Airbus consegna i primi due NH90 Tactical Transport Helicopters alla Spanish Navy

Airbus Helicopters ha ufficialmente consegnato i primi due NH90 Tactical Transport Helicopters (MSPT for Multi-Role Support Transport) alla Spanish Navy dal suo stabilimento di Albacete.

“Questi due elicotteri sono i primi di sette navalised NH90 acquisiti nell’ambito del secondo lotto dell’NH90 programme spagnolo, che conta un totale di 23 velivoli.

La MSPT variant dell’NH90 è specificamente progettata per soddisfare i rigorosi requisiti operativi della Spanish Navy per amphibious tactical transport. Tra i principali miglioramenti figurano un reinforced landing gear, specific naval communications and navigation equipment, nonché automatic folding systems per main rotor blades and rear fuselage, ottimizzando l’elicottero per le shipboard operations. Queste caratteristiche consentiranno all’NH90 di trasportare fino a 20 fully equipped troops o un light vehicle e di condurre IFR (instrument flight rules) operations con single pilot, anche in night-time conditions and adverse weather”, afferma Airbus.

“La consegna dei primi elicotteri NH90 MSPT è la prova della solida collaborazione tra il Directorate General of Armament and Material (DGAM), la Spanish Navy e Airbus Helicopters”, afferma Fernando Lombo, Managing Director of Airbus Helicopters in Spain. “Grazie a questa eccellente collaborazione, abbiamo potuto svolgere il training dei Navy crews presso la nostra Albacete base, garantendo che gli elicotteri possano entrare in servizio presso la Rota Naval Base quest’estate, come previsto per la prontezza operativa della Marina. Tutti i nostri team rimangono pienamente mobilitati per garantire un’entrata in servizio senza intoppi. Congratulazioni al nuovo operatore”.

“Con questa consegna, tutte e tre le forze armate spagnole – l’Esercito, l’Aeronautica Militare e ora la Marina Militare – dispongono di NH90 nelle loro flotte. Questa common military platform sottolinea la versatilità e l’importanza strategica dell’NH90 per le forze di difesa spagnole e il suo panorama industriale.

Il 13 maggio, lo Spanish Ministry of Defence e Airbus Helicopters hanno firmato un framework agreement per l’implementazione dello Spanish National Helicopter Plan, che prevede un’ulteriore espansione della NH90 fleet per le Forze Armate”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)