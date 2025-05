Bombardier presenterà i suoi jet Global 7500 e Challenger 3500 al Catarina Aviation Show in Brasile

Bombardier ha annunciato oggi che il suo Global 7500 e il Challenger 3500 saranno esposti al Catarina Aviation Show, dal 5 al 7 giugno, a San Paolo, Brasile, svelando le loro caratteristiche per i clienti della regione. Anche il sales team di Bombardier sarà presente sul posto per incontrare i clienti.

“I velivoli Global 7500 e Challenger 3500 di Bombardier continuano a dettare il passo nelle ultra-long- and medium-range aircraft families. Il Global 7500 offre ai clienti runway performance e autonomia eccezionali, ideali per hot, high and short airfields. Con la sua record speed e la fluidità di volo leader del settore, il Global 7500 è perfetto per lunghe missioni, da San Paolo verso destinazioni chiave come Dubai, Londra, Tel Aviv, New York e Ginevra. Per non essere da meno, il Challenger 3500, leader del settore, garantisce ai clienti un comfort ai vertici della categoria per viaggi da San Paolo a San Juan e Panama City, nonché verso la maggior parte delle destinazioni europee con un solo scalo”, afferma Bombardier.

“Il record-setting and record-breaking Global 7500 e l’industry-leading Challenger 3500 sono velivoli con performance comprovate e la presenza al Catarina Aviation Show offre a Bombardier un’eccezionale opportunità per mettere in luce le prestazioni e le caratteristiche di design di questi incredibili velivoli”, ha dichiarato Michael Anckner, Vice President, Worldwide Pre-owned, Fleet, Defense & Latin America, Bombardier. “Il mercato brasiliano è molto importante per Bombardier e la nostra offerta di prodotti è perfettamente in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti”.

“I clienti della regione che necessitano di manutenzione per i propri velivoli potranno contare su una maggiore tranquillità grazie al services and support network di Bombardier, che include l’Authorized Service Facility MAGA Aviation presso Catarina Airport in São Paulo, che fornisce line maintenance, Bombardier parts and tooling per tutti i velivoli Global, Challenger e Learjet. Il factory-owned full-service Miami Opa-Locka Service Centre offre ai clienti una maggiore capacità di manutenzione e Bombardier dispone di una vasta rete di circa 100 sedi in tutto il mondo, pronte a supportare i propri clienti in qualsiasi momento e ovunque si presentino le loro esigenze.

I visitatori del Catarina Aviation Show avranno l’opportunità di visitare il Global 7500, che si distingue per prestazioni e design, con una top speed di Mach 0,925 e un range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km). Il Global 7500 offre inoltre le migliori hot and high runway performance capabilities e può accedere a molti aeroporti impegnativi.

Le straordinarie caratteristiche del Global 7500 vengono ulteriormente migliorate con l’introduzione del Global 8000, attualmente in fase di sviluppo e la cui entrata in servizio è prevista per il 2025. L’ammiraglia di Bombardier avrà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top sèeed di Mach 0,94. Offre inoltre una low cabin altitude, inferiore a 2.900 piedi a 41.000 piedi. Il volo inaugurale del primo Global 8000 di produzione si è svolto il 16 maggio (leggi anche qui)”, prosegue Bombardier.

“Il Challenger 3500 definisce lo standard nella sua categoria con le sue prestazioni e la sua efficienza operativa leader del settore, nonché con la sua cabina. Offre comfort e affidabilità senza pari, vantando al contempo prestazioni al top, garantendo il volo fluido tipico di Bombardier. Il velivolo Challenger 3500 si basa sull’eccellente track record della famiglia Challenger e, come il Global 7500, vanta una dispatch reliability del 99,8%”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)