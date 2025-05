UrbanV e Future Flight Global lanciano una partnership per la mobilità aerea avanzata a partire da Roma

E’ stato stipulato uno storico accordo tra UrbanV, azienda leader nelle infrastrutture vertiportuali e nei servizi di mobilità aerea innovativa (Innovative Air Mobility), e Future Flight Global, azienda pioniera in operazioni aeronautiche elettriche: l’obiettivo è quello di sviluppare e implementare servizi di mobilità aerea avanzata (AAM) partendo da Roma per poi estenderli ai mercati globali.

“Si tratta di una partnership strategica, che unisce l’esperienza di UrbanV in materia di infrastrutture e connettività multimodale con le capacità operative di Future Flight Global per implementare una flotta diversificata di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) e convenzionale (eCTOL). La collaborazione, volta ad accelerare l’integrazione dei velivoli di nuova generazione nei sistemi di mobilità urbana e regionale, inizierà con Roma, mercato di origine di UrbanV, per poi espandersi in Italia (Emilia-Romagna, Veneto), in Costa Azzurra e nei mercati ad alta crescita del Nord America, del Sud America e del Medio Oriente.

Attualmente è in corso un dialogo coi principali stakeholder dell’ecosistema per garantire l’allineamento normativo, l’integrazione delle infrastrutture e il coordinamento dello spazio aereo al momento del lancio.

UrbanV e Future Flight Global avvieranno voli di prova congiunti a Roma utilizzando le infrastrutture esistenti (tra cui il vertiporto di prova UV-0 di UrbanV) e contemporaneamente svilupperanno un piano aziendale integrato in modo da supportare la transizione dalla fase di test alle operazioni commerciali su larga scala.

UrbanV guiderà la progettazione, la costruzione e la gestione dei vertiporti a Roma e in altre regioni strategiche. Future Flight Global sarà responsabile dell’implementazione e della gestione di una flotta diversificata di velivoli eVTOL ed eCTOL, studiati appositamente per l’impiego in ambito urbano e regionale.

La partnership permetterà di cogliere nuove opportunità IAM in regioni ad elevata crescita oltre i confini europei, tra cui Nord America, Sud America e Medio Oriente. La selezione del mercato sarà trainata dalla disponibilità di infrastrutture, dall’allineamento normativo e dalla domanda strategica.

La partnership getta le basi per uno dei primi ecosistemi di mobilità aerea urbana completamente integrati al mondo e focalizza l’attenzione sulle operazioni di aeromobili multi-OEM, sulle infrastrutture vertiportuali, sulle certificazioni normative e sui servizi di supporto. I primi casi d’uso riguardano il trasporto passeggeri e merci, i collegamenti regionali e la mobilità costiera”, afferma il comunicato.

Così Carlo Tursi, CEO di UrbanV: “Questo accordo segna un significativo passo in avanti nel piano ideato per dare vita alla mobilità aerea avanzata a Roma e non solo. Siamo entusiasti di collaborare con FFG, pioniere mondiale nelle operazioni AAM: la leadership, la visione e la vasta esperienza operativa che vantano coi velivoli convenzionali li rendono per noi un partner ideale. La nostra collaborazione unisce profonde competenze in fatto di infrastrutture con operazioni e tecnologie aeronautiche all’avanguardia, nell’intento di creare un ecosistema di mobilità aerea scalabile e sostenibile”.

Karan Singh, CEO di Future Flight Global, aggiunge: “L’Europa rappresenta uno dei mercati più promettenti per la mobilità aerea avanzata (AAM) e UrbanV è in prima linea nel trasformare questa visione in realtà. La loro solida rete di contatti e il fondamentale lavoro svolto a Roma e in Italia costituiscono la piattaforma di lancio ideale per la flotta diversificata di aeromobili di FFG. Siamo entusiasti di questa collaborazione e di dare vita alla nostra visione condivisa di un’aviazione elettrica sicura, sostenibile e rivoluzionaria”.

“Ogni piattaforma aerea è stata selezionata in base alla sua idoneità alla missione, alla maturità normativa e al potenziale di integrazione. Il manuale operativo di Future Flight Global garantisce un’implementazione scalabile ed efficiente in tutti i continenti.

L’iniziativa segna l’avvio di una visione globale condivisa da entrambe le parti. L’accordo delinea una chiara tabella di marcia per raggiungere questo obiettivo comune, garantendo al contempo che ogni implementazione sia in linea con i requisiti normativi, ambientali e comunitari locali”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa UrbanV – FutureFlight Global – ADR – Photo Credits: UrbanV – Future Flight Global – ADR)