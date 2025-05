Airbus consegna il primo A321neo a Kuwait Airways

Airbus ha consegnato nei giorni scorsi il primo A321neo a Kuwait Airways, la compagnia aerea nazionale dello Stato del Kuwait.

“La consegna segna il primo di nove aeromobili A321neo ordinati dalla compagnia aerea e rientra nella strategia di trasformazione di Kuwait Airways, che include la modernizzazione della flotta per stimolare la crescita.

L’A321neo di Kuwait Airways offre una cabina spaziosa e moderna con 166 posti suddivisi in due classi: 16 full-flat business class seats per un comfort premium e 150 Economy Class seats, progettati per offrire maggiore spazio ai passeggeri. I passeggeri potranno apprezzare la pluripremiata Airspace cabin, che offre un’atmosfera più tranquilla e rilassante, con illuminazione personalizzabile e sistemi di intrattenimento e connettività di bordo di ultima generazione”, afferma Airbus.

“L’A321neo integra la flotta esistente di A320neo e A330neo di Kuwait Airways, consentendo una maggiore flessibilità ed efficienza operativa su tutta il network. L’autonomia e la capacità dell’A321neo lo rendono ideale per regional and medium-haul routes, compresi i servizi stagionali verso destinazioni dell’Asia meridionale e dell’Europa.

Kuwait Airways opera attualmente una flotta di nove Airbus A320neo e sei A330neo di ultima generazione.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321neo è già in grado di operare con fino a 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Ad oggi, oltre 7.000 A321neo sono stati ordinati da oltre 95 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)