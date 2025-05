Esplorare la Cina continentale con Cathay: 300 voli a settimana per 20 destinazioni

Cathay Pacific informa: “Grazie all’estensione della politica di esenzione dal visto fino al 31 dicembre 2025, i cittadini italiani possono esplorare il paese senza visto per soggiorni fino a 15 giorni. E con Cathay, raggiungere la Cina non è mai stato così semplice: quasi 300 voli di andata e ritorno a settimana collegano Hong Kong a 20 destinazioni nella Cina Continentale.

Cathay sta potenziando la sua offerta per garantire connessioni ancora più frequenti ed efficienti:

Pechino: Incremento a sette voli giornalieri di andata e ritorno per l’Aeroporto Internazionale di Pechino-Capital, insieme a un volo giornaliero per l’Aeroporto Internazionale di Pechino Daxing operato da HK Express, per un totale di 56 voli di andata e ritorno a settimana per i due principali aeroporti internazionali di Pechino.

Shanghai: Incremento a otto voli giornalieri di andata e ritorno per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong, insieme a 11 voli settimanali di andata e ritorno per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Hongqiao. In totale, Cathay Pacific opererà 67 voli settimanali di andata e ritorno tra Hong Kong e Shanghai.

Zhengzhou, Ningbo, Haikou, Chongqing: Ciascuna di queste destinazioni passerà da quattro voli settimanali di andata e ritorno a voli giornalieri, con HK Express che opererà anche voli giornalieri per Ningbo quest’estate, aumentando in modo significativo le frequenze di volo tra Hong Kong e queste famose città.

Altre rotte con più voli: I voli per Hangzhou passano a quattro voli di andata e ritorno al giorno, i voli per Nanjing passano a due volte al giorno, i voli per Wenzhou passano a 10 alla settimana e i voli per Wuhan passano a 12 alla settimana.

Urumqi: Una nuova rotta lanciata il 28 aprile tra Hong Kong e Urumqi, ampliando le possibilità di esplorazione della Cina Continentale. La nuova rotta sarà operata con Airbus A330-300, offrendo il massimo del comfort sia nelle classi Business che Economy”.

“Dai siti iconici come la Grande Muraglia, alle metropoli all’avanguardia come Shanghai e Pechino, fino ai paesaggi mozzafiato della valle di Jiuzhaigou, la Cina continentale offre un’incredibile varietà di esperienze. Grazie a un network capillare di voli, Cathay è la scelta ideale per chi vuole immergersi in questo paese affascinante.

Il Gruppo opererà servizi passeggeri verso più di 100 destinazioni nel 2025, offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio fluida e senza interruzioni verso destinazioni di tutto il mondo.

Nello specifico per l’Italia, Milano Malpensa è collegata a Hong Kong con un servizio giornaliero a cui si aggiungerà, a partire dal 5 giugno 2025, un secondo collegamento. In questa data verrà infatti introdotta la rotta Roma Fiumicino-Hong Kong, con voli stagionali estivi trisettimanali – in partenza ogni lunedì, giovedì e sabato – operati con un aeromobile Airbus A350-900.

Volando con Cathay Pacific, i passeggeri possono godere di un servizio impeccabile, con aeromobili moderni e cabine confortevoli, per un’esperienza di viaggio senza pensieri.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.cathaypacific.com“, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)