Tecnam nomina KRISTAL.aero come official dealer in Francia

Tecnam annuncia la nomina di KRISTAL.aero come suo exclusive dealer for France, segnando un significativo passo avanti nello sviluppo strategico dell’azienda in Europa.

“Questa partnership rafforza la presenza di Tecnam nel mercato francese, facendo leva sulla profonda esperienza nel settore e sull’ecosistema aeronautico orientato al cliente di KRISTAL.aero.

Con una solida reputazione fondata su affidabilità, reattività e un profondo legame con la comunità dell’aviazione generale francese, KRISTAL.aero sarà responsabile della vendita e della promozione dei modelli di aeromobili di punta di Tecnam in Francia, tra cui il P-Mentor, il P2006T NG, il P2008 JC e il lussuoso Gran Lusso, nell’ambito della nuova divisione KRISTAL.AIRCRAFT“, afferma Tecnam.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di rappresentare Tecnam in Francia. I loro aerei incarnano innovazione, efficienza ed eleganza italiana: valori che desideriamo promuovere in tutta la comunità aeronautica francese”, ha dichiarato Gilles Wallet, CEO di KRISTAL.aero. “Tecnam merita una posizione di forza nel nostro mercato e ci impegniamo a fondo per offrire al marchio la visibilità, il supporto e la presenza necessari per il suo potenziale. Il lancio di KRISTAL AIRCRAFT segna un nuovo capitolo del nostro sviluppo. Questa partnership è naturale e non vediamo l’ora di supportare i clienti Tecnam con eccellenza e dedizione”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha aggiunto: “La Francia rappresenta un pilastro dell’aviazione generale in Europa. In KRISTAL.aero, abbiamo trovato un partner che non solo comprende le esigenze specifiche di questo mercato, ma condivide anche la nostra visione di un’aviazione accessibile, moderna e incentrata sul pilota. Il loro impegno per il servizio, l’innovazione e la comunità è esattamente ciò che cerchiamo in un rivenditore Tecnam. Siamo fiduciosi che questa collaborazione offrirà ai clienti francesi l’eccellenza che si aspettano, in volo e a terra”.

“La nomina di KRISTAL.aero come Tecnam dealer testimonia un impegno condiviso nel fornire un valore eccezionale. Nell’ambito di questo allineamento strategico, KRISTAL.aero lancerà anche KRISTAL.145, un Tecnam-authorized maintenance network che offrirà supporto a livello nazionale, formazione tecnica e fornitura di ricambi. Questa infrastruttura di servizi integra l’ecosistema digitale esistente dell’azienda, KRISTAL.AIR, una piattaforma mobile progettata per i piloti che fornisce strumenti per il tracciamento del volo e l’analisi delle prestazioni.

Con un team di 15 professionisti dell’aviazione e decenni di esperienza combinata, KRISTAL.aero si trova in una posizione unica per portare i rinomati velivoli Tecnam a un pubblico più ampio in tutta la Francia, garantendo ai clienti non solo velivoli ad alte prestazioni, ma anche l’assistenza completa, la formazione e il supporto digitale che il panorama aeronautico odierno richiede.

Nell’ambito della loro collaborazione di lancio, Tecnam e KRISTAL.aero saranno presenti insieme al prossimo France Air Expo di Lione, che si terrà dal 5 al 7 giugno 2025. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare i velivoli Tecnam in esposizione e di incontrare i team che hanno dato vita a questa nuova partnership.

Kristal ha anche lanciato la Kristal Cup, un’iniziativa pensata per riaccendere la passione per il volo in Francia. Questa visione è fortemente in linea con i principi di Tecnam“, conclude Tecnam

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)