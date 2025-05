Airbus apre nuovo helicopter distribution centre in Canada e aggiunge un nuovo H175 simulator in Malesia

Airbus apre un nuovo helicopter distribution centre in Canada

Airbus Helicopters in Canada ha segnato oggi un traguardo significativo con l’inaugurazione del suo nuovo integrated distribution centre nella Niagara region. La struttura di 21.000 piedi quadrati (circa 1.900 metri quadrati) servirà a rafforzare le operazioni industriali, ampliando significativamente la spare parts storage capacity.

“Questa istituzione strategica consolida ulteriormente l’impegno di lunga data di Airbus Helicopters nei confronti dell’Ontario e del più ampio panorama aerospaziale canadese. Il nuovo centro contribuirà a sostenere oltre 300 posti di lavoro qualificati nella regione, riaffermando la posizione di leadership dell’azienda nel dinamico settore aerospaziale canadese. Inoltre, Airbus sta rafforzando attivamente la sua rete di collaborazione con numerosi fornitori e distributori canadesi, sfruttando la forte sinergia esistente all’interno dell’ecosistema aerospaziale locale”, afferma Airbus.

“L’espansione della nostra presenza in Ontario sottolinea l’importanza strategica del Canada per le operazioni globali di Airbus. Questo nuovo integrated distribution centre rappresenta un investimento significativo e una chiara dimostrazione del nostro impegno costante per l’innovazione, lo sviluppo dei talenti locali e la leadership canadese nel settore aerospaziale”, ha dichiarato Dwayne Charette, President of Airbus Helicopters in Canada. “Rafforzando le nostre radici qui, non solo stiamo affrontando in modo proattivo le esigenze in continua evoluzione dell’helicopter market, ma stiamo anche contribuendo attivamente alla solidità economica e alla sicurezza della regione”.

“La forte domanda per l’advanced twin-engine helicopter portfolio, in particolare l’H135 (recentemente scelto dall’Ontario Provincial Police e dalla Royal Canadian Air Force per il Future Aircrew Training (FAcT) program), sta determinando la necessità di ulteriore spazio per customization and completion activities. Questa nuova facility consentirà all’attuale manufacturing and completions center in Fort Erie di espandere le proprie attività, supportando la crescita futura e la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. Il Niagara Distribution Centre svolgerà un ruolo chiave nell’ottimizzazione della gestione delle scorte e nella semplificazione dei flussi logistici, supportando in modo efficiente le principali linee di business, tra cui helicopter completions, component repair and overhaul, advanced composite materials manufacturing, comprehensive spare parts support.

L’ampliamento della presenza operativa è progettato per migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive, tra cui: tempi di spedizione accelerati per i componenti critici; significativo aumento della on-site storage capacity for spare parts, garantendo una maggiore disponibilità; creazione di un central distribution hub, che rafforzerà ulteriormente la posizione della regione come leading aerospace manufacturing centre; efficienza operativa ottimizzata grazie a una gestione mirata all’interno del dedicated distribution centre”, conclude Airbus.

Airbus aggiunge un nuovo H175 simulator in Malesia

Airbus rafforza il suo impegno per l’aviation safety con l’espansione dell‘Airbus Helicopters Training Academy in Malesia e l’aggiunta di un terzo full-flight simulator (FFS) in Subang, Malesia.

“Previsto per essere operativo nella seconda metà del 2026, questo investimento soddisferà le crescenti esigenze di addestramento nella regione, dimostrando l’impegno di Airbus nella vicinanza al cliente.

Il nuovo H175 simulator, il primo del suo genere al di fuori dell’Europa, si aggiunge agli esistenti H225 and AS365 simulators, offrendo una advanced learning experience con aule digitalizzate e istruttori virtuali. Queste funzionalità ampliate supporteranno pilot type rating, recurrent training and mission training, garantendo la competenza operativa per scenari di volo critici”, afferma Airbus.

“Questo ultimo investimento sottolinea il nostro impegno per l’aviation safety e la vicinanza al cliente. Ampliando le nostre capacità di addestramento in Malesia, garantiamo a piloti e meccanici nella regione Asia-Pacifico l’accesso a strutture di livello mondiale progettate per migliorare la sicurezza e la prontezza operativa”, ha dichiarato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support and Services, Airbus Helicopters.

“Ad oggi, l’Airbus Helicopters simulator centre in Malesia ha erogato oltre 21.000 ore di addestramento a circa 2.600 piloti. Con il nuovo H175 FFS, l’azienda è pronta ad aumentare la propria capacità e a contribuire ulteriormente all’aviation safety della regione.

L’expanded training centre offrirà tecnologie di simulazione all’avanguardia, tra cui Level D training capabilities, il più recente Helionix avionics system e OEM data packages che garantiscono una riproduzione accurata delle performance dell’elicottero, il tutto finalizzato ad aumentare la competenza dei piloti e la sicurezza operativa”, conclude Airbus.

