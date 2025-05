News Brevi – 31.05.2025

AIR SEYCHELLES SELEZIONA GLI AIRBUS SERVICES PER RAFFORZARE L’EFFICIENZA DELLA FLOTTA – Air Seychelles, national airline of the Republic of Seychelles, ha scelto gli Airbus Flight Hour Services – Fleet Technical Management (FTM) per aumentare l’efficienza della sua A320neo fleet. In base all’accordo, gli Airbus FTM services supporteranno Air Seychelles nelle Continuing Airworthiness Management activities, incluso l’engineering support al Maintenance Control Center. Airbus supporterà inoltre la compagnia aerea con azioni preventive per migliorare l’affidabilità operativa degli aeromobili e ridurre i costi di manutenzione, il tutto mantenendo una forte attenzione all’aeronavigabilità e alla sicurezza delle operazioni. “Siamo entusiasti di ottimizzare le prestazioni della nostra flotta con questi servizi avanzati grazie alla partnership con Airbus. In Air Seychelles, prendiamo molto seriamente la sicurezza e l’efficienza e questa partnership sottolinea il nostro impegno a mantenere i più elevati standard operativi”, afferma l’Air Seychelles Head of Technical Operations, Dr. Michael Agathine. Air Seychelles opera con l’Airbus A320 dal 2012, che ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell’aviazione commerciale nel Paese. “Air Seychelles e Airbus collaborano strettamente dal 2012, con Air Seychelles che opera con gli aeromobili della famiglia A320neo. Airbus apprezza profondamente la fiducia che Air Seychelles ha riposto in noi e si impegna a supportarla nel suo percorso di crescita. La scelta degli Airbus FTM services farà leva sull’esperienza ingegneristica unica di Airbus per ridurre unplanned maintenance, lower engineering and administration activities, garantendo una maggiore disponibilità degli aeromobili. Nel complesso, gli FTM services garantiranno operazioni ottimali e prestazioni migliori per la flotta Airbus di Air Seychelles”, ha dichiarato Regis Boniau, Head of Customer Services, Airbus India and South Asia. Air Seychelles, con base a Victoria, Seychelles, opera una flotta che include due Airbus A320neo. La compagnia aerea offre collegamenti aerei con le Seychelles da diverse destinazioni in Asia e Africa.

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO HANGAR SLAM AIR PRESSO L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, lo scorso 29 maggio, all’inaugurazione del nuovo hangar Slam Air presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli. La nuova struttura, progettata nel rispetto dei criteri di sostenibilità promossi dall’Ente, supporterà le operazioni condotte da Slam Lavori Aerei, storica società attiva nel noleggio di aerei ed elicotteri per il trasporto di passeggeri e merci, compresi materiali biomedicali a scopo trapiantologico nell’ambito del Servizio Medico di Emergenza (EMS). Il Presidente Di Palma ha ringraziato l’Amm. Unico di Slam Air, Com. Gennaro Savanelli, per il servizio pluridecennale reso sia a favore degli istituti sanitari del Sud Italia, sia per lo sviluppo dell’aviazione business, con velivoli a lunga autonomia e a ridotto impatto ambientale. Nell’ambito dell’incontro, il Presidente ha fatto visita agli uffici della Direzione Territoriale Enac Campania, guidata da Carlo Marfisi, esprimendo il suo apprezzamento per le giovani e diversificate professionalità che la compongono e che offrono un importante presidio a favore del territorio, in linea con la nuova organizzazione dell’Ente”.

IBERIA CELEBRA L’INTERNATIONAL FLIGHT ATTENDANT DAY CON I SUOI ASSISTENTI DI VOLO – Iberia informa: “Oggi, 31 maggio, si celebra l’ International Flight Attendant Day. In occasione dell’evento, Iberia ha organizzato una celebrazione molto speciale nel cuore culturale di Madrid. Oltre cinquanta assistenti di volo hanno sfilato indossando le uniformi disegnate da Teresa Helbig, vincitrice del Premio Nazionale Spagnolo della Moda, in un percorso simbolico che è iniziato accanto alla statua di Diego Velázquez all’ingresso principale del Museo del Prado e si è concluso all’Espacio Iberia, situato nel Centro Culturale Serrería Belga. Prima della sfilata, sette membri dell’equipaggio hanno posato accanto al Sogno di Giacobbe, uno dei grandi capolavori del barocco spagnolo di José de Ribera, attualmente esposto nella Sala 9 del Museo del Prado. Con questa iniziativa, la compagnia aerea ha voluto rendere omaggio all’arte del lavoro di assistente di volo e al ruolo essenziale che svolgono su ogni volo: garantire la sicurezza, il benessere e il comfort dei passeggeri. Iberia conta attualmente un personale di cabina composto da 4.023 persone, di cui 2.738 donne (68,05%) e 1.285 uomini (31,95%). Attraverso questa iniziativa, Iberia non solo riconosce l’impegno e la dedizione dei suoi professionisti, ma rafforza anche il suo legame con l’arte, la cultura e la moda come parte integrante della mission del suo brand”.

LOCKHEED MARTIN: LANCIATO UN ULTERIORE GPS II SATELLITE – Lockheed Martin informa: “Alle 13:37 EDT di ieri, l’ottavo GPS III space vehicle, progettato e costruito da Lockheed Martin, è stato lanciato con successo dalla Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Ha ottenuto l’acquisizione del segnale poco dopo. Similmente al suo rapid response predecessor del dicembre 2024, il GPS III SV08 ha eseguito una accelerated launch call-up, partendo dalla cleanroom in Colorado e sottoponendosi ai preparativi per il lancio in Florida in poco più di tre mesi, rispetto ai tempi tipici di diversi mesi”. “Il nostro team è entusiasta di supportare un altro lancio di un satellite GPS fondamentale, a soli cinque mesi dall’ultimo lancio”, ha dichiarato Malik Musawwir, vice president of Navigation Systems for Lockheed Martin Space. “Questo dimostra la capacità di Lockheed Martin di lanciare e dispiegare rapidamente risorse spaziali per la sicurezza nazionale e non vediamo l’ora di mettere in orbita i prossimi due satelliti GPS III per potenziare ulteriormente questa costellazione critica”. “Questi satelliti GPS III svolgeranno un ruolo fondamentale nel fornire accurate and resilient positioning, navigation and timing (PNT) capabilities sia agli utenti civili che militari, consentendo applicazioni critiche come l’aviazione, il trasporto marittimo e terrestre, oltre alle operazioni di ricerca e soccorso. Per gli utenti militari, le funzionalità di sicurezza avanzate e le capacità anti-jamming dei satelliti GPS III – e dei successivi GPS IIIF – sono particolarmente cruciali, poiché garantiranno un accesso ininterrotto a dati di navigazione e temporizzazione precisi. SV08 è ora sotto controllo operativo presso il Denver Launch & Checkout Operations Center di Lockheed Martin fino alla sua accettazione ufficiale nell’attuale operational GPS network. Oltre a costruire lo spacecraft presso il suo stabilimento di Littleton, in Colorado, e a fornire le prime operazioni in orbita, Lockheed Martin svolge un ruolo fondamentale nella continuazione e manutenzione del GPS ground segment modernizzato, noto anche come Architecture Evolution Plan. Questa architettura è fondamentale per il funzionamento dei 31 satelliti GPS attivi in orbita, consentendo loro di fornire le PNT capabilities rivoluzionarie su cui il nostro mondo moderno fa affidamento. A Lockheed Martin è stata recentemente assegnata una modifica contrattuale per altri due additional future GPS IIIF satellites, al fine di potenziare ulteriormente la costellazione”, conclude Lockheed Martin.