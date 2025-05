I Gamebirds prendono il volo all’Emirates Flight Training Academy (EFTA)

Emirates informa: “Due velivoli Gamebird GB1 recentemente consegnati, che effettuano loop nei cieli dell’Emirates Flight Training Academy (EFTA), hanno ulteriormente diversificato e ampliato la flotta dell’accademia, stabilendo nuovi standard di eccellenza nell’addestramento.

Con 30 velivoli Cirrus, Phenom e Diamond nella sua flotta, l’EFTA addestra ora i cadetti su quattro diversi tipi di velivoli – una rarità nell’aviation training – prima che conseguano il diploma”.

“I nuovi Gamebirds sono i primi velivoli acrobatici dell’accademia, appositamente progettati per upset prevention and recovery training (UPRT). Offrono un controllo e una reattività eccezionali, soddisfacendo i rigorosi requisiti del cadet training e dell’high performance flying.

I cadetti piloti possono ora completare con sicurezza 5 ore di UPRT e gestire gli scenari di addestramento con versatilità e la tecnologia all’avanguardia del velivolo”, prosegue Emirates.

Il Captain Abdulla Al Hammadi, Divisional Vice President, EFTA, ha dichiarato: “Siamo rimasti saldi e fedeli alla nostra visione: essere all’avanguardia nell’addestramento aeronautico, fondamentale per plasmare il futuro di Emirates e del settore. Abbiamo adottato un approccio rivoluzionario per la nostra formazione: dotiamo i nostri cadetti degli strumenti e delle tecnologie più recenti, ci ricalibriamo regolarmente per prepararli alle sfide future e ci assicuriamo che non vi siano lacune. Ci impegniamo a garantire che i nostri cadetti siano pienamente preparati e possano contribuire alla loro carriera aeronautica fin dal primo giorno. Il Gamebird ha arricchito il nostro curriculum e garantirà ai nostri diplomati le competenze e la fiducia necessarie per eccellere”.

“Progettato per massimizzare l’efficienza operativa, il Gamebird offre un’autonomia impressionante fino a 7 ore e 30 minuti, con 1,5 hours aerobatic manoeuvring and high performance capabilities.

L’EFTA ha recentemente diplomato 85 cadetti e la sua attuale coorte di oltre 330 persone proviene da 26 nazionalità diverse”, continua Emirates.

“Situata a DWC, l’EFTA è stata lanciata da Emirates nel 2017, inizialmente per addestrare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e successivamente studenti internazionali. L’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 32 training aircraft per addestrare cadetti senza alcuna precedente conoscenza del volo. La EFTA fleet comprende 32 velivoli: 20 x Cirrus SR22 G6 single-engine piston, 5 x Diamond DA42NG multi-engine piston, 2 x Gamebird GB1 e 5 x Embraer Phenom 100EV very light jets.

La struttura all’avanguardia dell’EFTA, pari a 200 campi da calcio, vanta 36 aule moderne, sei 6-axis full-motion flight simulators, una independent Air Traffic Control Tower e una pista dedicata di 1.800 metri con un proprio Instrument Landing System.

Dal 2020 l’Accademia ha diplomato 273 studenti, una significativa maggioranza dei quali ora vola come First Officer con Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)