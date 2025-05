Emirates Flight Catering (EKFC) promuove il fleet modernisation programme con un investimento in 53 aircraft catering trucks

Emirates Flight Catering (EKFC) ha siglato un accordo con Mallaghan, Al-Futtaim Auto and Machinery Company (FAMCO) e Volvo per l’acquisto di 53 aircraft catering trucks, un investimento di 60 milioni di AED (16 milioni di USD), nell’ambito del suo ampio programma di rinnovamento della ground fleet, nell’ambito del quale EKFC prevede di introdurre 120 veicoli di nuova generazione in 5 anni. In totale, 92 aircraft catering trucks saranno aggiunti alla flotta EKFC entro i prossimi 12 mesi, con l’introduzione dei primi veicoli prevista entro la fine dell’anno.

“I nuovi Volvo FL 250 4X2 Euro 6 aircraft catering trucks saranno dotati di sensori e sistemi di monitoraggio avanzati per migliorare l’efficienza a terra nelle attività di carico e scarico, oltre a migliorare la riduzione complessiva delle emissioni grazie all’adozione delle più recenti Euro diesel engine technologies.

EKFC collaborerà inoltre a stretto contatto con Mallaghan, FAMCO e Volvo Trucks per la realizzazione di un Proof-of-Concept electric aircraft catering truck, il primo nella flotta del fornitore di catering e un’anteprima regionale nell’ambito dei sustainable aviation catering equipment. L’electrified aircraft catering truck sarà ottimizzato per le operazioni di catering a terra presso Dubai International Airport, ponendo EKFC all’avanguardia nella sperimentazione e nella prototipazione delle tecnologie più recenti e gettando le basi per emission-free ground catering operations nei prossimi anni grazie all’elettrificazione e all’automazione della flotta. Si prevede che l’electric aircraft catering truck entrerà in funzione entro l’estate del 2026″, afferma Emirates.

Shahreyar Nawabi, Chief Executive Officer of Emirates Flight Catering, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere la completa modernizzazione della nostra aircraft catering trucks. Questo investimento nella flotta è un elemento chiave della nostra strategia più ampia per implementare iniziative all’avanguardia nel settore, tenere il passo con la domanda in continua crescita e rafforzare la proposta di valore di EKFC per i nostri clienti delle compagnie aeree, in qualità di partner culinario dedicato che offre prestazioni operative eccezionali presso il nostro trafficato hub di Dubai. Riflette inoltre la nostra profonda fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine e nella continua leadership di mercato del settore aeronautico di Dubai. Stiamo inoltre investendo nelle tecnologie più recenti e collaborando a stretto contatto con Mallaghan e Volvo Trucks per consolidare il futuro di una fully electrified aircraft catering truck fleet, che ci consentirà di ridurre le nostre emissioni di carbonio e di continuare a offrire prestazioni operative di prim’ordine a terra. L’integrazione del primo electric aircraft catering truck la prossima estate segnerà una pietra miliare per EKFC, rafforzando il nostro impegno verso operazioni più sostenibili e spingendo i confini dell’innovazione”.

Christine Sandgren, Acting Managing Director, Volvo Trucks Middle East & Turkey, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il partner di fiducia di Emirates Flight Catering nella preparazione della futura espansione delle operazioni a Dubai e, in seguito, all’Al Maktoum Airport. Questo accordo rappresenta una forte conferma dell’impegno di Volvo Trucks verso soluzioni di trasporto sostenibili e dei nostri valori fondamentali di qualità, sicurezza e tutela dell’ambiente. Insieme al nostro partner di lunga data FAMCO, la cui dedizione e il cui supporto a terra sono stati determinanti, stiamo promuovendo progressi concreti attraverso l’innovazione nei carburanti alternativi e nell’automazione. Non si tratta solo di progressi tecnologici, sono passi fondamentali verso la costruzione di un ecosistema di trasporto più resiliente e rispettoso dell’ambiente in Medio Oriente”.

“EKFC gestisce attualmente una flotta di 300 aircraft catering trucks, una delle più grandi al mondo, garantendo i massimi livelli di gestione degli aeromobili per offrire esperienze di ristorazione di alta qualità a bordo di oltre 100 compagnie aeree clienti presso Dubai International Airport“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)