatto questo percorso mantenendo intatto l’organico, e questo ci ha permesso di ripartire nel migliore dei modi. Essere qui stasera e celebrare insieme gli eccellenti risultati ottenuti lo dimostra ampiamente”, ha continuato Scaffidi.

Durante la serata Scaffidi è stato affiancato dai manager spagnoli di Air Europa: Imanol Pérez, Direttore Commerciale Mondo e María del Mar Ayudarte, Direttore Regionale Europa.

Pérez e Ayudarte hanno ricordato che “Oggi Air Europa collega l’Italia, attraverso l’hub di Madrid-Barajas, con oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna. Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la sua flotta di Boeing 737. Proprio questo mese, il maggio dell’anniversario, si è aggiunto un motivo in più per celebrare: è stato consegnato il primo Boeing 737 MAX, aeromobile particolarmente performante in termini di comfort per i passeggeri e sostenibilità ambientale. Il modello Boeing 737-8, nettamente superiore ai precedenti modelli, è il primo dei 20 che Air Europa incorporerà nella sua flotta, da qui a metà 2027”.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)