Textron Aviation annuncia la consegna del primo Cessna Citation Longitude in America Centrale

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la prima consegna del suo Cessna Citation Longitude super-midsize business jet in Central America.

“Il long-time Citation customer è basato in Costa Rica e prevede di utilizzare il velivolo per uso aziendale e personale”, afferma Textron Aviation.

“Il Citation Longitude rappresenta una svolta per i clienti. Il suo range esteso e la sua velocità eccezionale consentono ai clienti di viaggiare più lontano con facilità, garantendo viaggi fluidi e convenienti”, ha affermato Marcelo Moreira, vice president, Sales, Latin America. “Che i clienti volino per lavoro o per uso personale, il flagship business jet è un’ottima scelta per soddisfare le esigenze di viaggio dinamiche dei nostri Central American customers”.

“Il Longitude è progettato in egual misura per pilot experience, passenger comfort e per le performance complessive, offrendo un velivolo all’altezza della sua designazione di ‘flagship of the Citation family of business jets’. Degli oltre 100 Cessna turbine aircraft disponibili in America Centrale, più di 30 sono Cessna Citation business jets. I clienti residenti nella regione possono apprezzare city pairs con il loro Longitude, come da San José, Costa Rica, a Buenos Aires, Argentina, o da Tegucigalpa, Honduras, a San Paolo, Brasile”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)