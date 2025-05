News Brevi – 30.05.2025

CALABRIA E REPUBBLICA CECA PIU’ VICINE CON SMARTWINGS – Smartwings rafforza la sua presenza in Calabria con una rete di collegamenti che unisce il Sud Italia al cuore dell’Europa. Per la stagione estiva 2025, sarà attivo il volo diretto Lamezia Terme – Praga, con una programmazione giornaliera articolata su più frequenze settimanali. Lamezia – Praga, 14:55 – 17:25 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica), 21:45 – 23:55 (mercoledì, sabato). Praga – Lamezia, 11:40 – 14:10 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica), 18:45 – 21:00 (mercoledì, sabato). A completare l’offerta, Smartwings attiverà anche voli charter da Lamezia Terme verso Brno, Pardubice e Ostrava, potenziando così i flussi turistici incoming e outgoing tra Italia e Repubblica Ceca. “Apprezziamo le scelte di Smartwings, che conducono direttamente nelle diverse anime del nostro Paese. Jolly valido in ogni stagione, Praga anche in estate offre scorci unici, numerose attività all’aperto, proposte esperienziali, spunti culturali e festival, ma si conferma soprattutto porta di accesso alle tante sorprese storiche, naturalistiche ed enogastronomiche della Boemia. Tra queste sicuramente Pardubice col suo magnifico castello rinascimentale, gemma preziosa incastonata nella verdissima piana dell’Elba. Brno e Ostrava svelano invece la cosiddetta altra Cechia, con paesaggi (dai vigneti all’archeologia industriale) diversissimi, un patrimonio e delle vibrazioni artistiche moderne, un mix unico di antico e futurista, attrazioni di ogni tipo ovunque, anche nel sottosuolo”, sottolinea Lubos Rosenberg, Direttore di Czech Tourism Italia. “Il volo giornaliero da Lamezia Terme a Praga rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio e favorire scambi turistici e culturali con una delle capitali europee più amate”, dichiara Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio srl che da anni rappresenta Smartwings come Agente Generale in Italia. “Siamo felici di offrire al canale trade una programmazione estiva ben strutturata, con frequenze che rispondono perfettamente alla domanda. I voli per Praga – e i charter verso le altre città ceche – sono pensati per facilitare il lavoro degli agenti di viaggio, con il nostro supporto commerciale sempre attivo e dedicato”, ha dichiarato Christian Ceravolo, Sales Executive di Spazio srl.

ENAC: FORMALIZZATA LA NOMINA DEL DOTT. ALEXANDER D’ORSOGNA A NUOVO DIRETTORE GENERALE – Enac informa: “Ieri, 29 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Enac il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che formalizza la nomina del Dott. Alexander D’Orsogna a nuovo Direttore Generale dell’Ente per il prossimo quinquennio. In attesa dell’insediamento ufficiale, che avverrà nel corso del mese di giugno, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime, a nome del Consiglio di Amministrazione e dell’Ente tutto, sentite congratulazioni al neo Direttore Generale Alexander D’Orsogna. La sua alta professionalità in ambito nazionale e internazionale, rappresenterà un valore aggiunto per la missione istituzionale di Enac che, oggi più che mai, riveste un ruolo chiave nel panorama dell’aviazione civile e della mobilità aerea del futuro, innovativa, sostenibile e intermodale”.

IL DIRETTORE CENTRALE ENAC CARMELA TRIPALDI ALLA 5a RIUNIONE DELL’ADVANCED AIR MOBILITY STUDY GROUP ICAO – L’Enac informa: “Il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Enac, Ing. Carmela Tripaldi, ha guidato la delegazione italiana che ha preso parte alla 5a riunione dell’ Advanced Air Mobility Study Group ICAO (AAM SG/05), ospitata a Montréal dal 26 al 30 maggio. Un evento strategico per il futuro della Mobilità Aerea Avanzata, che ha riunito esperti degli Stati membri dell’ICAO con l’obiettivo di delineare una visione programmatica e di condividere progettualità volte all’integrazione dell’AAM nel framework ICAO, favorendo l’elaborazione di Standards and Recommended Practices (SARPs). Enac, con la guida dell’Ing. Tripaldi, Co-rapporteur del Vision Working Group ICAO, ha offerto un contributo significativo, valorizzando la sinergia tra le istituzioni e l’industria italiane per la creazione di un ecosistema AAM sostenibile, sicuro e in grado di offrire servizi innovativi e di pubblica utilità a livello internazionale, a conferma del ruolo chiave del nostro Paese nello sviluppo della mobilità aerea del futuro. A comporre la delegazione italiana, per Enac, anche il Responsabile Ufficio Mobilità Innovativa, Ing. Giovanni Barraco, gli ingegneri Cesare Cianchi, Marco Catalano ed Emanuele Cammaroto, insieme al Co-Rapporteur Vision WG Eduardo García di CANSO, al Coordinatore Development WG Ing. Giuseppe Scannapieco di EASA – European Union Aviation Safety Agency, al Dott. Leonardo Nicolo’ di ENAV, all’Ing. Marco Pellegrino di Aeroporti di Roma S.p.A. e UrbanV e all’Ing. Mauro Berzovini di Leonardo Helicopters”.

10° INNOVATION VILLAGE: IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE AL CONVEGNO SULLA MOBILITA’ AEREA AVANZATA – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato oggi, 30 maggio, alla 10a edizione dell’Innovation Village di Napoli, importante fiera-evento dedicata all’innovazione tecnologica, ospitata presso Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ a Villa Doria D’Angri. Nell’ambito della manifestazione, volta a promuovere circuiti collaborativi tra istituzioni, mondo accademico e imprese, il Presidente Di Palma è intervenuto al convegno Advanced Air Mobility, promosso dal Prof. Luigi Carrino, Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania e Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione Università degli Studi di Napoli Federico II”. Il Presidente Enac Di Palma: “Ringrazio il Prof. Luigi Carrino per l’invito a questo appassionante dibattito, la cui dimensione accademica rappresenta un osservatorio privilegiato sul trasporto aereo del prossimo futuro. Enac, attraverso la sua visione e il suo contributo tecnico e regolatorio, è parte attiva nel percorso di sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata a livello internazionale. Una sfida tecnologica che sta assumendo concretezza e con cui stiamo ridefinendo la mobilità del futuro, ancora più sostenibile e al passo con le nuove esigenze di trasporto. Inoltre, grazie all’evoluzione del comparto aerospaziale, stiamo ponendo le basi per un network globale in cui l’Italia potrà svolgere un ruolo leader. Lo spazio porto di Grottaglie e le attività condotte dal DAC e dal CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali sono esempi tangibili della grande e riconosciuta capacità tecnologica del nostro Paese che vede, in Puglia e Campania, due importanti tecnopoli in cui va definendosi l’avanguardia del settore”. Sono intervenuti al convegno AAM, moderato dal Manager Space & Defence DAC Gennaro Russo, il Responsabile Divisione Sistemi a pilotaggio remoto RINA Antonio De Lorenzo, il Responsabile Innovazione dei Modelli di Funzionamento Poste Italiane Massimiliano De Masi e il Presidente Unmanned4You Carmine Esposito.

DELTA LANCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO TRA BOSTON E BARCELLONA – Delta informa: “Delta ha lanciato un nuovo volo diretto da Boston a Barcellona, rafforzando la sua presenza in Spagna e offrendo ai viaggiatori un accesso ancora maggiore a una delle città più iconiche d’Europa. Questa nuova rotta opera 3 volte a settimana e integra il servizio Delta esistente per Barcellona da New York-JFK (12 volte a settimana) e Atlanta (10 volte a settimana), rendendo più facile che mai raggiungere il cuore della Catalogna. Delta opererà la rotta Boston-Barcellona con un Airbus A330-900neo da 281 posti, offrendo quattro esperienze di viaggio: Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. Nell’ambito di una partnership ampliata con la casa di moda italiana Missoni, i clienti Delta One potranno usufruire di biancheria da letto esclusiva e amenity kits rinfrescanti. Sedili completamente reclinabili, menu di quattro portate preparati da chef e champagne Taittinger arricchiscono l’esperienza di bordo, impreziosita da eleganti dettagli Missoni in tutta la cabina. Delta Premium Select offre spazio extra e comfort migliorato, mentre Delta Comfort e Delta Main offrono un servizio attento e intrattenimento per tutti. I passeggeri di ogni cabina potranno usufruire di un’ampia scelta di cibo e bevande e di oltre 1.000 ore di intrattenimento grazie a Delta Studio. Grazie all’impegno di Delta per l’innovazione, tutti i passeggeri dei voli transatlantici, inclusa la nuova rotta per Barcellona, possono rimanere connessi grazie al Wi-Fi veloce e gratuito offerto da T-Mobile”. “Nel frattempo, Delta continua a operare voli giornalieri diretti da New York-JFK e Atlanta a Madrid, con sette frequenze settimanali su ciascuna rotta”, prosegue Delta. “Barcellona e Madrid non sono solo destinazioni, ma anche vivaci porte d’accesso a tutto ciò che la Spagna ha da offrire”, ha dichiarato Matteo Curcio, Delta’s Senior Vice President for Europe, Middle East, Africa and India. “Dalla cucina e dai vini di livello mondiale ai ritmi del flamenco e alle meraviglie architettoniche, queste città offrono ai viaggiatori avventure indimenticabili.

L’ARSENAL WOMEN FOOTBALL CLUB VISITA L’EMIRATES WORLD TRAVEL STORE IN LONDON – Emirates informa: “Le Arsenal Women’s first team players, Chloe Kelly, Emily Fox e Katie Reid hanno recentemente avuto l’opportunità di visitare in esclusiva l’Emirates World Travel Store di Londra. Indossando il loro nuovo 25/26 home kit, la visita è stata un omaggio alle nuove rotte Emirates per Da Nang (Vietnam), Siem Reap (Cambogia) e Shenzhen (Cina), entrambe in arrivo quest’estate, con le calciatrici impegnate in divertenti giochi e prove legate alle destinazioni. Emirates introdurrà quattro voli settimanali da Dubai a Da Nang il 2 giugno e tre voli settimanali per Siem Reap dal 3 giugno, con entrambe le città in coincidenza via Bangkok. Il lancio dei voli giornalieri diretti tra Dubai e Shenzhen partirà dal 1° luglio 2025. La partnership tra Emirates e l’Arsenal è una delle più longeve e riconoscibili della Premier League, con il brand Emirates presente sulle maglie del club dal 2006. Il pubblico può visitare l’Emirates World Travel Store situato in Cromwell Road, nel quartiere londinese di South Kensington, dove potrà sperimentare in prima persona la rinomata esperienza di viaggio della compagnia aerea, tra cui la First-Class private suite, la full-sized A380 Onboard Lounge e i posti Premium Economy”.

IBERIA PARTECIPA ALLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID – Iberia informa: “Iberia partecipa anche quest’anno alla Fiera del Libro di Madrid, che si terrà da oggi al 15 giugno al Parco del Retiro. La compagnia aerea sarà presente nel Padiglione Iberoamericano, un nuovo spazio dedicato a temi come la lingua, l’identità e la migrazione. Quest’anno, la compagnia aerea sponsorizza l’iniziativa “Book Booth”, una dozzina di interviste che si svolgeranno nel Padiglione Iberoamericano e saranno aperte al pubblico. Tra gli autori partecipanti figurano Claudia Piñeiro, scrittrice argentina nota per i suoi romanzi di suspense come “Las viudas de los jueves” (Le vedove del giovedì); Gabriela Cabezón Cámara, autrice argentina del femminismo latinoamericano; Brenda Navarro, ex scrittrice messicana che affronta maternità, violenza e disuguaglianza con una narrazione impegnata; David Uclés, autore spagnolo la cui opera è caratterizzata da uno stile di realismo magico e da una profonda carica emotiva e politica. All’ultima edizione della Fiera del Libro di Madrid, Iberia ha partecipato con lo spazio ‘Talento a bordo’, che ha contribuito a dare risalto ai progetti editoriali e a promuovere autori che viaggiano costantemente tra le due sponde dell’Atlantico”. “Iberia è ambasciatrice della cultura spagnola e iberoamericana in tutte le sue forme nei cinquanta paesi in cui opera. Da 97 anni sostiene i talenti che hanno portato la cultura spagnola ai vertici. La compagnia aerea vola con l’obiettivo di generare prosperità unendo le persone al mondo. Con questo obiettivo è nato il progetto Talento a bordo, che si concentra sul supporto e la promozione dei talenti spagnoli, affermati ed emergenti, in qualsiasi campo o disciplina. Attualmente la compagnia aerea sostiene più di 100 iniziative nei settori della cultura, dell’arte, dello sport, della gastronomia, della moda e del design”, conclude Iberia.

UNITED ANNUNCIA UN NUMERO RECORD DI VOLI DA CHICAGO QUESTO AUTUNNO – United informa: “United ha annunciato che questo autunno segnerà il suo flight schedule più intenso dell’anno da Chicago, con un servizio ampliato verso destinazioni popolari negli Stati Uniti e in tutto il mondo. A ottobre la compagnia aerea dovrebbe operare fino a 592 voli al giorno dal suo hub di O’Hare, più che in qualsiasi altro periodo dell’anno, superando il summer schedule. La compagnia aerea aggiungerà anche 50 voli aggiuntivi questo novembre da Chicago, con un servizio ampliato verso destinazioni come Phoenix, Austin e Orlando. Infatti, United offrirà il 10% di posti in più per la Florida rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Quest’autunno, United amplierà ed estenderà i suoi servizi anche a diverse destinazioni latino-americane e caraibiche, tra cui: Liberia, Costa Rica (LIR), Cozumel, Messico (CZM), Saint Martin (SXM), Città del Guatemala, Guatemala (GUA), Punta Cana, Repubblica Dominicana (PUJ), San José del Cabo, Messico (SJD). La crescita di United in autunno seguirà una stagione estiva storica a Chicago, dove la compagnia aerea volerà da O’Hare verso più posti di quanti ne abbia mai volati negli ultimi 20 anni. A luglio United raggiungerà un picco di 71.000 posti al giorno”. “Sulla scia di un’estate da record, quest’autunno ci stiamo spingendo oltre con il nostro programma di voli più intenso dell’anno, aggiungendo più voli ed estendendo il servizio verso destinazioni con clima caldo negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha dichiarato Omar Idris, United’s Vice President of O’Hare. “Questo è davvero un momento storico per il nostro hub di O’Hare, poiché non solo offriamo ai nostri clienti la più ampia rete da Chicago, ma anche nuovi servizi all’avanguardia nel settore, sia in aeroporto che in volo”. “L’attuale espansione della rete segue di pari passo importanti investimenti nell’esperienza aeroportuale e nei prodotti di bordo presso l’hub di United. Questa primavera la compagnia aerea ha inaugurato la expanded United Polaris® lounge rinnovata, che ora è più grande del 50%. Inoltre, questo mese, United ha lanciato il suo primo aereo equipaggiato con Starlink dall’aeroporto di Chicago O’Hare, offrendo ai clienti un servizio internet ad alta velocità gate-to-gate e rivoluzionarie esperienze di intrattenimento in volo, il tutto gratuito per i membri MileagePlus®. Grazie alla crescente flotta della compagnia aerea con nuovi aeromobili all’avanguardia come l’A321neo e il MAX9, United volerà da O’Hare più mainline aircraft questo ottobre, offrendo seat-back entertainment per ogni sedile e vani portaoggetti più grandi per il bagaglio a mano di ogni passeggero. United vola verso più destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea a Chicago. United ha recentemente assunto oltre 2.000 nuovi dipendenti locali, portando il numero totale di dipendenti nell’area di Chicago a oltre 18.000. La compagnia aerea ha annunciato il mese scorso che prevede di assumere altre 5.400 persone entro il 2027″, conclude United.

AIRBUS: I TECH REPS SUPPORTANO LE OPERAZIONI DELL’H160 IN NORD AMERICA – Airbus informa: “In un solo anno, gli elicotteri Airbus H160 sono diventati un punto di riferimento nei cieli del Nord America, accumulando oltre 1.500 ore di volo. A questo impegno hanno contribuito cinque dedicated Technical Representatives (Tech Reps), che sono entrati in azione per garantire che gli elicotteri fossero pronti per la missione. Gli Airbus Tech Reps costituiscono la prima linea per la prontezza operativa degli aeromobili, supportati da una struttura di supporto progettata per una risoluzione rapida ed efficace dei problemi utilizzando un approccio a più livelli. Livello 1: i first responders On-site Tech Representatives. Livello 2: il ruolo centrale del Product Support Manager. Livello 3: competenza approfondita per sfide complesse. L’H160 è leader in digital maintenance e le sue operazioni negli Stati Uniti beneficiano significativamente di questi sistemi avanzati, che forniscono diagnostica in tempo reale, riducono i tempi di fermo e migliorano l’efficienza”. “Gli advanced digital maintenance systems integrati nell’H160, come il WACS (Wireless Airborne Communication System), FlyScan e le funzionalità di Helionix, hanno trasformato significativamente sia il mio lavoro che l’intero processo di manutenzione”, ha affermato Gregg Young, H160 Avionics Regional Technical Representative. “Il WACS System consente il monitoraggio dello stato di salute in tempo reale e l’accesso remoto ai dati per una diagnostica più rapida. FlyScan migliora la risoluzione dei problemi con un’analisi dettagliata dei dati di volo. Le funzionalità di Helionix migliorano la situational awareness, con un accesso più semplice ai dati avionici”, prosegue Airbus. “Nel complesso, questi strumenti avanzati hanno migliorato la precisione e la velocità delle operazioni di manutenzione, ridotto i tempi di fermo e migliorato l’affidabilità complessiva dell’H160”, ha proseguito Young. “La partnership tra i tecnici di Airbus Helicopters e i clienti gioca un ruolo cruciale per il successo delle operazioni dell’H160”. “Ad esempio, gli avvisi di Helionix consentono la risoluzione proattiva dei problemi post-volo tramite WACS, accelerando la risoluzione grazie alla condivisione dei dati con esperti remoti. I tecnici Airbus sono veri e propri partner degli operatori di elicotteri, con l’obiettivo di mantenere gli aeromobili in condizioni ottimali. Il lavoro dei tecnici consente direttamente ai clienti di svolgere missioni critiche, spesso salvavita”, conclude Airbus.

DASSAULT FALCON: CELEBRIAMO I NOSTRI FLIGHT ATTENDANTS – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, informa: “Oggi è l’International Flight Attendant Day. Gli assistenti di volo sono spesso gli eroi non celebrati dell’aviazione. Nelle situazioni più difficili, hanno indubbiamente salvato vite umane. E in situazioni più ordinarie, migliorano l’esperienza dei passeggeri. La tradizione è nata in Canada nel 2015 ed è ora celebrata da centinaia di migliaia di assistenti di volo in tutto il mondo. Solo un piccolo numero lavora nella business aviation e un gruppo più piccolo ed elitario, di sole sei persone, lavora per Dassault Aviation. Sono tra i nostri dipendenti più impegnati (un Falcon 8X può volare per oltre 13 ore e i flight attendants possono trascorrere ore a prepararsi per un volo e ancora più tempo dopo il volo, e non esiste un co-flight attendant con cui condividere il carico). Agli albori dei business jets, gli aerei erano più piccoli e i tempi di volo più brevi. Caffè e snack erano probabilmente un servizio self-service. Ma oggi non è così che voliamo. Il nostro Falcon 2000LXS può volare per oltre otto ore. I passeggeri sfruttano questa autonomia per lavorare online, cenare e dormire. Ciò significa che l’assistente di volo è spesso incaricato di mantenere operativi i sistemi SATCOM; di assistere i passeggeri nel loro utilizzo; di preparare e servire i pasti; di sistemare e dismettere i posti letto per dormire; di mantenere un ambiente ordinato; di assistere passeggeri o clienti provenienti da ogni angolo del mondo e da diverse culture, in molte lingue. E sono lì anche per supportare i piloti”. “Abbiamo già parlato di assistenti di volo in passato, come Ferry Meijer van de Nes, che lavora per un’azienda energetica che opera un’ampia flotta di Falcon. È stata uno dei primi membri del nostro OAB Completion Improvement & Innovation working group, aiutandoci a progettare cabine migliori. Abbiamo presentato il profilo di assistenti di volo sulla rivista Above & Beyond che hanno contribuito a evacuare dipendenti in tutto il mondo durante la crisi Covid e che hanno trovato questi voli tra i più gratificanti della loro carriera. Inoltre, su Above & Beyond, abbiamo scritto del nostro personale Dassault che fornisce cabin familiarization training, perché i sistemi di cabina, inclusi comms, entertainment, galleys, devono essere tutti compresi a fondo. A questo si aggiunge il safety training. Abbiamo intervistato Victoria Blanton, che gestisce i cabin crews per Centreline Aviation, UK. Victoria ha seguito il full flight attendant and safety training, e poi ha formato i propri equipaggi. Centreline opera due velivoli 900LX per il RAF Squadron 32, the “Royal Squadron”. Trasportano il Primo Ministro, altri VIP del governo e membri della Famiglia Reale. Naturalmente, i Falcon trasportano continuamente capi di stato e leader aziendali. I Falcon flight attendants li mantengono al top della forma, pronti all’azione non appena scendono dalle scale d’imbarco. Di solito, questi assistenti di volo non ricevono molti riconoscimenti. Oggi, invece, sì. Il nostro ringraziamento a tutti, e in particolare al nostro fantastico team Dassault”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation.

BOEING CONTRIBUISCE CON $150.000 PER IL SUPPORTO DOPO I TORNADO IN MISSOURI E IN KENTUCKY – Boeing informa: “Boeing dona 150.000 dollari a sostegno delle attività di recupero post-tornado a St. Louis e nel Kentucky meridionale. Il finanziamento del Boeing Charitable Trust sosterrà le seguenti organizzazioni: 100.000 dollari alla Urban League of Metropolitan St. Louis per fornire ai quartieri colpiti rifornimenti, cibo, acqua, alloggio e supporto per la pulizia. 50.000 dollari alla American Red Cross, per aiutare le persone colpite dalle tempeste e dalle inondazioni in Kentucky”. “Boeing si impegna a sostenere le comunità resilienti devastate da questi tornado”, ha dichiarato Lindsay Leonard, vice president of Boeing Global Engagement. “Stiamo collaborando con i nostri partner sul campo che stanno svolgendo il lavoro necessario per fornire aiuti immediati e avviare il processo di recupero”. “Siamo profondamente grati per la generosità di donatori come Boeing, che contribuiscono a rendere possibile la missione della Red Cross”, ha dichiarato Nadine McCrindle, CEO of the American Red Cross Kentucky Region. “Boeing è anche un partner dell’American Red Cross Annual Disaster Giving Program. Oltre agli investimenti di beneficenza aziendali, i dipendenti Boeing donano alle comunità locali attraverso la sezione locale del Boeing Employees Community Fund e partecipando a programmi di donazioni di volontariato e beneficenza. Boeing eguaglia i contributi qualificati dei dipendenti versati a sostegno delle operazioni di soccorso per i tornado. Gli sforzi di recupero e soccorso in caso di calamità sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Boeing impiega oltre 17.000 persone nel Missouri e, nel 2024, ha devoluto oltre 12 milioni di dollari in investimenti di beneficenza in tutto lo Stato. Nel 2024 Boeing ha donato 3,8 milioni di dollari a progetti di recupero e soccorso a livello globale”, conclude Boeing.