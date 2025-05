ACJ TwoTwenty debutta in Latin America al Catarina Aviation Show

L’ACJ TwoTwenty farà il suo debutto in America Latina partecipando al Catarina Aviation Show 2025, Brasile, che si terrà dal 5 al 7 giugno.

“L‘ACJ TwoTwenty è il più grande business jet della sua categoria e sta creando un segmento di mercato completamente nuovo, quello degli “Xtra Large Bizjet”, con il suo spazio in cabina, l’autonomia e la tecnologia a un prezzo simile a quello degli ultra-long-range (ULR) business jets.

L’ACJ TwoTwenty offre più del doppio dello spazio in cabina dei tradizionali ULR business jets, con oltre 780 piedi quadrati di superficie calpestabile che può essere suddivisa in sei zone. Due di queste zone possono essere separate per una maggiore privacy, consentendo ai clienti di lavorare in un vero e proprio ambiente d’ufficio con la migliore connettività della categoria, oltre a rilassarsi e rigenerarsi con un California King bed, un bagno privato con doccia a pioggia e due TV 4K da 55 pollici.

Pur offrendo il doppio dello spazio in cabina rispetto agli ULR business jets, l’ACJ TwoTwenty offre costi operativi, di manutenzione e di addestramento inferiori.

L’ACJ TwoTwenty offre oltre 12 ore di autonomia non-stop e prestazioni ottimizzate, integrando le più recenti tecnologie e innovazioni”, afferma Airbus Corporate Jets.

“Essere presenti per la prima volta al Catarina è un’opportunità speciale per noi. Il Brasile vanta la seconda business jet fleet più grande al mondo dopo gli Stati Uniti, e la regione latinoamericana rappresenta il 7% della global large private jet fleet, un chiaro riflesso della crescente domanda di velivoli a lungo raggio e ad alte prestazioni”, ha dichiarato Chadi Saade, President of Airbus Corporate Jets.

“Durante il Catarina Aviation Show, Airbus presenterà anche il suo state-of-the-art ACH145 twin-engine helicopter. L’elicottero è uno dei velivoli leader nel private and business aviation (PBA) market. Grazie alla sua payload capacity e all’autonomia estesa, è il velivolo ideale per coprire lunghe distanze in modo efficiente.

Airbus Business Aviation offre la possibilità di viaggiare con un impatto significativo, offrendo in modo esclusivo sia Airbus Corporate Jet (ACJ) che Airbus Corporate Helicopters (ACH). Consapevoli della natura critica del tempo e dell’accesso, forniamo soluzioni per viaggi produttivi a lunga distanza tramite ACJ e accesso agile a località complesse tramite ACH. Questa capacità combinata garantisce la possibilità di affrontare rapidamente opportunità e sfide globali, massimizzando l’efficienza e l’impatto delle missioni.

Oltre 2.000 Airbus corporate helicopters sono in servizio in 130 paesi e più di 200 Airbus corporate jets volano in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)