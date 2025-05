News Brevi – 29.05.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO SULL’ISOLA DI MARETTIMO, IN SINERGIA CON IL CNSAS SICILIA – Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, è decollato nel pomeriggio di oggi per una missione di soccorso urgente. L’equipaggio, in prontezza d’allarme, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), del Comando della Squadra Aerea di Milano. Si è immediatamente diretto sull’isola per il recupero dell’infortunato. L’uomo, un turista padovano di 63 anni, aveva subito un importante trauma all’arto inferiore scivolando su un sentiero impervio nei pressi di monte Falcone. Impossibilitato a proseguire, la moglie ha allertato il 118 (tramite il numero unico di Emergenza 112). Dato l’ambiente impervio, è stato allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia (CNSAS), che ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale. Giunti sull’Isola di Marettimo, un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’infortunato, immobilizzandogli la gamba. L’uomo è stato poi imbarcato a bordo dell’elicottero tramite verricello, insieme alla moglie, e trasportato all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani. L’intervento si è concluso alle 18 locali con il rientro presso l’aeroporto militare di Trapani, dove l’elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità. Queste includono la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno che di notte. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Durante il periodo estivo, svolgono anche attività di Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale: l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Centinaia sono le ore di volo effettuate annualmente per questi interventi dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING VOLA VERSO L’ESTATE CON 120.000 BIGLIETTI – Vueling informa: “Con l’estate alle porte, è tempo di pensare ai primi viaggi. Per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, dà ufficialmente il via alla stagione con offerte esclusive per raggiungere una selezione di mete del proprio network che copre quasi 100 destinazioni, tra mare e città. Da oggi e fino al 1° giugno, dal sito o dall’app di Vueling si possono acquistare un totale di 120.000 biglietti a partire da soli 23€, per voli in partenza da lunedì 16 giugno a martedì 30 settembre 2025. Un’occasione di cui approfittare per chi voglia organizzare un weekend o un viaggio più lungo per una fuga estiva in giro per l’Europa”.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “PRIME MEMBER” DI GIUGNO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (giovedì 29 maggio) l’offerta “Prime Member” di giugno – 40 euro di sconto sui voli di andata e ritorno per viaggi tra il 23 giugno e il 17 luglio – in esclusiva per i “Prime Member” che si iscrivono prima che questa promozione di 48 ore entri in vigore sabato 31 maggio. Con questa offerta, i “Prime Member” possono prenotare voli di andata e ritorno a luglio Madrid – Pisa a partire da soli 78€, Bergamo – Alicante a partire da soli 78€ o Londra – Faro a partire da soli 74€, oltre a godere di altri vantaggi “Prime Member”, come posti riservati e assicurazione di viaggio gratuiti. Questa promozione “Prime Member” di giugno è la terza mensile da quando Ryanair ha lanciato il suo programma di sconti per abbonati a 79 euro a marzo; i membri Prime hanno accumulato oltre 450 euro di risparmi fino ad oggi a fronte di un costo di iscrizione di soli 79 euro”. Dara Brady, CMO di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ha lanciato oggi la promozione “Prime Member” di giugno, che sarà attiva questo sabato 31 maggio per sole 48 ore, offrendo ai Prime Member uno sconto di 40 euro sui voli di andata e ritorno per viaggi tra lunedì 23 giugno e giovedì 17 luglio. Da quando Ryanair Prime è stato lanciato a marzo, i membri hanno già risparmiato l’incredibile cifra di 450 euro attraverso il loro abbonamento annuale che costa solo 79 euro. I nuovi membri che desiderano risparmiare fino a 450 euro (finora) a fronte di un costo di soli 79 euro possono iscriversi oggi su ryanair.com per accedere a queste offerte esclusive per i membri e iniziare a risparmiare con Ryanair Prime”. “L’offerta è valida per 48 ore dalle 00:00 di sabato 31 maggio alle 23:59 di domenica 1° giugno ed è esclusiva solo per i membri Ryanair Prime”, conclude Ryanair.

IL PRESIDENTE ENAC AL 13° CONGRESSO FIT-CISL – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha preso parte oggi 29 maggio al 13° Congresso Nazionale FIT-CISL “Guidiamo il cambiamento – Ad Maiora” a S. Margherita di Pula (CA), partecipando alla tavola rotonda “Insieme per il contrasto alle aggressioni del personale dei trasporti: quanto già fatto e quanto ancora da fare”. Nel suo intervento, il Presidente Pierluigi Di Palma ha dichiarato: “Ringrazio innanzitutto il Segretario Generale FIT-CISL Salvatore Pellecchia, a cui auguro una pronta guarigione, per aver organizzato un convegno di così ampio respiro e per il suo impegno e la professionalità a tutela dei diritti di tutti i lavoratori”. Il Presidente ha sottolineato come “contrastare le aggressioni non significa solo prevenire episodi di violenza, ma proteggere la dignità di chi lavora e garantire la serenità di chi viaggia”. Ha inoltre evidenziato l’impegno di Enac nel promuovere azioni condivise tra istituzioni e operatori a tutela del personale aeroportuale e di cabina, presentando la nuova campagna di sensibilizzazione ed educazione sul tema a firma Enac dal titolo “F-Air Play”. “Viaggiare con fair play – spiega il Presidente Di Palma – significa rispettare regole, tempi e persone. Abbiamo voluto una campagna che non fosse solo uno slogan, ma mettesse al centro le persone, il rispetto reciproco e la difesa dei diritti di ogni passeggero, rappresentando questi principi anche nella narrazione grafica, con persone con disabilità o a mobilità ridotta, perché inclusione e valorizzazione delle differenze sono parte fondamentale nella policy Enac di garantire il diritto al volo a tutte e tutti, nessuno escluso”. I lavori, moderati da Gianluca Semprini, giornalista Rai, sono stati avviati da un videomessaggio di Salvatore Pellecchia, Segretario Generale FIT-CISL Nazionale. Hanno partecipato Gaetano Riccio, Segretario Nazionale FIT-CISL, Francesca Monaldi, Dir. Superiore Polizia di Stato e Dir. Servizio Polizia Ferroviaria, Carlo Borgomeo, Presidente Assaeroporti, Salvatore lannicelli, Chief Security Officer FS Italiane, Pietro Foroni, AD FS Security e Tullio Tulli, DG ANAV. Videomessaggio On. Wand Ferro, Sottosegretario Ministero Interno.

AMERICAN AIRLINES: L’AADVANTAGE BUSINEESS PROGRAM AIUTA LE AZIENDE AD ACCUMULARE MIGLIA – American Airlines informa: “American Airlines è sempre alla ricerca di modi per rendere i viaggi più gratificanti e, per le aziende iscritte all’AAdvantage Business™ program, sta facendo proprio questo. Grazie a strumenti di gestione dei viaggi e alla possibilità di accumulare miglia sui viaggi idonei prenotati ovunque con American, il programma AAdvantage Business™ è progettato per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a trasformare i viaggi di lavoro quotidiani in valore a lungo termine. Attraverso il programma AAdvantage Business™, le aziende accumulano miglia sui viaggi d’affari che possono essere riscattate per voli futuri, mentre i dipendenti continuano ad accumulare miles and Loyalty Points per il proprio AAdvantage® status. Inoltre, quando viaggiano per lavoro, i viaggiatori registrati possono accumulare Loyalty Points aggiuntivi che vengono depositati direttamente sul loro account AAdvantage®. È una soluzione vincente che rende ogni viaggio più gratificante. Che si prenoti per un singolo individuo o per un team, l’esperienza è impeccabile e i vantaggi si accumulano rapidamente”. “Con un sistema di accumulo flessibile, un riscatto facile e vantaggi che premiano sia le aziende che i viaggiatori, l’AAdvantage Business™ program rende più facile che mai trasformare i viaggi di lavoro in premi significativi”, conclude American.

AMERICAN AIRLINE SOFFRE IL TSA PRECHECK TOUCHLESS ID PER I MEMBRI AADVANTAGE IN AEROPORTI SELEZIONATI – American informa: “A partire dal 29 maggio, i membri AAdvantage® che viaggiano attraverso Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), LaGuardia Airport (LGA), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e Salt Lake City International Airport (SLC) potranno usufruire di una procedura semplificata presso i Transportation Security Administration (TSA) airport security checkpoints grazie al servizio TSA PreCheck® Touchless ID. Questo programma offre ai membri idonei che scelgono di partecipare la possibilità di superare i controlli di sicurezza con facilità in aeroporti selezionati. Dopo aver verificato l’identità del cliente confrontando l’immagine con le foto precedentemente fornite alle autorità, come quelle presenti sul passaporto, sul Global Entry o sulla Visa card, il cliente potrà superare i controlli di sicurezza più velocemente e senza problemi”. “Stiamo esaminando ogni aspetto dell’esperienza del cliente”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “TSA Precheck® Touchless ID contribuisce a semplificare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e rende il viaggio con noi ancora più piacevole. Non vediamo l’ora che sia disponibile per un numero ancora maggiore di clienti nei prossimi mesi”. “L’espansione continuerà negli aeroporti di tutto il sistema nei prossimi mesi, in stretta collaborazione con la TSA, con particolare attenzione agli aeroporti hub. Prima del viaggio, ai membri AAdvantage® di età pari o superiore a 18 anni verrà richiesto di aderire fornendo i dati per confermare la propria idoneità. I membri possono aderire in qualsiasi momento tramite il proprio profilo AAdvantage® su aa.com. Dovranno rinnovare l’iscrizione solo una volta all’anno e potranno scegliere di non partecipare e utilizzare il proprio documento d’identità in qualsiasi momento. I membri AAdvantage® riceveranno ulteriori informazioni sui nuovi aeroporti partecipanti”, conclude American.

LEGAMBIENTE E ADR A FIUMICINO PER RIPULIRE LA SPIAGGIA DI COCCIA DI MORTO – ADR informa: “Oggi 150 dipendenti di Aeroporti di Roma, in collaborazione con Legambiente, hanno realizzato una grande pulizia sulla spiaggia di Coccia di Morto a Fiumicino, luogo dove continuano a concentrarsi rifiuti provenienti dalla vicina foce del Tevere. Plastiche, imballaggi, vetro ma anche pneumatici e grandi elettrodomestici, alcuni dei rifiuti maggiormente individuati. La spiaggia, conosciuta per le tantissime iniziative di pulizia che proprio l’associazione del Cigno Verde da anni vi ha realizzato e di altrettante giornate promosse anche da ADR, è anche quella più vicina al Leonardo da Vinci e dunque biglietto da visita della cittadina aeroportuale; anche da ciò nasce l’idea di ADR e Legambiente di collaborare per migliorare la qualità ambientale dell’area attraverso l’impegno attivo di volontari e personale della società di gestione aeroportuale”. “Quella di oggi è stata una straordinaria giornata di impegno e responsabilità condivisa. Come Aeroporti di Roma, crediamo fermamente che la sostenibilità non si esaurisca negli interventi infrastrutturali, ma si costruisca anche attraverso gesti concreti per la nostra comunità e la partecipazione diretta”, commenta Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma. “La spiaggia di Coccia di Morto, così vicina all’aeroporto, rappresenta un simbolo importante: prendercene cura è per noi un dovere e un’opportunità per ribadire il legame con il territorio che ci ospita. Ringrazio Legambiente per la preziosa collaborazione e tutti i volontari ADR che hanno reso possibile questa iniziativa”. “Con l’impegno e l’ottimo lavoro dei volontari di ADR che, simbolicamente, adottano la spiaggia più vicina all’aeroporto, si è svolto oggi un grandissimo momento di volontariato concreto, in uno dei litorali più delicati dell’intera penisola”, commenta Roberto Scacchi Presidente di Legambiente Lazio. “Alle porte della stagione balneare viene così ripristinata un po’ della bellezza di Coccia di Morto, porzione di spiaggia fragile ma anche splendida, nella Riserva Statale del Litorale Romano. Un grazie di cuore ad ADR e a ogni volontaria e volontario che, con olio di gomito e un po’ di fatica, ha dato il massimo nel raccogliere i rifiuti piccoli e grandi che continuano a essere un enorme problema di questa parte di costa, proprio a causa del flusso idrico proveniente dal Tevere”. “Nella mattinata sono stati raccolti dai volontari presenti, muniti di guanti antitaglio e pinze, un totale di 1.010 kg di rifiuti: 160 kg di rifiuti ingombranti, 486 kg di indifferenziato, 101 kg di vetro, 263 kg tra plastica ed alluminio. I rifiuti raccolti sono stati differenziati e trasportati per l’invio ad impianti autorizzati di recupero e smaltimento, organizzato dalla ditta che si occupa della gestione dei rifiuti della Città di Fiumicino”, conclude ADR.

ITA AIRWAYS PARTNER DEL PROGETTO ‘RIGIOCARE IL FUTURO’ – È stata inaugurata questa mattina, all’interno della Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano (NA), la più grande cittadella dello sport mai realizzata in un carcere italiano. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del progetto ‘Rigiocare il Futuro’, ha consentito la costruzione di un nuovo campo da calcio e due campi da padel, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, la formazione e il reinserimento delle persone detenute attraverso lo sport. Il progetto rappresenta un esempio concreto ed efficace di alleanza tra pubblico, privato e terzo settore. Nato dalla sinergia tra le associazioni Seconda Chance e Sport Senza Frontiere, ha ottenuto il sostegno di una vasta rete di imprese, tra cui Entain Italia, ITA Airways, Miri Spa, A.I.B e numerose altre realtà del mondo privato. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli – attraverso il logo di Napoli Capitale dello Sport 2026- di Sport e Salute, che ha sostenuto l’iniziativa grazie al progetto SPORT DI TUTTI – CARCERI 2024 (progetto finalizzato a promuovere attività sportive, formative ed aggregative negli Istituti penitenziari), dell’Associazione Italiana Arbitri e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. La cittadella sportiva non è solo un’infrastruttura – i cui lavori sono appena terminati – ma un vero e proprio laboratorio di educazione, disciplina, rispetto delle regole e crescita personale. Attraverso attività sportive strutturate e percorsi formativi che prenderanno il via dal mese di giugno, il progetto si propone di offrire nuove prospettive di vita a chi sta scontando una pena, in un’ottica di reintegrazione e di costruzione del futuro. “La partecipazione di ITA Airways al progetto Rigiocare il Futuro ci è sembrata naturale sin dal primo istante e ci inorgoglisce”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “La riabilitazione sociale attraverso lo sport riflette alcuni tra i nostri valori principali, su tutti la sostenibilità sociale e la centralità delle persone. ITA Airways ha scelto fin dall’inizio di legare il brand allo sport perché crediamo fortemente che impegno, serietà e capacità di affrontare grandi sfide portino a risultati straordinari, che siamo sicuri saranno raggiunti anche grazie al progetto Rigiocare il Futuro”.

QANTASLINK SUPPORTA L’AUSTRALIA OCCIDENTALE CON PIÙ INTERSTATE CONNECTIONS – Qantas Group informa: “Quest’anno QantasLink lancerà due nuove rotte da Perth a Newcastle e Hobart, offrendo ulteriore supporto al WA resource sector e una maggiore connettività per i viaggiatori da e per l’Australia Occidentale. A partire da settembre, QantasLink sarà l’unica compagnia aerea a offrire un volo diretto tra Perth e Newcastle. Operando tre volte a settimana, i nuovi voli offriranno oltre 45.000 posti ogni anno tra le due città, supportando i lavoratori e i clienti del settore minerario con un servizio aereo diretto verso l’Australia Occidentale. Per la prima volta dal 2023, la compagnia aerea ripristinerà anche un servizio diretto Perth-Hobart, operativo tre volte a settimana per la maggior parte dei mesi dell’anno, aggiungendo 32.000 posti all’anno. Entrambe le rotte offriranno ai clienti una migliore connettività con Perth e con l’hub occidentale in crescita della compagnia aerea, con collegamenti con un unico scalo verso una serie di destinazioni internazionali di Qantas, tra cui Londra, Parigi e Roma (stagionale). I voli saranno operati con Airbus A319 di QantasLink. Gli A319, attualmente impiegati per intra Western Australia flights, in particolare per il settore delle risorse, dispongono di 150 posti in classe economica”. Rachel Yangoyan, CEO di QantasLink, afferma: “Siamo davvero orgogliosi di continuare a supportare i resource and tourism sectors dell’Australia Occidentale, con le nostre nuove rotte QantasLink che collegano nuovamente Perth a Hobart e per la prima volta Perth a Newcastle. Questi servizi diretti non solo incrementeranno l’afflusso di visitatori in Australia Occidentale, ma offriranno anche maggiori opportunità a coloro che lavorano nel settore delle risorse in tutto il Paese, con opzioni di viaggio migliorate”. Kate Holsgrove, Chief Commercial and Aviation Officer Perth Airport, afferma: “Perth Airport ha collaborato con Qantas, Newcastle Airport, Destination NSW, Hobart Airport, Tourism Tasmania e Tourism WA per incrementare i collegamenti aerei verso Perth, incrementando il turismo e il commercio e sostenendo lo sviluppo economico”. I voli diretti Perth-Newcastle inizieranno l’8 settembre 2025 e saranno operativi il lunedì, il venerdì e la domenica. I voli Perth-Hobart saranno operativi tutto l’anno a partire dal 26 settembre 2025 (ad eccezione di maggio, giugno e agosto) e saranno operativi il lunedì, il venerdì e la domenica.

SAAB E’ PRONTA AD OFFRIRE GLOBALEYE AL CANADA EARLY WARNING AND CONTROL PROGRAM – Saab informa: “GlobalEye è una leading Airborne Early Warning and Control (AEW&C) solution che combina il meglio dell’esperienza e della qualità svedese e canadese per soddisfare i requisiti del Canada’s acquisition program. L’annuncio coincide con la partecipazione di Saab a CANSEC 2025, dove l’azienda presenta la sua advanced multi-domain airborne surveillance solution basata su una piattaforma canadese. Il cuore del sistema GlobalEye è il velivolo Bombardier Global 6000/6500, una piattaforma di produzione canadese che offre lungo raggio, elevata autonomia e prestazioni superiori a tutte le altitudini. La proposta di Saab sfrutta questa piattaforma collaudata con una suite di sensors and mission systems all’avanguardia, offrendo alle Canadian Armed Forces una soluzione altamente efficiente, economicamente vantaggiosa e indipendente. Grazie alla solida partnership di Saab con Bombardier, la nostra offerta GlobalEye supporta gli obiettivi di difesa e industriali del Canada massimizzando i contenuti nazionali, creando posti di lavoro di alto valore e integrando le aziende canadesi in una supply chain globale”. “GlobalEye è un asset davvero strategico: una soluzione multi-dominio che offre una maggiore situational awareness e una capacità di risposta rapida in ambito aereo, marittimo e terrestre”, ha dichiarato Anders Carp, Deputy CEO of Saab. “Con i world-class aircraft di Bombardier realizzati proprio qui in Canada e la comprovata esperienza di Saab nello sviluppo di radar e tecnologie di sorveglianza avanzate, crediamo che GlobalEye rappresenti un’opportunità unica per offrire capacità senza pari, facendo crescere al contempo i settori aerospaziale e della difesa del Canada”. “Saab vanta decenni di esperienza nella fornitura di AEW&C systems in tutto il mondo, anche per la NATO e partner internazionali di fiducia. GlobalEye è una soluzione moderna e performante, attualmente in produzione e operativa”, conclude Saab.